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Horoszkóp: ezek a csillagjegyek csókolnak a legjobban – Te is köztük vagy?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szerelmi horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 04. 08:00
Skorpió csillagjegyOroszlán csillagjegyHalak csillagjegyBika csillagjegyMérleg csillagjegy
Megmutatjuk, mely csillagjegyek mesterei a csókolózásnak! Ha szeretnéd tudni, hogy a párod vagy te magad a legjobban csókolózó csillagjegyek közé tartoztok-e, akkor olvasd el a horoszkópos cikkünket!
Fehér Lilla
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A csók nemcsak a romantika egyik legizgalmasabb kifejezési formája, hanem egyben a szenvedély és az érzelmek kifejezésének egyik legjobb módja is. De vajon mely csillagjegyek csókolnak a legjobban? A horoszkóp szerint néhány jegy különösen tehetséges benne. Nézzük, kik ők!

horoszkóp zodiákus előtt csókolózó fiatal pár
A horoszkóp szerint 5 csillagjegy igazi csókkirály/nő. 
Fotó: Shutterstock

A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek csókolnak a legjobban 

1. Skorpió (október 23. – november 21.) – Az intenzív csók nagymestere

A Skorpiók híresek szenvedélyességükről és mély érzelmeikről, ami a csókolózásukban is megmutatkozik. Ha egy Skorpió megcsókol, az tele van vággyal, misztikummal és erőteljes érzelmekkel. Nem csoda, hogy sokan őket tartják a legjobb csókolóknak!

2. Bika (április 20. – május 20.) – A gyengédség mestere

A horoszkóp szerint a Bika érzéki és romantikus csókjai megolvasztják a szíveket. Mivel a Vénusz bolygó uralja, természetesen vonzódik a testi örömökhöz és a gyengéd érintésekhez. Egy Bika csókja lassú, szenvedélyes és mély érzelmekkel teli.

3. Oroszlán (július 23. – augusztus 22.) – A magabiztos csókolózó

Az Oroszlánokat az önbizalom és a játékosság jellemzi, és ez a csókolózási stílusukban is megmutatkozik. Imádják elbűvölni partnerüket, és mindig igyekeznek emlékezetessé tenni az élményt. Egy Oroszlán csókja tüzes és intenzív, amit garantáltan nem felejtesz el!

4. Mérleg (szeptember 23. – október 22.) – A romantika művésze

A Mérlegek természetüknél fogva romantikusak és figyelmesek, ezért csókolózás közben is arra törekszenek, hogy a partnerük számára a lehető legjobb élményt nyújtsák. Finoman, lágyan, mégis szenvedélyesen csókolnak, ami igazán különlegessé teszi őket.

5. Halak (február 19. – március 20.) – Az érzelmek hullámhosszán

A Halak csillagjegy csókjai tele vannak érzelemmel és gyengédséggel. Ők azok, akik valóban belefeledkeznek az érzésbe, és minden egyes csókjuk egy romantikus álomvilágba repít. Ha szereted a mély, érzelmekkel teli csókokat, akkor egy Halak biztosan elvarázsol!

Ha egy igazán emlékezetes csókra vágysz, akkor ezek a csillagjegyek garantáltan nem okoznak csalódást! Persze a csókolózás művészete nemcsak a szerelmi horoszkóp függvénye, hanem az érzelmek és a kémia is nagy szerepet játszik benne. De ha a párod ezen csillagjegyek valamelyikében született, akkor biztosan felejthetetlen élményben lesz részed!

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a csillagjegyekről:


 



 

 

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