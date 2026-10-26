Felöltöztetnek a csillagok: ilyen halloweeni jelmezt válassz a csillagjegyed alapján

Mitikus lények? Sorozatgyilkosok? Esetleg popsztárok? Nehéz kiválasztani, hogy mibe öltözzünk a leghátborzongatóbb ünnep idején.

Ha jelmezes buliba készülődsz, akkor fontos, hogy időben beszerezd az öltözékedhez szükséges ruhákat.

Megmutatjuk, melyik halloweeni maskara passzol hozzád leginkább a horoszkópod szerint!

Halloween közeledtével sokan törik a fejüket azon, milyen kosztümben jelenjenek meg a bulikon. Ha te is inspirációt keresel, nézd meg, mit ajánl neked a horoszkópod! A a csillagjegyed személyisége alapján ugyanis könnyebben megtalálhatod a hozzád legjobban illő karaktert. Mutatjuk a csillagok ötleteit az idei halloween jelmezedhez!

Nem tudod, milyen halloween jelmez lenne ideális a számodra vagy a családtagjaid számára? Segítenek a csillagok! Fotó: 123RF

Ezt a halloween jelmezt kellene viselned a csillagjegyed szerint

A horoszkóp szerint minden csillagjegy más típusú halloweeni jelmezben érzi magát igazán önazonosnak. Van, akinek egy klasszikus szörnyeteg, másnak egy híres műalkotás vagy éppen egy ikonikus filmszereplő állna a legjobban. Nézd meg, mit ajánlanak a csillagok, és találd meg a számodra tökéletes halloween álarcot.

Kos - Hátborzongató rémségek

A Kosok imádják a kihívásokat, és nem riadnak vissza attól sem, hogy egy jelmezzel sokkolják a környezetüket. Egy vérfagyasztó zombi vagy más hátborzongató szörny tökéletesen passzolhat hozzájuk, hiszen bátrak, vakmerők, és nem különösebben foglalkoznak azzal, hogy mások mit gondolnak róluk. Számukra ideális választás lehet egy-egy olyan bűnöző megformálása is, akiket a társadalom szörnyetegként tart számon.

Bika - Király vagy királynő

A luxus és a kényelem szerelmeseinek egy igazán előkelő jelmez dukál. Ha Bika vagy, halloweenkor bújj egy uralkodó bőrébe, legyen szó királynőről, királyról vagy más ikonikus nemesi alakról. Lehet akár Diana hercegné is a porondon! Az elegancia nálad mindig nyerő választás. Nem rossz tipp, ha esetleg a Bridgerton valamelyik szereplőjének karakterét személyesíted meg.

Ikrek - Híres műalkotások

Az Ikrek kíváncsiak, kreatívak és szeretnek beszélgetéseket indítani. Éppen ezért egy híres festmény vagy műalkotás megidézése lehet számukra a tökéletes jelmez. Egy ilyen ötlet garantáltan felkelti a figyelmet, és remek témát szolgáltat az esti beszélgetésekhez. Nem rossz lehetőség az sem, ha a Nagy pénzrablás maszkját kapod magadra! Végülis Dalí művész volt! Már csak utána kell járnod, miket festett fénykorában.