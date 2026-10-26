Négy évig használta egy halott férfi házát a rendőr – egészen hihetetlen módon bukott le

Személyazonosság-lopás és több más bűncselekmény gyanúja miatt tartóztattak le a közelmúltban egy floridai rendőrt, aki a hatóságok szerint négy éven át jogellenesen birtokolt egy elhunyt férfi tulajdonában álló házat. A 35 éves Brian Louis Sguros állítólag az elhunyt személyes adatait is felhasználta az ingatlan felújításához szükséges engedélyek megszerzésére. Az ügyre akkor derült fény, amikor a rendőr pert indított a ház jogos örökösei ellen.
A Lauderhilli Rendőrkapitányság munkatársaként dolgozó férfi 2022. július 11-én egy kollégájával együtt érkezett a 71 éves Dennis Ionis West otthonához, miután egy szomszéd bejelentést tett a rendőrségen. A bejelentő azért aggódott, mert több mint egy hete nem látta az idős férfit.
A rendőrök West holttestét a ház bejáratánál találták meg. A vizsgálat megállapította, hogy természetes halált halt – számolt be róla a New York Post.
A halálesetet követően Sguros azt állította az igazságügyi orvosszakértői hivatal munkatársainak, hogy az elhunyt barátja volt. Felajánlotta, hogy megszervezi a temetését, amennyiben nem sikerül felkutatni a hozzátartozóit.
A Broward Megyei Seriffhivatal szerint azonban semmi nem utal arra, hogy a rendőr korábban ismerte volna Westet. Sguros ráadásul azt is állította, hogy az idős férfinak nincsenek élő hozzátartozói, ami később valótlannak bizonyult.
A rendőr 2022. augusztus 1-jén mindenféle jogalap nélkül birtokba vette West ingatlanát. Ezt később egy eskü alatt tett bírósági nyilatkozatban maga is elismerte.
Sguros állítása szerint több mint 214 ezer dollárt, vagyis több tízmillió forintnak megfelelő összeget fordított a leromlott állapotú ház felújítására. A munkálatokat azzal indokolta, hogy meg akarta védeni az épületet a bűncselekményektől és az önkényes lakásfoglalóktól.
A felújítás során eltávolították az elkorhadt épületelemeket, kitakarították az ingatlant, valamint további munkálatokat végeztek. A beszámolók szerint a ház értéke a felújítást követően megközelítőleg 500 ezer dollárra emelkedett.
A nyomozók azonban megállapították, hogy a rendőr az elhunyt férfi személyazonosságát is felhasználhatta az építési engedélyek megszerzéséhez.
A hatóságok szerint Sguros West személyes adataival igényelt engedélyeket egy nyolcezer dollár értékű, ablakok és ajtók cseréjére irányuló felújításhoz.
A benyújtott dokumentumokon az elhunyt férfi élő tulajdonosként szerepelt, az iratokhoz pedig a vezetői engedélyének másolatát és az aláírását is csatolták.
A munkálatokkal megbízott vállalkozás képviselői azt mondták a nyomozóknak, hogy a kapott dokumentumok alapján úgy tudták, West még életben van.
Az iratok között olyan dokumentum is szerepelt, amely szerint a férfi 2024 augusztusában személyesen jelent meg egy közjegyző előtt, hogy aláírja a szükséges papírokat. Az érintett közjegyző azonban tagadta, hogy köze lett volna a dokumentumokhoz. Elmondása szerint az aláírás nem tőle származott, és az iratokon szereplő bélyegző is kisebb volt annál, amelyet ő használ.
A nyomozás során az is felmerült, hogy Sguros rendőri jogosultságaival visszaélve több alkalommal rákeresett West adataira a szolgálati számítógépén. A gyanú szerint így jutott hozzá az elhunyt gépjármű-nyilvántartási és társadalombiztosítási adataihoz.
Az ügy akkor vett fordulatot, amikor az Equinox Realty Holding ingatlancég kapcsolatba lépett West jogos örököseivel, akik szerették volna birtokba venni a házat. Sguros beleegyezett az ingatlan kulcsainak átadásába, 2026 februárjában azonban polgári pert indított az örökösök ellen. Azt követelte, hogy térítsék meg neki a ház felújítására fordított jelentős összeget.
Az ingatlancég ügyvédje ezt követően olyan információkat talált, amelyek arra utaltak, hogy a rendőr hivatali jogosultságait felhasználva jutott hozzá az elhunyt személyes adataihoz. Emiatt panaszt nyújtottak be a Lauderhilli Rendőrkapitánysághoz.
Sguros 2021 márciusa óta dolgozott a rendőrségnél. Idén júliusban fizetésének megtartása mellett felfüggesztették, a letartóztatását követően azonban fizetés nélküli szabadságra helyezték. A férfit többek között hivatalos dokumentumok meghamisításával, elhunyt személy személyazonosságával való visszaéléssel, csalással, számítógépes bűncselekménnyel és kommunikációs eszköz bűncselekmény elkövetésére történő felhasználásával vádolják.
A rendőrt a Broward Megyei Börtönben tartják fogva. Marty Kiar, Broward megye ingatlanértékelési hivatalának vezetője az ügy kapcsán hangsúlyozta, hogy a rendőrökkel szemben kiemelten magasak az elvárások, mivel esküt tesznek a lakosság védelmére. Kiar különösen aggasztónak nevezte, hogy a rendőrt éppen hivatali helyzetével való visszaéléssel és a lakosság megkárosításával vádolják. Egyúttal megköszönte a nyomozásban részt vevő hatóságok munkáját.
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