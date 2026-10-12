Az emberiséget mindig is vonzotta a misztikum, a rejtett tudás és a gondolat, hogy a körülöttünk lévő világban jóval több van, mint amit a szemünkkel látunk. Talán éppen ezért izgalmas a boszorkány horoszkóp és úgy egészében véve a boszorkányság témaköre. Ha készen állsz, derítsd ki, milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján!
Tudtad, hogy létezik egy modern (pogány) vallás, amelynek követői a wiccák, azaz a boszorkányok? Legfontosabb intelmük: „Ha nem ártasz senkinek, tégy, amit akarsz”, vagyis minden tett – legyen az jó vagy rossz – visszaszáll az elkövetőre. Te milyen boszorkány vagy a születési hónapod alapján? Ártó, pletykás, netán kedvesen szeleburdi? Keresd ki a te hónapod, és máris megtudhatod.
Határozott, céltudatos és kiismerhetetlen vagy: nem könnyű megolvasztani körülötted a jeget. A varázserőd a tiszta gondolatokban és abban rejlik, hogy mindig megtalálod a kiutat a legnagyobb káoszból is.
Érzékeny, intuitív és álmodozó boszorkány vagy, aki gyakran hamarabb megérez valamit, mint hogy bizonyítéka lenne rá. A holdfény, az álmok és a megérzések a te titkos fegyvereid.
A természethez különösen erős kapcsolat fűz, és ösztönösen érzed, mikor van szükséged visszavonulásra. Gyógynövények, erdei séták és egy kis csend – nálad ezek a legfontosabbak.
Szenvedélyes, energikus és megállíthatatlan vagy, ha valamit igazán a fejedbe veszel. A te varázserőd a tűz: képes vagy lelkesedést gyújtani másokban, és a hamvaidból újjáépíteni önmagad.
Bájjal, kedvességgel és természetes vonzerővel teremtesz magad körül harmóniát. A te mágiád nem harsány, egyszerűen csak minden szebbnek és kellemesebbnek tűnik ott, ahol megjelensz.
Szabad szellem vagy, akit nem lehet könnyen korlátok közé szorítani. A gondolataid gyorsan változnak, a kíváncsiságod pedig olyan, mint a szél: mindig új helyek és új kalandok felé sodor.
Mély érzéseid vannak, és sokkal többet érzékelsz a kimondatlan dolgokból, mint azt mások gondolnák. A víz megnyugtat, feltölt, és segít újra kapcsolatba kerülni a belső hangoddal.
Ragyogó, magabiztos és karizmatikus boszorkány vagy, akinek nehéz nem észrevenni a jelenlétét. A te varázslatod a fény: energiát adsz másoknak, miközben természetesen vonzod magadhoz a figyelmet.
Elemző elme, éles megfigyelőképesség jellemez. Ha valaki elveszett a részletek erdejében, jó eséllyel te leszel az, aki előveszi a varázspálcát, és megtalálja a megoldást.
Titokzatos, vonzó és kissé rejtélyes vagy, mintha mindig lenne egy titkos történeted, amelyről senki más nem tud. Különleges érzéked van ahhoz, hogy meglásd az emberek valódi arcát a felszín mögött.
Erős ösztöneid vannak, és ha valamiben hiszel, szinte mágnesként vonzod magadhoz, amit szeretnél. Nem félsz a változástól sem: képes vagy lezárni egy korszakot, hogy valami sokkal erősebbnek adj helyet.
Optimista, kíváncsi és nagy álmokat szövő boszorkány vagy, aki még a legsötétebb éjszakában is képes meglátni a csillagokat. A varázserőd a reményben rejlik – és abban, hogy másokat is képes vagy rávenni, hogy merjenek nagyot álmodni.
Ha érdekelnek a boszorkányok, dobj be mindent idén halloweenkor! Meríts ihletet az alábbi videóból:
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