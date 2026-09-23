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Retró kvíz: emlékszel még a régi idők nagy kedvenceire?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors retró élmény
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 15:30
retro kvízekretróérzéskvíz
Kazetták, régi tévéműsorok, ikonikus magyar filmek és olyan tárgyak, amelyek nélkül egykor elképzelhetetlen volt a mindennapi élet. A retró világ tele van olyan emlékekkel, amelyeket talán évtizedek óta nem láttunk, mégis azonnal felismerünk. Vajon neked mennyi maradt meg belőlük? Teszteld retró kvízünkkel!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Van valami különleges abban, amikor egy régi tárgy, film vagy tévés emlék egyszer csak előkerül. Egy pillanat alatt beugrik egy gyerekkori szoba, egy nyári délután, a családi tévézés vagy éppen az az időszak, amikor még egészen másképp szórakoztunk, mint ma. Ezért hoztunk egy retró kvízt, amely visszarepít a régi emlékeidbe.

retró kvízben is szereplő Bambi itallal egy nő
Retró kvízünkben sok kellemes pillanatot felidézhetsz. 
 Forrás: Fortepan

Múltidéző retró kvíz

A retró nem csupán régi tárgyakat és műsorokat jelent: egy egész korszak hangulatát idézi fel. A magyar filmek között ma is akadnak olyan klasszikusok, amelyeknek szereplőit és történeteit több generáció is ismeri. A Macskafogó például 1986-ban készült, és azóta is kultikus alkotásnak számít, míg A Pogány Madonna Ötvös Csöpi figurájával vált a magyar film egyik emlékezetes darabjává.

De a retróhoz hozzátartoznak a régi játékok, a televíziózás emlékei és azok a filmek is, amelyeket annak idején újra és újra megnéztünk. Most ezekből válogattunk, és 7 kérdésben teszteljük, mennyire vagy otthon a régi idők világában.

Készen állsz, jöhetnek a kvízkérdések a retró életérzésről?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki találta fel a Rubik-kockát?

Nézz meg egy részletet az örökzöld Macskafogóból:

Teszteld a tudásod ezekkel a retró kvízekkel is:

 

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