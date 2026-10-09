Melyik esemény történt korábban? Ez a történelmi kvíz még a diplomásokat is megizzasztja

Te mit szólnál, ha mindenre emlékeznél?

Most megtudhatod, kik azok, akiknek 100 százalékosra teljesítenék történelemkvízünket.

Itt a remek alkalom, hogy teszteld, emlékszel-e, melyik esemény történt időben előbb és melyik később.

Tudtad, hogy egyesek sosem felejtenek? Ezt most, kérlek, értsd szó szerint, ugyanis az emberek 1 %-a speciális „semmit nem felejtő” memória birtokosa, ami például történelmi kvíz esetén kifejezetten jól jöhet. Őket nevezzük hipermnéziásoknak. Hihetetlen pontossággal képesek felidézni egy filmjelenetet, egy találkozót vagy egy beszélgetés részleteit. Nekik talán meg sem kottyan az alábbi kvíz, de te tudod, melyik esemény történt korábban? Teszteld a memóriád!

A történelmi kvíz mindenkit megizzaszt. Te mindegyik kérdésre tudod a helyes választ?

Fotó: 123RF

Szuperképesség vagy átok a tökéletes memória történelmi kvíz kitöltésekor?

Hogy a hipermnézia áldás vagy átok, arról még a tudósok véleménye is megoszlik. E speciális készséggel élők nem válogathatják meg, mikor akarnak emlékezni, az emlékek előhívása esetükben ugyanis nem kontrollálható, nem szelektálható. Mivel önkéntelen folyamatról van szó, a képesség akár átok is lehet, hiszen a hipermnéziás személy gyakran elveszik a saját emlékeiben. Olyan, mintha sosem kapcsolna ki teljesen az agya, csak kattog és kattog. Egy egyszerű beszélgetés is elég lehet, hogy egy-egy dátum vagy szó emlékek áradatát indítsa el náluk. Egy történelmi kvíz meg sem kottyan nekik, de életüket nagyban megnehezíti ez a szuperképesség.

A világon eddig mindössze néhány tucat ilyen esetet dokumentáltak

Jill Price az első hivatalosan diagnosztizált és tudományosan vizsgált hipermnéziás. Tizenéves korától szinte minden napját fel tud idézni. Marilu Hennert is szupermemóriával áldotta meg az élet: a ma is élő híres amerikai színésznő azon ritka kivételek közé tartozik, akik pozitív ajándékként tekintenek adottságukra.