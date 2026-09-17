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Izgalmas retro kvíz a 80-as, 90-es évekből.

Igazi retro rajongó vagy? Ez a kvíz azonnal leleplezi, mennyire emlékszel az ikonikus korszakra

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 18:30
kvízjátékretro
Ugorj vissza az időben, és derítsd ki, mennyire emlékszel még a nyolcvanas-kilencvenes évek legikonikusabb pillanataira! Tedd próbára a tudásodat, és gyűjtsd be a maximális pontszámot ebben az izgalmas retro kvíz kihívásban!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • 8 pörgős kérdés a 80-as és 90-es évek ikonikus emlékeiről
  • Nosztalgikus feladványok közepes nehézségi szinten
  • Azonnali értékelés a kitöltés végén

A következő retro kvíz kérdései mögött egy olyan korszak hangulata idéződik fel, amely alapjaiban változtatta meg a mindennapi életünket, a kultúrát és a szórakozást. A nyolcvanas és kilencvenes évek a technológiai áttörések, a látványos popkulturális jelenségek és az emlékezetes zenei stílusok időszaka volt.

Retro kvíz a 80-as, 90-es évek zenéiből, stílusából.
Izgalmas retro kvíz a 80-as, 90-es évek zenéiből, filmjeiből. 
Fotó: Anton Vierietin

Hány pontot érsz el a 80-as és 90-es évek emlékeiből összeállított retro kvíz kérdéseivel?

Ekkor vált természetessé, hogy a zene és az elektronikus szórakozás beköltözött az utcákra, az otthonokba és a fiatalok mindennapjaiba. A mozikban látványos és fordulatokban gazdag filmek születtek, amelyek felejthetetlen filmzenékkel írták be magukat a történelembe. A televíziós zenei csatornák térnyerése új szintre emelte a videoklipek szerepét, így az akkori zenekarok látványos képi világot teremtettek a slágereik köré. A divatban a kényelmes, rebellis és lazább viseletek vették át az uralmat, kifejezve a korosztály függetlenségi törekvéseit. Mindezek a hangulatok és emlékek a mai napig velünk élnek, és nosztalgikus élményt nyújtanak minden generációnak.

Teszteld a tudásodat ebben az izgalmas retro kvíz összeállításban, hogy mennyire vagy képben a 80-as, 90-es évek időszakát illetően. 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik évben dobta piacra a Sony a forradalmi hordozható zenelejátszóját, a Walkmant (TPS-L2)?

Repülj vissza az időben a videó slágáreinek segítségével:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu