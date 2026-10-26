Jenna Ortega sokkoló döntést hozott, búcsút int a tévézésnek

Jenna Ortega olyan megdöbbentő bejelentést tett, amely alaposan felzaklathatja a rajongókat. A Netflix sikerprodukciója, a Wednesday harmadik évadának befejezése után egy időre hátat fordítana a televíziózásnak. A fiatal színésznő évek óta egyik produkcióból a másikba ugrik, most azonban úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy új lehetőségeket keressen, és olyan dolgokkal is foglalkozzon, amelyekre eddig nem jutott ideje.
Jenna Ortega Josh Horowitz Happy Sad Confused című podcast-műsorának október 22-én megjelent epizódjában árulta el, hogy a Wednesday után valószínűleg egy ideig nem vállal televíziós szerepeket. A 24 éves színésznő elmondása szerint már hosszú éveket töltött a tévézés világában, és gyerekszínészként szinte folyamatosan egyik sorozatból a másikba került:
Azt hiszem, a Wednesday után valószínűleg egy ideig nem leszek a tévében. Gyerekként egyik sorozatból a másikba ugráltam, innen oda, és most szeretnék időt hagyni az új dolgokra.
Jenna Ortega már egészen fiatalon elkezdte a színészi karriert. A Szeplőtelen Jane című sorozatban tűnt fel először, később pedig több Disney Channel produkcióiban is szerepelt. Majd mielőtt a Wednesday világsikert hozott volna számára, még a Netflix másik nagy sikerű sorozatában, a Te-ben is szerepet kapott. Emellett számos kasszasiker filmben is rendkívüli alakítást nyújtott: szerepelt többek között a Vasember 3-ban, a Beetlejuice Beetlejuice-ban és a Sikoly legújabb részeiben is. Mindezek ellenére a 24 éves színésznő most mégis úgy érzi, nem szeretné előre meghatározni, mi lesz a következő nagy állomás a karrierjében.
És bár jelenleg nem folytat tárgyalásokat újabb franchise-projektekről, Jenna Ortegát még egy jó darabig láthatják a rajongók a képernyőn Wednesday Addams karakterében, hiszen a Netflix sorozatának harmadik évadában ismét ő alakítja a gótikus család különc lányát. A produkció forgatása februárban kezdődött, és szeptemberben fejeződött be. A következő évad pedig várhatóan 2027-ben lesz látható a Netflixen.
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