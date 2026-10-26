„Azt hittem, túl fiatal vagyok a rákhoz” – egy fürdőkádban történt rosszullét után derült ki az igazság

A 39 éves Sally-Anne Hawkins azt hitte, túl fiatal ahhoz, hogy rákos legyen. Kezdetben ételmérgezésnek, később pedig puffadásnak és súlygyarapodásnak vélte a panaszait. Végül petefészekrákot diagnosztizáltak nála, miután egy fürdőkádban történt rosszullét miatt kórházba került.

Eleinte az orvosok sem gyanakodtak rákbetegségre

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A petefészekrák tünetei eleinte nem aggasztották a fiatal nőt

Sally-Anne elmondása szerint a hasa annyira felpuffadt, hogy barátai már azt kérdezgették tőle, nem terhes-e. Később medencetáji fájdalmai jelentkeztek, és előfordult, hogy mindössze 15 percenként kellett vécére mennie.

2024 áprilisában először ételmérgezést állapítottak meg nála. A tüneteit ő maga inkább súlygyarapodásnak gondolta, bár egyre inkább attól tartott, hogy valami komolyabb állhat a háttérben. A döntő pillanat akkor következett be, amikor a fürdőkádban próbált pihenni a medencetáji fájdalmai miatt. Hirtelen összeesett, és elviselhetetlen fájdalmai lettek.

Segítségért kiabálva támolyogtam le a lépcsőn. Rettenetes fájdalmaim voltak, és minden mozdulatra hánytam. Alig tudtam felfogni, mi történik. Teljes sokk volt, amikor közölték velem, hogy rákos vagyok

– idézte fel.

A kórházban végzett CT-vizsgálat kimutatta, hogy a jobb petefészkén egy grépfrút méretű daganat volt. Egy héttel később műtéten esett át, mely során eltávolították a jobb petefészkét. Az orvosok szerint 75 százalék esély volt arra, hogy a betegség visszatér, Sally-Anne ezért úgy döntött, hogy a megmaradt petefészkét is eltávolíttatja.

Nem akartam még egyszer végigcsinálni az egészet. A párommal, Andyvel nem akartunk gyerekeket, ezért úgy döntöttem, hogy a másik petefészkemet is eltávolíttatom. Amikor ott is találtak egy daganatot, tudtam, hogy jól döntöttem

– mondta.

Sally-Anne most azért beszél a történetéről, hogy felhívja a figyelmet a petefészekrák tüneteire. A BEAT betűszó négy fontos tünetre utal:

B – Bloating: tartós puffadás vagy hasi duzzanat

E – Eating difficulties: étkezési nehézségek, például korai teltségérzet vagy étvágytalanság

A – Abdominal pain: hasi vagy medencetáji fájdalom

T – Toilet changes: megváltozott vizelési vagy székelési szokások

Sally-Anne szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy a tüneteket könnyű más, kevésbé súlyos problémáknak tulajdonítani.

Amikor petefészekrákom volt, nem tudtam, hogy rák lehet, mert nem gondoltam, hogy a tüneteim erre utalnak. Azt hiszem, Angliában sok emberrel ez történik: azt mondják nekünk, hogy irritábilis bél szindrómánk van, vagy valami általánosabb problémáról van szó.

Szerinte különösen nehéz lehet, hogy a fiatalabb nőket néha nem veszik elég komolyan - írja a Mirror. Sally-Anne félévente kontrollvizsgálatokon vesz részt. Azt mondja, ma már egészen másképp tekint az életére: