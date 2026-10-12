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Derítsd ki, milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 12. 12:30
mágiaboszorkányboszorkányság
Volt már, hogy jót vagy épp rosszat kívántál valakinek és valóra vált? A születési hónapod alapján most megtudhatod, csordogál-e benned boszorkányvér, és azt is, hogy mit árul el rólad a boszorkány horoszkóp.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A boszorkány a történelemben és manapság is egy olyan karakter, aki a saját szabályai szerint él, független, és nem hódol be a társadalmi elvárásoknak.
  • Modern boszorkányok is élnek köztünk, ők a wiccák.
  • Születési hónapod éppúgy árulkodik rólad, mint csillagjegyed. Nézzük, hogy előbbi alapján milyen személyiségű boszorkány vagy!

Az emberiséget mindig is vonzotta a misztikum, a rejtett tudás és a gondolat, hogy a körülöttünk lévő világban jóval több van, mint amit a szemünkkel látunk. Talán éppen ezért izgalmas a boszorkány horoszkóp és úgy egészében véve a boszorkányság témaköre. Ha készen állsz, derítsd ki, milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján!

Boszorkány horoszkópban szereplő kép egy fekete ruhás boszorkányról varázslás közben az erdőben
A boszorkány horoszkóp elárulja a személyiséged árnyoldalát is. Forrás: 123RF

A legjobb boszorkány horoszkóp

Tudtad, hogy létezik egy modern (pogány) vallás, amelynek követői a wiccák, azaz a boszorkányok? Legfontosabb intelmük: „Ha nem ártasz senkinek, tégy, amit akarsz”, vagyis minden tett – legyen az jó vagy rossz – visszaszáll az elkövetőre. Te milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján? Ártó, pletykás, netán kedvesen szeleburdi? Keresd ki a te hónapod, és máris megtudhatod. 

Január – A Jégboszorkány

Határozott, céltudatos és kiismerhetetlen vagy: nem könnyű megolvasztani körülötted a jeget. A varázserőd a tiszta gondolatokban és abban rejlik, hogy mindig megtalálod a kiutat a legnagyobb káoszból is.

Február – A Holdboszorkány

Érzékeny, intuitív és álmodozó boszorkány vagy, aki gyakran hamarabb megérez valamit, mint hogy bizonyítéka lenne rá. A holdfény, az álmok és a megérzések a te titkos fegyvereid.

Boszorkány egy sötét erdőben kezében egy emberi koponyával
A néphiedelem szerint a boszorkányok képesek voltak macskává, bagollyá, varjúvá, békává vagy farkassá változni. Fotó: 123RF

Március – Az Erdőboszorkány

A természethez különösen erős kapcsolat fűz, és ösztönösen érzed, mikor van szükséged visszavonulásra. Gyógynövények, erdei séták és egy kis csend – nálad ezek a legfontosabbak.

Április – A Tűzboszorkány

Szenvedélyes, energikus és megállíthatatlan vagy, ha valamit igazán a fejedbe veszel. A te varázserőd a tűz: képes vagy lelkesedést gyújtani másokban, és a hamvaidból újjáépíteni önmagad.

Május – A Virágboszorkány

Bájjal, kedvességgel és természetes vonzerővel teremtesz magad körül harmóniát. A te mágiád nem harsány, egyszerűen csak minden szebbnek és kellemesebbnek tűnik ott, ahol megjelensz.

Mágikus szeánsz egy varázsigéket és rituálékat tartalmazó könyvvel és bájitalokkal, gyertyákkal
 A boszorkányok állítólag egyetlen irigy vagy haragos pillantással betegséget hozhattak az emberekre, vagy megkeseríthették a tejet. Forrás: 123RF

Június – A Szélboszorkány

Szabad szellem vagy, akit nem lehet könnyen korlátok közé szorítani. A gondolataid gyorsan változnak, a kíváncsiságod pedig olyan, mint a szél: mindig új helyek és új kalandok felé sodor.

Július – A Tengerboszorkány

Mély érzéseid vannak, és sokkal többet érzékelsz a kimondatlan dolgokból, mint azt mások gondolnák. A víz megnyugtat, feltölt, és segít újra kapcsolatba kerülni a belső hangoddal.

Augusztus – A Napboszorkány

Ragyogó, magabiztos és karizmatikus boszorkány vagy, akinek nehéz nem észrevenni a jelenlétét. A te varázslatod a fény: energiát adsz másoknak, miközben természetesen vonzod magadhoz a figyelmet.

Szeptember – A Bölcs Boszorkány

Elemző elme, éles megfigyelőképesség jellemez. Ha valaki elveszett a részletek erdejében, jó eséllyel te leszel az, aki előveszi a varázspálcát, és megtalálja a megoldást.

Október – Az Árnyékboszorkány

Titokzatos, vonzó és kissé rejtélyes vagy, mintha mindig lenne egy titkos történeted, amelyről senki más nem tud. Különleges érzéked van ahhoz, hogy meglásd az emberek valódi arcát a felszín mögött.

November – A Varázslónő

Erős ösztöneid vannak, és ha valamiben hiszel, szinte mágnesként vonzod magadhoz, amit szeretnél. Nem félsz a változástól sem: képes vagy lezárni egy korszakot, hogy valami sokkal erősebbnek adj helyet.

December – A Csillagboszorkány

Optimista, kíváncsi és nagy álmokat szövő boszorkány vagy, aki még a legsötétebb éjszakában is képes meglátni a csillagokat. A varázserőd a reményben rejlik – és abban, hogy másokat is képes vagy rávenni, hogy merjenek nagyot álmodni.

Ha érdekelnek a boszorkányok, dobj be mindent idén halloweenkor! Meríts ihletet az alábbi videóból:

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