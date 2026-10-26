A Kísértés: Rá sem lehet ismerni Sárira, a legmerészebb feladatokat is bevállalja – De mit szól ehhez a párja?

A Kísértés szereplői már többször betekintést nyerhettek párjuk napjaiba, ami után többen úgy gondolták, hogy itt az ideje merészebbnek lenni. Zsombi barátnője, Sári is így van ezzel. A kísértő fiúk egyre több durvább kihívással akarják megkísérteni a lányokat, akik közül az esti buliban most Sári is szinte mindent bevállal. A többiek pedig csak tátott szájjak figyelik Sári „átalakulását”.

A Kísértés 2026-os évadában Zsombi és Sári kapcsolata is mélypontra került (Fotó: TV2)

A Kísértés Sárija besokallt a lányok viselkedésétől

Amikor a kísértő fiúk sorolták a merészebbnél merészebb ötleteket, akkor mindenki visszautasította azt és inkább az ivás mellett döntött. Sárinak nagyon nem tetszett a többiek hozzáállása, véleményének pedig hangot is adott.

Gyerekek, ez így nagyon unalmas lesz. Nem értem a feszengést, vagy hogy mégis mi okozza ezt a gátat

– jelentette ki Sári.

Az egyik feladat pedig váratlan helyzetet eredményezett. Ugyanis a kísértők azt találták ki, hogy az egyik lánynak meg kell szopkodnia valamelyik fiú kisujját. Mindenki megdöbbenésére Sári úgy dönt, hogy neki elege van és bár nem ő kapta ezt a feladatot, így is megcsinálja. Ezután pedig nem volt megállás és a fülnyalástól kezdve a fenékrázásig mindent bevállalt Zsombi barátnője.

A kísértő fiúk közül is mindenkit lesokkolt Sári nyitottsága (Fotó: Szabolcs László)

Petra véleménye ismét nem fog mindenkinek tetszeni

A közösségi médiában már sokan megjegyezték, hogy a barátnők közül Petra az, akinek mindig van valami problémája. Az eset után pedig szintén ő adott hangot Sári kapcsán a véleményének.

Nagyon meglepődtem Sári viselkedésén. Mondhatni ő engedte el magát a legjobban. Zsombi is ezt csinálja és ha nekik ez belefér, nem értek vele egyet, de akkor nagyon örülök, hogy ennyire elengedte magát

– jegyezte meg Petra.

Sári viselkedése mindenkit meglepett a villában, azonban könnyen meglehet, hogy Zsombi közeledése a kísértő lányok irányába kihozta belőle az igazi, felszabadult énjét. Tehát, a tábortűz ceremónia ismét nem lesz unalmas, mivel Zsombi biztos nem fog örülni, hogy barátnője ennyire bevállalós lett a szigeten.

A Kísértés ma esti adásából pedig kiderül, hogy Zsombi hogyan viszonyul a lányokhoz és végül melyik kísértő lányt viszi el randizni.