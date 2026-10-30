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Takarékossági világnap: így spórolhatsz sok pénzt okosan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Takarékossági világnap
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 08:30
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A spórolás nem feltétlenül jelent lemondást, néhány tudatos döntéssel mégis sokat tehetsz a pénzügyi biztonságodért. A takarékossági világnap alkalmából összegyűjtöttünk néhány egyszerű, a mindennapokban is könnyen alkalmazható spórolási tippet, amelyek tényleg működnek, és amelyekért hosszú távon a bankszámlád is hálás lesz.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A takarékosság nem a lemondásról, hanem a kiadási prioritások felállításáról szól.
  • A kis összegek gyűjtögetése hosszú távon, a kamatos kamat révén komoly vagyonná alakulhat.
  • A legjobb időpont a megtakarítás elkezdésére mindig a jelenlegi pillanat.

Imádsz shoppingolni? Akkor idén az október 30-a nem a te napod lesz − ekkor tartjuk ugyanis a takarékossági világnapot, amely kiváló alkalom arra, hogy legalább egy kicsit átgondold a pénzhez való viszonyod. Egy olyan időszakban, amikor az árak érezhetően megnövekedtek, a tudatos pénzkezelés már nem csupán egy választható jó opció, hanem a pénzügyi biztonság alapköve.

Nő bevásárlókosarakkal és blokkokkal a takarékossági világnapon
Takarékossági világnap, avagy a spórolás az egyetlen eszköz, amellyel elérheted a nagyobb hosszú távú céljaid. Forrás: 123RF

A Takarékossági Világnap célja és üzenete

A kezdeményezés története 1924-ig nyúlik vissza, amikor Milánóban az első Nemzetközi Takarékossági Kongresszuson a bankárok elhatározták, hogy a világ minden táján felhívják a figyelmet a takarékosság fontosságára. 

A világnap elsődleges célja a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése, valamint a spórolás és az öngondoskodás kultúrájának elmélyítése. 

Nem arról van szó, hogy tilos vásárolni, sokkal inkább arról, hogy megtanuljuk beosztani az erőforrásainkat és felkészüljünk a váratlan helyzetekre.

Miért égetően fontos a spórolás?

Az elmúlt időszakban szinte mindannyian tapasztalhattuk, hogy az árak folyamatosan emelkedtek, valamint hogy egyetlen csekkbefizetéses „körút” során tízezrekkel rövidítenek meg. Vannak, akik dühösen morgolódnak, mások csendben tűrik a helyzetet, abban azonban mindkét tábor egyetért, hogy az infláció közvetlenül felemészti a jövedelmünk.

Gondolkodó nő egy szupermarketben
Spórolási tipp: vásárolj idényjellegű élelmiszereket. Elvégre gazdaságosabb, ha télen savanyú káposztát veszel spanyol paradicsom helyett. Fotó: 123RF

Ha nem teszünk félre tudatosan, egy váratlan kiadás – például egy elromlott háztartási gép vagy egy hirtelen jött orvosi számla – könnyen felboríthatja a teljes családi költségvetést. A megtakarítás egyfajta védőhálót biztosít a nem várt élethelyzetekre, főleg egy bizonytalan gazdasági környezetben.

Hasznos spórolási tippek

A hatékony spórolás kulcsa a rendszeresség és az apró, de következetes változtatások bevezetése. 

1. A legelső és leghasznosabb módszer, hogy amikor megérkezik a fizetésed, azonnal utalj át egy fix, előre meghatározott összeget egy elkülönített megtakarítási számlára.

2. Emellett érdemes bevezetni a 30 napos szabályt a nem létszükségletű, nagyobb vásárlások előtt: ha meglátsz valamit a boltban, várj 30 napot, és ha még mindig úgy érzed, hogy szükséged van az adott dologra, csak akkor vedd meg. 

3. A mindennapi kiadások terén a tudatos heti menütervezés és a tételes bevásárlólista drasztikusan csökkentheti az élelmiszerpazarlást és az impulzusvásárlásokat. 

4. Vizsgáld felül a fix havi kiadásaidat, például a ritkán használt streaming-előfizetéseket, mert ezek a kis összegek az év végére komoly tétellé duzzadhatnak.

5. A gyerekek pénzügyi nevelését már egészen korán, körülbelül 5-6 éves korban érdemes elkezdeni, amikor a kicsik már megértik a számolás alapjait és látják, hogy a boltban a dolgokért fizetni kell. A tudatosságot legkönnyebben a rendszeres, kisebb összegű zsebpénz bevezetésével taníthatjuk meg, amely felett a gyerek bizonyos keretek között önállóan dönthet. 

Fontos, hogy ha a zsebpénze idő előtt elfogy, ne pótoljuk azt azonnal, mert a saját bőrén kell megtapasztalnia a döntései következményeit. Segítsünk neki különbséget tenni a vágyak és a valós szükségletek között. 

Pénzügyileg tudatos gyerek egy malacpersely és egy jó maréknyi aprópénz felett
A megtakarítás egyfajta védőhálót és nyugalmat biztosít. Forrás: 123RF

Fűtéssel és ruházkodással kapcsolatos kiadások optimalizálása

1. Otthon már azzal is sokat spórolsz a számlákon, ha a termosztátot csupán 1 fokkal lejjebb tekered, mert ez körülbelül 6 százalékkal csökkenti a fogyasztást. 

Érdemes napközben 20-21 fokot tartani, éjszakára pedig, vagy ha elmész otthonról, lejjebb venni a termosztátot 17-18 fokra, és a radiátorok mögé olcsó hőtükör fóliát tenni, ami a szoba felé veri vissza a meleget.

2. Ruhafronton a legnagyobb spórolást az jelenti, ha megállod az impulzusvásárlásokat, és inkább jól kombinálható alapdarabokból építesz fel egy kapszulagardróbot. A mosásnál is sokat spórolhatsz az energiával: a ruhák többségének bőven elég a 30 fokos program, és ha teheted, hanyagold a szárítógépet, mert az rengeteg áramot eszik. 

Online vásárlás bankkártyával
Online térben gyakoribb az impulzusvásárlás, mint a fizikai boltokban. Fotó: 123RF

Plusz tippekért tekintsd meg az alábbi videót:

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