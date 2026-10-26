Felöltöztetnek a csillagok: ilyen halloweeni jelmezt válassz a csillagjegyed alapján

Halloween közeledtével sokan törik a fejüket azon, milyen kosztümben jelenjenek meg a bulikon. Ha te is inspirációt keresel, nézd meg, mit ajánl neked a horoszkópod! A a csillagjegyed személyisége alapján ugyanis könnyebben megtalálhatod a hozzád legjobban illő karaktert. Mutatjuk a csillagok ötleteit az idei halloween jelmezedhez!
A horoszkóp szerint minden csillagjegy más típusú halloweeni jelmezben érzi magát igazán önazonosnak. Van, akinek egy klasszikus szörnyeteg, másnak egy híres műalkotás vagy éppen egy ikonikus filmszereplő állna a legjobban. Nézd meg, mit ajánlanak a csillagok, és találd meg a számodra tökéletes halloween álarcot.
A Kosok imádják a kihívásokat, és nem riadnak vissza attól sem, hogy egy jelmezzel sokkolják a környezetüket. Egy vérfagyasztó zombi vagy más hátborzongató szörny tökéletesen passzolhat hozzájuk, hiszen bátrak, vakmerők, és nem különösebben foglalkoznak azzal, hogy mások mit gondolnak róluk. Számukra ideális választás lehet egy-egy olyan bűnöző megformálása is, akiket a társadalom szörnyetegként tart számon.
A luxus és a kényelem szerelmeseinek egy igazán előkelő jelmez dukál. Ha Bika vagy, halloweenkor bújj egy uralkodó bőrébe, legyen szó királynőről, királyról vagy más ikonikus nemesi alakról. Lehet akár Diana hercegné is a porondon! Az elegancia nálad mindig nyerő választás. Nem rossz tipp, ha esetleg a Bridgerton valamelyik szereplőjének karakterét személyesíted meg.
Az Ikrek kíváncsiak, kreatívak és szeretnek beszélgetéseket indítani. Éppen ezért egy híres festmény vagy műalkotás megidézése lehet számukra a tökéletes jelmez. Egy ilyen ötlet garantáltan felkelti a figyelmet, és remek témát szolgáltat az esti beszélgetésekhez. Nem rossz lehetőség az sem, ha a Nagy pénzrablás maszkját kapod magadra! Végülis Dalí művész volt! Már csak utána kell járnod, miket festett fénykorában.
A nosztalgia a Rák egyik legmeghatározóbb tulajdonsága. Egy legendás tévés szereplő jelmeze nemcsak stílusos, hanem a kedvenc emlékeket is felidézheti. Minél szerethetőbb és emlékezetesebb a karakter, annál közelebb áll a Rák szívéhez. Ne csak műsorvezetőkben vagy bemondókban gondolkodj! Egy tévémaci vagy C-3PO szintén hatalmasat menne a halloweeni bulin!
Az Oroszlánok számára a halloween is egy újabb lehetőség a ragyogásra. Nekik olyan jelmez való, amelyet már messziről mindenki felismer. Egy legendás énekes, filmsztár vagy popkulturális ikon tökéletes választás lehet számukra. A merészebb vagy extrémebb jelmezesek számára a Netflix sorozatgyilkosai is tökéletes jelöltek lehetnek, egy Jeffrey Dahmer például.
A részletekre figyelő, intelligens Szűz számára egy irodalmi karakter jelmeze lehet az ideális megoldás. Különösen jól állhat neki egy klasszikus nyomozó, például Sherlock Holmes vagy Hercule Poirot, akiknek éles esze és logikus gondolkodása sokban emlékeztet a jegy szülötteire. A Szűz lányoknak pedig meleg szívvel ajánljuk a hihetetlen intelligenciájukról ismert női karaktereket: akár Hermione Grangert vagy Katniss Everdeent.
A szépség és a stílus mesterei nem bízzák a véletlenre a megjelenésüket. A Mérleg számára egy híres divattervező, modell vagy stílusikon jelenti a legjobb inspirációt. Olyan jelmezt válassz, amely elegáns, kifinomult és garantáltan vonzza a tekinteteket. Mit szólnál mondjuk egy Marilyn Monroe jelmezhez?
Halloween a Skorpió évszaka, így szinte kötelező számára a misztikus vonal. Egy boszorkány vagy jósnő jelmez tökéletesen tükrözi a jegy titokzatos, szenvedélyes és olykor kissé félelmetes oldalát. Férfi skorpióknál a varázsló vagy szellem vonal lehet erős. Ha tuti tippre vágysz, a Harry Potter-karakterekkel nem lőhetsz mellé!
A mindig újdonságokat kereső Nyilashoz olyan karakter illik, aki felfedezi a világot. Indiana Jones vagy Lara Croft stílusa tökéletes választás lehet, hiszen a kalandvágy, a kíváncsiság és a szabadságvágy egyaránt jellemző a jegy szülötteire.
A Bakok tisztelik a hagyományokat, ezért nem feltétlenül a legújabb filmes karakterek közül választanak. Nekik a klasszikus halloweeni maszkok állnak a legjobban: Frankenstein szörnye vagy egy múmia időtlen és látványos választás lehet. A Fűrész maszk, a Péntek 13 című film Jasonje, vagy a Sikoly álarca is tökéletes választás lehet számukra.
A Vízöntő mindig kilóg a sorból, és ezt Halloweenkor sem szeretné másként. Egy földönkívüli vagy más különös sci-fi karakter tökéletesen kiemeli egyedi személyiségét és eredeti gondolkodását. Szerintünk neked a legegyszerűbb a dolgod idén: a Marvel-filmek karaktereinek hála kifogyhatatlan az inspirációk tárháza!
A Halak jegyéhez minden vízzel kapcsolatos karakter közel áll, de a sellő különösen jó választás lehet. Egyszerre álomszerű, romantikus és misztikus, akárcsak a jegy szülöttei. Ha valami különlegesre vágysz, akkor egy-egy Pokémon karakter is hatalmas sikert arathat!
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