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Táncdalfesztiválra fel: te emlékszel, ki énekelte ezeket a retró slágereket?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retró
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 18:30
Táncdalfesztiváldalszövegkvíz
A magyar könnyűzene aranykorának dalai generációkat kötnek össze. Vannak olyan zeneszámok, amelyeket évtizedekkel a megjelenésük után is kívülről fújunk, akár egy családi összejövetelen, akár egy rádióműsorban halljuk azokat. Legújabb retró sláger kvízünkből megtudhatod, mennyire emlékszel ezekre a dalokra és az előadóikra.
K.B.
A szerző cikkei

A retró slágerek között számos olyan örökzöld akad, amely a legendás Táncdalfesztivál színpadáról indult hódító útjára. Ezek a szerzemények máig meghatározzák a hazai zenei kultúrát, esküvőkön és szórakozóhelyeken is gyakran felcsendülnek. Sok szám előadója sajnos már nincsen köztünk, azonban a felejthetetlen számaikon keresztül továbbra is alakítják a magyarok zenei ízlését. Most kiderül, te mennyire emlékszel rájuk. Töltsd ki a régi magyar zenei idézetek-kvízünket, és megtudhatod!

Retró slágert éneklő énekes
Rajongsz a régi magyar zenékért? Bizonyítsd be a retró slágerek kvízünkben! Fotó: Evgenyrychko

Te mennyire ismered a magyar retró slágereket?

Ha szereted a magyar slágereket, biztosan ismerősen cseng majd több előadó neve is. Elég csak Cserháti Zsuzsa vagy Szécsi Pál legismertebb felvételeire gondolni, amelyek a mai napig rendszeresen felcsendülnek rádiókban és nosztalgiaműsorokban. Ezek a legendás előadók jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a retró dalok és a régi magyar slágerek ma is népszerűek legyenek. Sőt, meg merjük kockáztatni, hogy egyes dalokat többször is idéznek az emberek, mint a legfrissebb slágerlisták vezető slágereit.

Lássuk a feladványt! A feladatod egyszerű lesz: párosítanod kell a szövegrészleteket az előadókkal. Készen állsz? Akkor mutatjuk a retró sláger kvízünket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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„Én nem leszek soha sem a játékszered!” Ki énekelte ezt az ikonikus sort?

Ha nosztalgiáznál, hallgasd meg a '60-as, '70-es és '80-as évek legnagyobb slágereit:

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