Takarékossági világnap: így spórolhatsz sok pénzt okosan

A takarékosság nem a lemondásról, hanem a kiadási prioritások felállításáról szól.

A kis összegek gyűjtögetése hosszú távon, a kamatos kamat révén komoly vagyonná alakulhat.

A legjobb időpont a megtakarítás elkezdésére mindig a jelenlegi pillanat.

Imádsz shoppingolni? Akkor idén az október 30-a nem a te napod lesz − ekkor tartjuk ugyanis a takarékossági világnapot, amely kiváló alkalom arra, hogy legalább egy kicsit átgondold a pénzhez való viszonyod. Egy olyan időszakban, amikor az árak érezhetően megnövekedtek, a tudatos pénzkezelés már nem csupán egy választható jó opció, hanem a pénzügyi biztonság alapköve.

Takarékossági világnap, avagy a spórolás az egyetlen eszköz, amellyel elérheted a nagyobb hosszú távú céljaid. Forrás: 123RF

A Takarékossági Világnap célja és üzenete

A kezdeményezés története 1924-ig nyúlik vissza, amikor Milánóban az első Nemzetközi Takarékossági Kongresszuson a bankárok elhatározták, hogy a világ minden táján felhívják a figyelmet a takarékosság fontosságára.

A világnap elsődleges célja a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése, valamint a spórolás és az öngondoskodás kultúrájának elmélyítése.

Nem arról van szó, hogy tilos vásárolni, sokkal inkább arról, hogy megtanuljuk beosztani az erőforrásainkat és felkészüljünk a váratlan helyzetekre.

Miért égetően fontos a spórolás?

Az elmúlt időszakban szinte mindannyian tapasztalhattuk, hogy az árak folyamatosan emelkedtek, valamint hogy egyetlen csekkbefizetéses „körút” során tízezrekkel rövidítenek meg. Vannak, akik dühösen morgolódnak, mások csendben tűrik a helyzetet, abban azonban mindkét tábor egyetért, hogy az infláció közvetlenül felemészti a jövedelmünk.

Spórolási tipp: vásárolj idényjellegű élelmiszereket. Elvégre gazdaságosabb, ha télen savanyú káposztát veszel spanyol paradicsom helyett. Fotó: 123RF

Ha nem teszünk félre tudatosan, egy váratlan kiadás – például egy elromlott háztartási gép vagy egy hirtelen jött orvosi számla – könnyen felboríthatja a teljes családi költségvetést. A megtakarítás egyfajta védőhálót biztosít a nem várt élethelyzetekre, főleg egy bizonytalan gazdasági környezetben.

Hasznos spórolási tippek

A hatékony spórolás kulcsa a rendszeresség és az apró, de következetes változtatások bevezetése.

1. A legelső és leghasznosabb módszer, hogy amikor megérkezik a fizetésed, azonnal utalj át egy fix, előre meghatározott összeget egy elkülönített megtakarítási számlára.