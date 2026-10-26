Egyéves kislánya előtt támadt rá az anyára a betolakodó – kamera rögzítette a dulakodást

Biztonsági kamera rögzítette, amint egy arizonai édesanya küzd egy betolakodóval, aki állítása szerint berontott az otthonába, majd a nyakánál fogva megragadta, miután engedélyt kért a mosdó használatára.
A ház kamerájának felvételein látható, amint Bella Torres pénteken többször megüti a támadót, akit a rendőrség a 20 éves Adrian Ayalaként azonosított, majd hátralöki, miközben azt kiabálja neki: "Mi a bajod van?" Mindez röviddel azután történt, hogy a férfi megjelent az édesanya arizonai Buckeye városában található otthonánál.
A láthatóan tántorgó Ayala azt állította, hogy drogok hatása alatt volt az incidens során. Ügyvédje pedig már azt mondta, hogy Torres barátja küldte oda. Amikor azonban a nő megkérdezte tőle, hogy hívják a férjét, Ayala nem válaszolt.
Torres elmondása szerint mindez abban a rövid időintervallumban történt, hogy férje elugrott a közeli boltba, mielőtt egy halloweeni programra indultak volna gyermekeikkel. Az édesanya egyedül maradt egyéves kislányával, amikor megszólalt a bejárati ajtó riasztója - először azt hitte, hogy a férje ért haza. Ehelyett azonban egy idegen nyitotta ki a bejárati ajtót.
Csak annyit mondott: "Használhatom a mosdójukat?" Viszont miközben kimondta a mosdó szót, már el is indult felém, és megragadta a nyakamat
- idézte fel az édesanya.
Ezután a konyha és a fürdőszoba padlóján kezdtek dulakodni. Torres állítása szerint Ayala megrúgta a kislányát, majd felszólította, hogy vetkőzzön le.
Az első gondolatom az volt, hogy meg kell védenem a lányomat.
A nőnek végül sikerült kiszabadulnia: az ajtó felé rohanva torka szakadtából kiabált segítségért, majd egy szomszéd értesítette a rendőrséget. A dulakodás az utcán is folytatódott, amit már a biztonsági kamera is rögzített.
A betolakodó kísérlete végül hamar véget ért, ugyanis az édesanya férje hazaért, így inkább menekülőre fogta.
Az édesanya a közösségi médiában osztotta meg a felvételt, hogy minél előbb megtalálják az elkövetőt. Végül Ayala egyik rokonához is eljutott, aki értesítette a Buckeye-i rendőrséget a férfi kilétéről.
A férfi őrizetbe vétele után nem volt hajlandó beszélni a rendőrökkel. A vasárnapi első bírósági meghallgatásán azonban a 20 éves férfi ügyvédje az egész incidenst óriási félreértésnek nevezte.
Az ügyvéd azt állította, hogy ügyfele Torres férjének hívására ment a házhoz egy szerepjátékos helyzet miatt, amelyben a két férfi korábban a Redditen állapodott meg.
Ügyfelem a sértett párjától úgy tudta, hogy ilyesmit szoktak csinálni, és a sértett is beleegyezett ebbe
- érvelt az ügyvéd.
Torres határozottan cáfolta Ayala állításait, és kitart amellett, hogy sem ő, sem a férje nem ismeri a férfit. A nő elmondása szerint a szomszédok már korábban is látták Ayalát a környékbeli házak körül sétálni, még mielőtt a férfi az ő otthonához ért volna.
A bíró megállapította, hogy több súlyos bűncselekmény gyanúja is megalapozott, köztük súlyos testi sértés, betörés és szexuális erőszak ügyében. A bírósági nyilvántartás szerint Ayalát 25 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A rendőrség eközben közölte, hogy lefoglalták Ayala és Torres telefonját is, hogy kivizsgálják a férfi azon állítását, hogy előzetesen egyeztetett Torres férjével - írta a Daily Mail.
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