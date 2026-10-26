Vinícius Júnior a Barcelonát hergelte a Real Madrid győzelme után

Vinícius Júnior még a Villarreal elleni meccsen kapott piros lapot hajhúzásért, amiért négymeccses eltiltás lett a büntetése. A brazi klasszis így a vasárnapi Barcelona-Real Madrid rangadót is kihagyta, ám a 2-1-es madridi siker mellett nem ment el szó nélkül.

Vinícius Júnior üzent a Barcelona-Real Madrid rangadó után

Fotó: NurPhoto via AFP

Vinícius Júnior kigúnyolta a Barcelonát

A katalán Mundo Deportivo beszámolt róla, hogy a Real brazil botrányhőse a közösségi médiában négy nevető-síró hangulatjelet posztolt a 2-1-re megnyert El Clásico kapcsán.

Emellett Vinícius egy olyan bejegyzéshez is hozzászólt, amelyen a Real Madrid 15 Bajnokok Ligája-trófeájára mutatott rá.

Ezzel a két gesztussal a királyi gárda védelmére kelt és alaposan kigúnyolta az ősi riválist, mivel csapata rendkívül értékes győzelmet aratott a Camp Nou Stadionban.

#Fútbol | Vinicius Júnior no jugó el clásico, pero se hizo sentir fuera de la cancha. 😏 El brasileño reaccionó con burlas al triunfo del Real Madrid ante el Barcelona. Todos los detalles acá. https://t.co/iERbJS2Jty — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 26, 2026

Vinícius örömét beárnyékolhatja, hogy az eltiltása lejárta után sem lesz bérelt helye a kezdőben. A Real nyári sztárigazolása, az elefántcsontparti Yan Diomande a Barca ellen is kiemelkedően teljesített, és megmutatta, hogy egy futballista úgy is meghatározó szerepet játszhat a támadásokban, hogy eközben a védekezésből is kiveszi a részét.

Viníciust sok kritika érte gyenge, vagy nem létező védőmunkája miatt,

ráadásul az utóbbi időszakban az előrejátékban sem jeleskedett.

A Real brazil sztárja a Racing Santander és a Valencia elleni bajnokit is kénytelen kihagyni, és csupán november 21-én, a Celta Vigo elleni meccsen térhet vissza a La Ligába.