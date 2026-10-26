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Vinícius Júnior a Barcelonát hergelte a Real Madrid győzelme után

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 18:00
Vinícius JúniorEl ClásicoFC Barcelona
A Barcelona-Real Madrid mérkőzés 2-1-es vendégsikert hozott. Vinícius Júnior ugyan nem lépett pályára eltiltás miatt, de a brazil sztár így is gondoskodott arról, hogy a meccs után mindenki róla beszéljen.
Bors
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Vinícius Júnior még a Villarreal elleni meccsen kapott piros lapot hajhúzásért, amiért négymeccses eltiltás lett a büntetése. A brazi klasszis így a vasárnapi Barcelona-Real Madrid rangadót is kihagyta, ám a 2-1-es madridi siker mellett nem ment el szó nélkül.

Vinícius Júnior üzent a Barcelona-Real Madrid rangadó után
Vinícius Júnior üzent a Barcelona-Real Madrid rangadó után
Fotó: NurPhoto via AFP

Vinícius Júnior kigúnyolta a Barcelonát

A katalán Mundo Deportivo beszámolt róla, hogy a Real brazil botrányhőse a közösségi médiában négy nevető-síró hangulatjelet posztolt a 2-1-re megnyert El Clásico kapcsán. 

Emellett Vinícius egy olyan bejegyzéshez is hozzászólt, amelyen a Real Madrid 15 Bajnokok Ligája-trófeájára mutatott rá. 

Ezzel a két gesztussal a királyi gárda védelmére kelt és alaposan kigúnyolta az ősi riválist, mivel csapata rendkívül értékes győzelmet aratott a Camp Nou Stadionban.

Vinícius örömét beárnyékolhatja, hogy az eltiltása lejárta után sem lesz bérelt helye a kezdőben. A Real nyári sztárigazolása, az elefántcsontparti Yan Diomande a Barca ellen is kiemelkedően teljesített, és megmutatta, hogy egy futballista úgy is meghatározó szerepet játszhat a támadásokban, hogy eközben a védekezésből is kiveszi a részét. 

Viníciust sok kritika érte gyenge, vagy nem létező védőmunkája miatt,

ráadásul az utóbbi időszakban az előrejátékban sem jeleskedett.

A Real brazil sztárja a Racing Santander és a Valencia elleni bajnokit is kénytelen kihagyni, és csupán november 21-én, a Celta Vigo elleni meccsen térhet vissza a La Ligába.

 

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