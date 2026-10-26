Négy évig használta egy halott férfi házát a rendőr – egészen hihetetlen módon bukott le

Személyazonosság-lopás és több más bűncselekmény gyanúja miatt tartóztattak le a közelmúltban egy floridai rendőrt, aki a hatóságok szerint négy éven át jogellenesen birtokolt egy elhunyt férfi tulajdonában álló házat. A 35 éves Brian Louis Sguros állítólag az elhunyt személyes adatait is felhasználta az ingatlan felújításához szükséges engedélyek megszerzésére. Az ügyre akkor derült fény, amikor a rendőr pert indított a ház jogos örökösei ellen.

Személyazonosság-lopás gyanúja miatt tartóztattak le egy floridai rendőrt

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A Lauderhilli Rendőrkapitányság munkatársaként dolgozó férfi 2022. július 11-én egy kollégájával együtt érkezett a 71 éves Dennis Ionis West otthonához, miután egy szomszéd bejelentést tett a rendőrségen. A bejelentő azért aggódott, mert több mint egy hete nem látta az idős férfit.

A rendőrök West holttestét a ház bejáratánál találták meg. A vizsgálat megállapította, hogy természetes halált halt – számolt be róla a New York Post.

A halálesetet követően Sguros azt állította az igazságügyi orvosszakértői hivatal munkatársainak, hogy az elhunyt barátja volt. Felajánlotta, hogy megszervezi a temetését, amennyiben nem sikerül felkutatni a hozzátartozóit.

A Broward Megyei Seriffhivatal szerint azonban semmi nem utal arra, hogy a rendőr korábban ismerte volna Westet. Sguros ráadásul azt is állította, hogy az idős férfinak nincsenek élő hozzátartozói, ami később valótlannak bizonyult.

Több mint 200 ezer dollárt költött az elhunyt férfi házára

A rendőr 2022. augusztus 1-jén mindenféle jogalap nélkül birtokba vette West ingatlanát. Ezt később egy eskü alatt tett bírósági nyilatkozatban maga is elismerte.

Sguros állítása szerint több mint 214 ezer dollárt, vagyis több tízmillió forintnak megfelelő összeget fordított a leromlott állapotú ház felújítására. A munkálatokat azzal indokolta, hogy meg akarta védeni az épületet a bűncselekményektől és az önkényes lakásfoglalóktól.

A felújítás során eltávolították az elkorhadt épületelemeket, kitakarították az ingatlant, valamint további munkálatokat végeztek. A beszámolók szerint a ház értéke a felújítást követően megközelítőleg 500 ezer dollárra emelkedett.