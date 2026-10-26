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Túl szexi ruhában villantott a világ legszebb focistanője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ana maria markovic
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 08:00
los angelesszexi focistanő
A horvát szépség a kaliforniai nyaralásáról osztott meg fotókat. Ana Maria Markovicot a világ legszebb focistanőjének tartják.
HWK
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A világ legszebb futballistájának tartott Ana Maria Markovic ismét nagy figyelmet keltett, miután egy sokat mutató, dögös fekete ruhában pózolt legújabb fényképein.

Ana Maria Markovic
Ana Maria Markovicot a világ legszebb focistanőjének tartják Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ana Maria Markovic képei nagy figyelmet keltettek

A 23 éves horvát csatár Los Angelesben pihent, az amerikai kalandjáról megosztott képsorozat mellé pedig csak annyit írt: „LA kicsit túl ikonikus volt.” A dögös szerelés láttán a kommentszekciót valósággal elárasztották a követők. Volt, aki a világ legszebb mosolyának nevezte az övét, mások „gyönyörű angyalként” hivatkoztak rá, de a „királynő” jelző is többször olvasható.

Ana Markovic az eddigi pályafutása során megfordult a svájci Grasshoppers, a portugál Braga és Damaiense csapataiban, valamint az amerikai Brooklyn FC-ben is. A szőke szépség ezen a nyáron aláírt a horvát Hajduk Splithez. Mindössze két év alatt ez már az ötödik átigazolása volt. Úgy tűnik, a sűrű klubváltások közepette is bőven jut ideje arra, hogy fenntartsa a legdögösebb focistának járó képzeletbeli koronáját - írja a The Sun

 

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