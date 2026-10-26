A Kísértés: Rá sem lehet ismerni Sárira, a legmerészebb feladatokat is bevállalja – De mit szól ehhez a párja?

A Kísértés szereplői már többször betekintést nyerhettek párjuk napjaiba, ami után többen úgy gondolták, hogy itt az ideje merészebbnek lenni. Zsombi barátnője, Sári is így van ezzel. A kísértő fiúk egyre több durvább kihívással akarják megkísérteni a lányokat, akik közül az esti buliban most Sári is szinte mindent bevállal. A többiek pedig csak tátott szájjak figyelik Sári „átalakulását”.
Amikor a kísértő fiúk sorolták a merészebbnél merészebb ötleteket, akkor mindenki visszautasította azt és inkább az ivás mellett döntött. Sárinak nagyon nem tetszett a többiek hozzáállása, véleményének pedig hangot is adott.
Gyerekek, ez így nagyon unalmas lesz. Nem értem a feszengést, vagy hogy mégis mi okozza ezt a gátat
– jelentette ki Sári.
Az egyik feladat pedig váratlan helyzetet eredményezett. Ugyanis a kísértők azt találták ki, hogy az egyik lánynak meg kell szopkodnia valamelyik fiú kisujját. Mindenki megdöbbenésére Sári úgy dönt, hogy neki elege van és bár nem ő kapta ezt a feladatot, így is megcsinálja. Ezután pedig nem volt megállás és a fülnyalástól kezdve a fenékrázásig mindent bevállalt Zsombi barátnője.
A közösségi médiában már sokan megjegyezték, hogy a barátnők közül Petra az, akinek mindig van valami problémája. Az eset után pedig szintén ő adott hangot Sári kapcsán a véleményének.
Nagyon meglepődtem Sári viselkedésén. Mondhatni ő engedte el magát a legjobban. Zsombi is ezt csinálja és ha nekik ez belefér, nem értek vele egyet, de akkor nagyon örülök, hogy ennyire elengedte magát
– jegyezte meg Petra.
Sári viselkedése mindenkit meglepett a villában, azonban könnyen meglehet, hogy Zsombi közeledése a kísértő lányok irányába kihozta belőle az igazi, felszabadult énjét. Tehát, a tábortűz ceremónia ismét nem lesz unalmas, mivel Zsombi biztos nem fog örülni, hogy barátnője ennyire bevállalós lett a szigeten.
A Kísértés ma esti adásából pedig kiderül, hogy Zsombi hogyan viszonyul a lányokhoz és végül melyik kísértő lányt viszi el randizni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.