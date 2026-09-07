Retró kvíz igazi zenei zseniknek: tudod, melyik év felejthetetlen slágere volt ez a dal?

Ismered az ABBA-slágereket és a Beatles számai közül is fel tudsz sorolni egy-kettőt? Ha elég otthonosan mozogsz a régi idők legnagyobb slágerei között, talán lesz esélyed kitölteni ezt a retró kvízt, de vigyázz! Csak a legnagyobb zenei zsenik nem hasalnak el már a 3. kérdésen!

Ezt a retró kvízt kizárólag a zenei zsenik tölthetik ki hibátlanul! Neked menni fog?

Fotó: Abaca/ Northfoto / Northfoto

Vajon te emlékszel még, melyik év slágerei voltak ezek az örökzöld dalok?

Most világhírű zeneszámokat kell a megjelenésük évével párosítanod.

A zenei kvíz végén kiderül, milyen jó a memóriád.

Retró kvíz a retró slágerek aranykorából: most kiderül, mekkora zenerajongó vagy!

Bár azzal sokan tisztában vannak, melyik előadó vagy együttes nevéhez fűződnek ezek a felejthetetlen dalok, amelyek sokszor még ma is felcsendülnek egy-egy rádióműsorban, sőt, állandó vendégei a házibulik lejátszási listáinak, azt azonban már kevesebben tudják, hogy melyik év meghatározó zenéi voltak eredetileg. Pedig egykor még a csapból is ezek a megunhatatlan dalok folytak.

Az igazi zenerajongók jól tudják, hogy az örökzöld slágerek melyik évben láttak napvilágot. Te közéjük tartozol? Emlékszel még, hogy a gólyabálon vagy a ballagási bulin táncoltál ezekre a dalokra? Ezzel a retró kvízzel most próbára teheted a tudásodat! Készen állsz? Akkor irány a nosztalgiavonat!