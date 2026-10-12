A boszorkány a történelemben és manapság is egy olyan karakter, aki a saját szabályai szerint él, független, és nem hódol be a társadalmi elvárásoknak.

Modern boszorkányok is élnek köztünk, ők a wiccák.

Születési hónapod éppúgy árulkodik rólad, mint csillagjegyed. Nézzük, hogy előbbi alapján milyen személyiségű boszorkány vagy!

Az emberiséget mindig is vonzotta a misztikum, a rejtett tudás és a gondolat, hogy a körülöttünk lévő világban jóval több van, mint amit a szemünkkel látunk. Talán éppen ezért izgalmas a boszorkány horoszkóp és úgy egészében véve a boszorkányság témaköre. Ha készen állsz, derítsd ki, milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján!

A boszorkány horoszkóp elárulja a személyiséged árnyoldalát is. Forrás: 123RF

A legjobb boszorkány horoszkóp

Tudtad, hogy létezik egy modern (pogány) vallás, amelynek követői a wiccák, azaz a boszorkányok? Legfontosabb intelmük: „Ha nem ártasz senkinek, tégy, amit akarsz”, vagyis minden tett – legyen az jó vagy rossz – visszaszáll az elkövetőre. Te milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján? Ártó, pletykás, netán kedvesen szeleburdi? Keresd ki a te hónapod, és máris megtudhatod.

Január – A Jégboszorkány

Határozott, céltudatos és kiismerhetetlen vagy: nem könnyű megolvasztani körülötted a jeget. A varázserőd a tiszta gondolatokban és abban rejlik, hogy mindig megtalálod a kiutat a legnagyobb káoszból is.

Február – A Holdboszorkány

Érzékeny, intuitív és álmodozó boszorkány vagy, aki gyakran hamarabb megérez valamit, mint hogy bizonyítéka lenne rá. A holdfény, az álmok és a megérzések a te titkos fegyvereid.

A néphiedelem szerint a boszorkányok képesek voltak macskává, bagollyá, varjúvá, békává vagy farkassá változni. Fotó: 123RF

Március – Az Erdőboszorkány

A természethez különösen erős kapcsolat fűz, és ösztönösen érzed, mikor van szükséged visszavonulásra. Gyógynövények, erdei séták és egy kis csend – nálad ezek a legfontosabbak.

Április – A Tűzboszorkány

Szenvedélyes, energikus és megállíthatatlan vagy, ha valamit igazán a fejedbe veszel. A te varázserőd a tűz: képes vagy lelkesedést gyújtani másokban, és a hamvaidból újjáépíteni önmagad.

Május – A Virágboszorkány

Bájjal, kedvességgel és természetes vonzerővel teremtesz magad körül harmóniát. A te mágiád nem harsány, egyszerűen csak minden szebbnek és kellemesebbnek tűnik ott, ahol megjelensz.