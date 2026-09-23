Retró kvíz: emlékszel még a régi idők nagy kedvenceire?

Van valami különleges abban, amikor egy régi tárgy, film vagy tévés emlék egyszer csak előkerül. Egy pillanat alatt beugrik egy gyerekkori szoba, egy nyári délután, a családi tévézés vagy éppen az az időszak, amikor még egészen másképp szórakoztunk, mint ma. Ezért hoztunk egy retró kvízt, amely visszarepít a régi emlékeidbe.

Retró kvízünkben sok kellemes pillanatot felidézhetsz.

Forrás: Fortepan

Múltidéző retró kvíz

A retró nem csupán régi tárgyakat és műsorokat jelent: egy egész korszak hangulatát idézi fel. A magyar filmek között ma is akadnak olyan klasszikusok, amelyeknek szereplőit és történeteit több generáció is ismeri. A Macskafogó például 1986-ban készült, és azóta is kultikus alkotásnak számít, míg A Pogány Madonna Ötvös Csöpi figurájával vált a magyar film egyik emlékezetes darabjává.

De a retróhoz hozzátartoznak a régi játékok, a televíziózás emlékei és azok a filmek is, amelyeket annak idején újra és újra megnéztünk. Most ezekből válogattunk, és 7 kérdésben teszteljük, mennyire vagy otthon a régi idők világában.

Készen állsz, jöhetnek a kvízkérdések a retró életérzésről?