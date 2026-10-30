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7 történelmi kérdés, ami még a legműveltebbeken is kifog: vajon te hányra tudod a választ?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 15:00
történelemkvíz
Mennyire ismered a történelem legfontosabb eseményeit? Most kiderül!

A következő kvízből kiderül, ismered-e annyira a magyar- és világtörténelmet, mint a legműveltebbek? Vajon hány kérdésre tudsz magabiztosan válaszolni, és hánynál lesz az, hogy csupán megtippeled a helyes választ? 

Füzetek kérdőjelekkel
Vajon hogy teljesítesz az alábbi történelmi kvízen?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik év január elsején szűnt meg Csehszlovákia?

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Mutatunk még pár fogós kvízt, ha tesztelnéd a tudásodat!

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu