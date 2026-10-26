28 éve ezen a napon indult a Barátok közt: te mennyire emlékszel a magyar szappanoperára? Kvíz

28 éve indult hódító útjára a legismertebb magyar szappanopera.

Habár nehezen indult a sorozat és kérdéses volt, mennyire fog tetszeni a tévénézőknek, végül 23 évig futott a sikerszéria.

A benne szereplő színészek közül sokakat a mai napig a karakterük nevével azonosítunk.

Most kiderül, hogy mennyire emlékszel erre a szinte már retró sorozatra! Egy Barátok közt kvízzel készültünk a számodra, amely próbára teszi még a legnagyobb rajongókat is. Most kiderül, hogy láttad-e elejétől a végéig, vagy csak bele-belenéztél a szériába. Ha kívülről fújod a Berényi-család minden ármánykodását és pletykáját, akkor tarts velünk!

A Barátok közt generációk számára jelentette az esti tévéműsort. Fotó: MW archív

A Barátok közt szereplőire a mai napig élénken emlékszünk

Ki ne emlékezne Berényi Miklós elhíresült és elmémesült mondatára, mely szerint a „Kft. én vagyok”? Vagy Magdi anyus halálára, aki egy szerencsétlen lépcsős baleset során veszítette életét a sorozatban, és a nézők szinte gyászhangulatba kerültek, miután elvesztették az egyik kedvenc szereplőjüket. A Szőke Zoltán, Fodor Zsóka és Németh Kristóf fémjelezte szereplőcsapat rengeteg ikonikus és emlékezetes jelenetet adott a rajongóknak, és sokan még napjainkban is szívesen nosztalgiáznak a Barátok közt részeivel. A sorozat 28. születésnapja alkalmából egy kvízzel készültünk a rajongók számára, amely feleleveníti a legvidámabb vagy éppen legmeghökkentőbb pillanatokat és jeleneteket. Töltsd ki és bizonyítsd be, hogy tudod honnan indult a sorozat, és milyen lett a Barátok közt lezárása!