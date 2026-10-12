5 kreatív halloweeni mécses-ötlet fillérekből: így varázsolj hátborzongató hangulatot az otthonodba

Cikkünkben bemutatunk öt látványos, mégis filléres halloweeni mécses-ötletet.

A legtöbb dekoráció mindössze néhány perc alatt elkészíthető, így mindenki számára tudjuk ajánlani.

Semmi másra nem lesz szükséged, mint egy befőttesüvegre, papírra, és néhány apró háztartási eszközre, hogy az egész házat feldíszítsd!

A halloweeni mécsesek nemcsak meghitt fényt adnak az őszi estéken, hanem néhány kreatív ötlettel az ősz leglátványosabb dekorációivá is válhatnak. Mutatunk öt filléres, könnyen elkészíthető megoldást!

A legjobb halloweeni mécses befőttesüvegből készül. Fotó: 123RF

Filléres halloweeni mécses-ötletek, amelyekkel pillanatok alatt hangulatba kerülhetsz

Őszi dekoráció fillérekből? Igen! Ha szeretnéd feldobni az otthonod október végére, nem kell rögtön drága díszek után kutatnod. Alább mutatunk 5 alternatívát, amelyet bármikor elkészíthetsz az otthonodban mindössze néhány hozzávaló segítségével.

Befőttesüvegből készült szellem-mécses

A klasszikus szellemes dekoráció kedvelőinek ez az egyik legegyszerűbb megoldás. Egy befőttesüveget boríts be fehér gézzel vagy krepp-papírral, majd ragassz rá fekete szemeket és szájat. Ha mécsest helyezel bele, a világító szellem úgy fest majd, mintha éppen átsuhanna a nappalin. Ez az egyszerű halloweeni mécses házilag elkészíthető, és már egyetlen darab is különleges hangulatot teremthet.

Mumifikált mécses

Ez a mi személyes kedvencünk! Egy üres befőttesüveget tekerj körbe gézcsíkokkal, majd ragassz rá két szemgolyót vagy papírból kivágott szemeket. A mécses fénye a gézrétegek között sejtelmesen szűrődik át, így garantáltan figyelemfelkeltő halloweeni dísz készülhet. Ez a múmia dekoráció különösen jól mutat az ablakpárkányon vagy az ünnepi asztalon.

Boszorkányfőzetes mécses

Ha egy igazán kreatív halloweeni dekoráció elkészítésére vágysz, próbáld ki a boszorkányfőzetes változatot. Az üveg aljába szórj zöld vagy kék kavicsokat, dekorhomokot vagy üveggyöngyöket, majd helyezz bele egy mécsest. Néhány apró műanyag pók vagy más kiegészítő segítségével olyan hatást érhetsz el, mintha egy rejtélyes főzet világítana az asztalon. Ez a megoldás egyszerre játékos és ijesztő halloweeni mécses lehet, ezért a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt sikert arathat. Ha még komolyabb boszorkányfőzetre vágysz, próbáld ki ezt a módszert: