Vinícius Júnior a Barcelonát hergelte a Real Madrid győzelme után

Vinícius Júnior még a Villarreal elleni meccsen kapott piros lapot hajhúzásért, amiért négymeccses eltiltás lett a büntetése. A brazi klasszis így a vasárnapi Barcelona-Real Madrid rangadót is kihagyta, ám a 2-1-es madridi siker mellett nem ment el szó nélkül.
A katalán Mundo Deportivo beszámolt róla, hogy a Real brazil botrányhőse a közösségi médiában négy nevető-síró hangulatjelet posztolt a 2-1-re megnyert El Clásico kapcsán.
Emellett Vinícius egy olyan bejegyzéshez is hozzászólt, amelyen a Real Madrid 15 Bajnokok Ligája-trófeájára mutatott rá.
Ezzel a két gesztussal a királyi gárda védelmére kelt és alaposan kigúnyolta az ősi riválist, mivel csapata rendkívül értékes győzelmet aratott a Camp Nou Stadionban.
Vinícius örömét beárnyékolhatja, hogy az eltiltása lejárta után sem lesz bérelt helye a kezdőben. A Real nyári sztárigazolása, az elefántcsontparti Yan Diomande a Barca ellen is kiemelkedően teljesített, és megmutatta, hogy egy futballista úgy is meghatározó szerepet játszhat a támadásokban, hogy eközben a védekezésből is kiveszi a részét.
Viníciust sok kritika érte gyenge, vagy nem létező védőmunkája miatt,
ráadásul az utóbbi időszakban az előrejátékban sem jeleskedett.
A Real brazil sztárja a Racing Santander és a Valencia elleni bajnokit is kénytelen kihagyni, és csupán november 21-én, a Celta Vigo elleni meccsen térhet vissza a La Ligába.
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