Jenna Ortega sokkoló döntést hozott, búcsút int a tévézésnek

Jenna Ortega olyan megdöbbentő bejelentést tett, amely alaposan felzaklathatja a rajongókat. A Netflix sikerprodukciója, a Wednesday harmadik évadának befejezése után egy időre hátat fordítana a televíziózásnak. A fiatal színésznő évek óta egyik produkcióból a másikba ugrik, most azonban úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy új lehetőségeket keressen, és olyan dolgokkal is foglalkozzon, amelyekre eddig nem jutott ideje.

Jenna Ortega bejelentette, hogy a Wednesday befejezése után egy időre visszavonul a televíziózástól (Fotó: Starbuck / Northfoto)

Jenna Ortega egy időre szünetelteti a televíziós szerepléseit

egy időre szünetelteti a televíziós szerepléseit A 24 éves színésznő szeretne több időt fordítani olyan dolgokra, amelyekre eddig nem volt ideje a sok munka miatt

A Wednesday harmadik évada várhatóan 2027-ben lesz látható a Netflixen

Jenna Ortega visszavonulását tervezi

Jenna Ortega Josh Horowitz Happy Sad Confused című podcast-műsorának október 22-én megjelent epizódjában árulta el, hogy a Wednesday után valószínűleg egy ideig nem vállal televíziós szerepeket. A 24 éves színésznő elmondása szerint már hosszú éveket töltött a tévézés világában, és gyerekszínészként szinte folyamatosan egyik sorozatból a másikba került:

Azt hiszem, a Wednesday után valószínűleg egy ideig nem leszek a tévében. Gyerekként egyik sorozatból a másikba ugráltam, innen oda, és most szeretnék időt hagyni az új dolgokra.

Jenna Ortega gyerekkora óta szerepből szerepbe ugrik (Fotó: KGC-356 / Northfoto)

Jenna Ortega gyerekszínészként kezdte

Jenna Ortega már egészen fiatalon elkezdte a színészi karriert. A Szeplőtelen Jane című sorozatban tűnt fel először, később pedig több Disney Channel produkcióiban is szerepelt. Majd mielőtt a Wednesday világsikert hozott volna számára, még a Netflix másik nagy sikerű sorozatában, a Te-ben is szerepet kapott. Emellett számos kasszasiker filmben is rendkívüli alakítást nyújtott: szerepelt többek között a Vasember 3-ban, a Beetlejuice Beetlejuice-ban és a Sikoly legújabb részeiben is. Mindezek ellenére a 24 éves színésznő most mégis úgy érzi, nem szeretné előre meghatározni, mi lesz a következő nagy állomás a karrierjében.

A Wednesday harmadik évada 2027-ben lesz látható a Netflix felületén (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

A Wednesday harmadik évada már elkészült

És bár jelenleg nem folytat tárgyalásokat újabb franchise-projektekről, Jenna Ortegát még egy jó darabig láthatják a rajongók a képernyőn Wednesday Addams karakterében, hiszen a Netflix sorozatának harmadik évadában ismét ő alakítja a gótikus család különc lányát. A produkció forgatása februárban kezdődött, és szeptemberben fejeződött be. A következő évad pedig várhatóan 2027-ben lesz látható a Netflixen.