Érezted már magad egy kicsit rosszul, miután órákat töltöttél egy repülőgépen? Van egy jó hírünk, ha igen, akkor nem vagy egyedül, sőt egy légiutas-kísérő szerint erre teljesen ésszerű magyarázat van.

Kitálalt a légiutas-kísérő: így lehet elkerülni a repülés utáni betegségeket. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Naomi Rotolo, a Ryanair utaskísérője elárulta, hogy van egy egyszerű módja az utazás utáni betegségek elkerülésének. Egyszerűen csak érdemes kétszer is meggondolni, hogy kikapcsoljuk-e a fejünk feletti légbefúvót.

Ha már repültél tudhatod, hogy a fedélzeten meglehetősen hideg tud lenni, amikor a szellőzőkön ömlik be a fagyos levegő, de a légitársaságoknak nagyon jó okuk van erre.

Az utasoknak mindig használniuk kellene a felettük lévő légbefúvót, hogy gyengéd légáramlást biztosítsanak maguk körül. Ez a lágy légáramlás segít csökkenteni a körülöttünk lebegő részecskék koncentrációját. Bár a repülők köztudottan hidegek, nem ez betegíti meg az utasokat, hanem az állott levegőben keringő baktériumok

- magyarázta Naomi.

Kiemelte, hogy az mítosz, hogy a légkonditól leszünk betegek. Bár tény, hogy kiszáríthatja az orrot és a szájat, valójában egy olyan légfüggönyt hoz létre, amely elfújja a kórokozókat a személyes terünkből.

Tippek egy légiutas-kísérőtől a gondtalan repüléshez

Naomi rátért arra a három higiéniai tippre is, amelyet minden utasnak érdemes megfogadnia, ha szeretne egészséges maradni a repülés során.

Először is, valószínűleg nem a legjobb ötlet megérinteni a repülőgép padlóját. Gondoljunk csak bele, mennyi cipő fordult már meg ott.

Ezen túlmenően Naomi azt tanácsolja, hogy semmi se érjen a padlóhoz.

Vedd fel a cipőd, mielőtt kimész a mosdóba: az ottani padló gyakran nedves, és hidd el, az nem víz. Ez biztonsági kérdés is, mert ha hirtelen turbulencia lép fel, vagy gyorsan kell mozognunk, nem szerencsés mezítláb lenni.

Az utaskísérő szerint a személyes tárgyakat sem érdemes a padlón tartani, inkább használjuk a fejfölötti csomagtartókat.

Naomi azt is tanácsolja, hogy töröljük le a lehajtható tálcát, így a fertőtlenítő kendő kötelező kellék egy utazáshoz.

Ha egyetlen dolgot kellene választanom, amit érdemes elkerülni a repülőn, az a lehajtható tálca. Tisztítsd meg, mielőtt bármit rátennél, akár csak a telefonod is. Hidd el, a járatok között senki sem takarítja olyan gyakran, mint ahogy azt remélnéd.

Azonban az sem mindegy, mit viselünk egy repülőgépen.

Én mindig rétegesen öltözködöm, és viszek magammal egy könnyű sálat vagy kapucnis pulóvert. A kabin levegője száraz, és azt akarjuk, hogy a légkondi bekapcsolva maradjon; a meleg és kényelmes viselet segít a testnek megbirkózni a körülményekkel. Zárt, kényelmes cipőt és zoknit is hordok, soha nem vagyok mezítláb vagy papucsban, mind higiéniai, mind biztonsági okokból

- idézte Naomi szavait az Unilad.