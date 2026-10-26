JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyéves kislánya előtt támadt rá az anyára a betolakodó – kamera rögzítette a dulakodást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors betolakodó
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 15:00
rendőrségtámadás
Biztonsági kamera rögzítette, ahogy egy édesanya dulakodik a házába berontó férfival, akit azután próbált megfékezni, hogy a gyanúsított a mosdó használatát kérve rátámadt. A betolakodó először azzal védekezett, hogy drogok hatása alatt állt, végül az ügyvédje még az édesanya férjét is belekeverte az ügybe.

Biztonsági kamera rögzítette, amint egy arizonai édesanya küzd egy betolakodóval, aki állítása szerint berontott az otthonába, majd a nyakánál fogva megragadta, miután engedélyt kért a mosdó használatára.

Egyedül volt egyéves kislányával a nő, amikor megjelent a betolakodó.
Egyedül volt egyéves kislányával a nő, amikor megjelent a betolakodó. Fotó: YouTube

A ház kamerájának felvételein látható, amint Bella Torres pénteken többször megüti a támadót, akit a rendőrség a 20 éves Adrian Ayalaként azonosított, majd hátralöki, miközben azt kiabálja neki: "Mi a bajod van?" Mindez röviddel azután történt, hogy a férfi megjelent az édesanya arizonai Buckeye városában található otthonánál.

A láthatóan tántorgó Ayala azt állította, hogy drogok hatása alatt volt az incidens során. Ügyvédje pedig már azt mondta, hogy Torres barátja küldte oda. Amikor azonban a nő megkérdezte tőle, hogy hívják a férjét, Ayala nem válaszolt.

Egyedül volt egyéves kislányával, amikor megjelent a betolakodó

Torres elmondása szerint mindez abban a rövid időintervallumban történt, hogy férje elugrott a közeli boltba, mielőtt egy halloweeni programra indultak volna gyermekeikkel. Az édesanya egyedül maradt egyéves kislányával, amikor megszólalt a bejárati ajtó riasztója - először azt hitte, hogy a férje ért haza. Ehelyett azonban egy idegen nyitotta ki a bejárati ajtót.

Csak annyit mondott: "Használhatom a mosdójukat?" Viszont miközben kimondta a mosdó szót, már el is indult felém, és megragadta a nyakamat

- idézte fel az édesanya.

Ezután a konyha és a fürdőszoba padlóján kezdtek dulakodni. Torres állítása szerint Ayala megrúgta a kislányát, majd felszólította, hogy vetkőzzön le.

Az első gondolatom az volt, hogy meg kell védenem a lányomat.

A nőnek végül sikerült kiszabadulnia: az ajtó felé rohanva torka szakadtából kiabált segítségért, majd egy szomszéd értesítette a rendőrséget. A dulakodás az utcán is folytatódott, amit már a biztonsági kamera is rögzített.

A betolakodó kísérlete végül hamar véget ért, ugyanis az édesanya férje hazaért, így inkább menekülőre fogta.

Rokona buktatta le a betolakodót

Az édesanya a közösségi médiában osztotta meg a felvételt, hogy minél előbb megtalálják az elkövetőt. Végül Ayala egyik rokonához is eljutott, aki értesítette a Buckeye-i rendőrséget a férfi kilétéről.

A férfi őrizetbe vétele után nem volt hajlandó beszélni a rendőrökkel. A vasárnapi első bírósági meghallgatásán azonban a 20 éves férfi ügyvédje az egész incidenst óriási félreértésnek nevezte.

Az ügyvéd azt állította, hogy ügyfele Torres férjének hívására ment a házhoz egy szerepjátékos helyzet miatt, amelyben a két férfi korábban a Redditen állapodott meg.

Ügyfelem a sértett párjától úgy tudta, hogy ilyesmit szoktak csinálni, és a sértett is beleegyezett ebbe

- érvelt az ügyvéd.

Torres határozottan cáfolta Ayala állításait, és kitart amellett, hogy sem ő, sem a férje nem ismeri a férfit. A nő elmondása szerint a szomszédok már korábban is látták Ayalát a környékbeli házak körül sétálni, még mielőtt a férfi az ő otthonához ért volna.

A bíró megállapította, hogy több súlyos bűncselekmény gyanúja is megalapozott, köztük súlyos testi sértés, betörés és szexuális erőszak ügyében. A bírósági nyilvántartás szerint Ayalát 25 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A rendőrség eközben közölte, hogy lefoglalták Ayala és Torres telefonját is, hogy kivizsgálják a férfi azon állítását, hogy előzetesen egyeztetett Torres férjével - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu