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Beatles a retró kvízben.

Retró kvíz igazi zenei zseniknek: tudod, melyik év felejthetetlen slágere volt ez a dal?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zenei kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 08:30
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Igazi zenerajongónak tartod magad? Akkor ezeket a slágereket valószínűleg kívülről fújod, de vajon azt is tudod, melyik évben jelentek meg, és mikor hódították meg a világot? Teszteld a tudásod legújabb retró kvízünkkel!
Boncza Léda
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Ismered az ABBA-slágereket és a Beatles számai közül is fel tudsz sorolni egy-kettőt? Ha elég otthonosan mozogsz a régi idők legnagyobb slágerei között, talán lesz esélyed kitölteni ezt a retró kvízt, de vigyázz! Csak a legnagyobb zenei zsenik nem hasalnak el már a 3. kérdésen!

Abba-zenekar a retró kvízben.
Ezt a retró kvízt kizárólag a zenei zsenik tölthetik ki hibátlanul! Neked menni fog?
Fotó: Abaca/ Northfoto /  Northfoto
  • Vajon te emlékszel még, melyik év slágerei voltak ezek az örökzöld dalok?
  • Most világhírű zeneszámokat kell a megjelenésük évével párosítanod.
  • A zenei kvíz végén kiderül, milyen jó a memóriád.

Retró kvíz a retró slágerek aranykorából: most kiderül, mekkora zenerajongó vagy!

Bár azzal sokan tisztában vannak, melyik előadó vagy együttes nevéhez fűződnek ezek a felejthetetlen dalok, amelyek sokszor még ma is felcsendülnek egy-egy rádióműsorban, sőt, állandó vendégei a házibulik lejátszási listáinak, azt azonban már kevesebben tudják, hogy melyik év meghatározó zenéi voltak eredetileg. Pedig egykor még a csapból is ezek a megunhatatlan dalok folytak.

Az igazi zenerajongók jól tudják, hogy az örökzöld slágerek melyik évben láttak napvilágot. Te közéjük tartozol? Emlékszel még, hogy a gólyabálon vagy a ballagási bulin táncoltál ezekre a dalokra? Ezzel a retró kvízzel most próbára teheted a tudásodat! Készen állsz? Akkor irány a nosztalgiavonat!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik év slágere volt az ABBA Dancing Queen című száma?

A videóra kattintva meghallgathatod a 80-as évek legnagyobb slágereit:

Tedd próbára tudásodat még több nosztalgikus retró kvíz segítségével:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu