Egyéves kislánya előtt támadt rá az anyára a betolakodó – kamera rögzítette a dulakodást

Biztonsági kamera rögzítette, amint egy arizonai édesanya küzd egy betolakodóval, aki állítása szerint berontott az otthonába, majd a nyakánál fogva megragadta, miután engedélyt kért a mosdó használatára.

Egyedül volt egyéves kislányával a nő, amikor megjelent a betolakodó. Fotó: YouTube

A ház kamerájának felvételein látható, amint Bella Torres pénteken többször megüti a támadót, akit a rendőrség a 20 éves Adrian Ayalaként azonosított, majd hátralöki, miközben azt kiabálja neki: "Mi a bajod van?" Mindez röviddel azután történt, hogy a férfi megjelent az édesanya arizonai Buckeye városában található otthonánál.

A láthatóan tántorgó Ayala azt állította, hogy drogok hatása alatt volt az incidens során. Ügyvédje pedig már azt mondta, hogy Torres barátja küldte oda. Amikor azonban a nő megkérdezte tőle, hogy hívják a férjét, Ayala nem válaszolt.

Egyedül volt egyéves kislányával, amikor megjelent a betolakodó

Torres elmondása szerint mindez abban a rövid időintervallumban történt, hogy férje elugrott a közeli boltba, mielőtt egy halloweeni programra indultak volna gyermekeikkel. Az édesanya egyedül maradt egyéves kislányával, amikor megszólalt a bejárati ajtó riasztója - először azt hitte, hogy a férje ért haza. Ehelyett azonban egy idegen nyitotta ki a bejárati ajtót.

Csak annyit mondott: "Használhatom a mosdójukat?" Viszont miközben kimondta a mosdó szót, már el is indult felém, és megragadta a nyakamat

- idézte fel az édesanya.

Ezután a konyha és a fürdőszoba padlóján kezdtek dulakodni. Torres állítása szerint Ayala megrúgta a kislányát, majd felszólította, hogy vetkőzzön le.

Az első gondolatom az volt, hogy meg kell védenem a lányomat.

A nőnek végül sikerült kiszabadulnia: az ajtó felé rohanva torka szakadtából kiabált segítségért, majd egy szomszéd értesítette a rendőrséget. A dulakodás az utcán is folytatódott, amit már a biztonsági kamera is rögzített.

A betolakodó kísérlete végül hamar véget ért, ugyanis az édesanya férje hazaért, így inkább menekülőre fogta.

Rokona buktatta le a betolakodót

Az édesanya a közösségi médiában osztotta meg a felvételt, hogy minél előbb megtalálják az elkövetőt. Végül Ayala egyik rokonához is eljutott, aki értesítette a Buckeye-i rendőrséget a férfi kilétéről.