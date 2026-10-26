Főállású nagypapa lett Nagy Feró: „Lefőtt nekem a kávé”

Nagy Feró neve egybeforrt a magyar zenetörténet legendás korszakával. A Beatrice frontembereként évtizedeken keresztül szórakoztatta a közönséget, azonban az idő vas foga rajta is kezd kifogni. Saját elmondása szerint is észreveszi magán, hogy a korosodást senki nem tudja legyőzni, de gyermekei és unokái miatt még hosszú éveken keresztül szeretne ezen a Földön maradni. Lapunknak elárulta, hogy a nagypapaság minden idejét kitölti, ám nagy ritkán a stúdióba is elvonul énekelni egy kicsit.
Az utóbbi időben sok időt töltök az unokákkal, mivel a gyerekeim dolgoznak és akkor lepasszolják nekem őket. Én pedig ráérek és szívesen vigyázok rájuk. Főállású nagypapa lettem
– jelentette ki a Beatrice frontembere.
A család mellett azért néha arra is jut idő, hogy elvállaljanak egy-egy fellépést, ám azokból is egyre kevesebbet szeretne Feró. „Kevés koncertet vállalunk, ha egyáltalán vállalunk. Mindenféle rendezvényre szoktak minket hívni, lakodalomtól kezdve a születésnapig, de öreg vagyok én már ehhez. Nekem már lefőtt a kávé” – jegyezte meg elnevetve magát Nagy Feró.
Még nótát is írtam, de túlzottan nem erőltetem a dolgot. Amikor az ember egyszer csak rájön az idő múlására, akkor gyorsan csinál valamit a stúdióban. Egyelőre inkább csak magamnak zenélgetek itthon, de ha összejön egy harminc percnyi anyag, akkor ki kell adni egy lemezt és a világ majd eldönti, hogy mennyire kell ez
– árulta el a legendás énekes, akinek zenéit, mint például a 8 óra munka vagy a Boldog szép napok című slágereket még a mai napig hallgatják a fiatalok.
Az új dalok és egy esetleges új album pedig azt jelentené, hogy ismét zenéje miatt beszélnek majd az emberek Nagy Feróról. Visszatérhet a rocker élet, ám a régi profizmusát most is megtartaná. Elmondása szerint régen sem volt ivászat a koncertek előtt és ezt a mai napig betartja, azonban a falusi élet velejárója néha, hogy a barátokkal egy-egy kupica lecsússzon a beszélgetések során.
Nagy Feró tehát köszöni, jól van és élvezi a nagypapás, nyugdíjas életet, ahol a számára fontos emberek körében lehet.
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