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Melyik esemény történt korábban? Ez a történelmi kvíz még a diplomásokat is megizzasztja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors memória
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 17:30
emlékezettörténelemkvíz
Vannak, akiket, ha kínoznak sem tudják felidézni mások születésnapját, és a történelem legfontosabb évszámaival is hadilábon állnak. Mások elképesztő memória birtokosai: meglepő gyorsasággal hívják elő agyukból a dátumokat és az apró részleteket. Most te is tesztelheted magad történelmi kvízünkkel. Vajon melyik esemény történt korábban?
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Te mit szólnál, ha mindenre emlékeznél?
  • Most megtudhatod, kik azok, akiknek 100 százalékosra teljesítenék történelemkvízünket.
  • Itt a remek alkalom, hogy teszteld, emlékszel-e, melyik esemény történt időben előbb és melyik később.

Tudtad, hogy egyesek sosem felejtenek? Ezt most, kérlek, értsd szó szerint, ugyanis az emberek 1 %-a speciális „semmit nem felejtő” memória birtokosa, ami például történelmi kvíz esetén kifejezetten jól jöhet. Őket nevezzük hipermnéziásoknak. Hihetetlen pontossággal képesek felidézni egy filmjelenetet, egy találkozót vagy egy beszélgetés részleteit. Nekik talán meg sem kottyan az alábbi kvíz, de te tudod, melyik esemény történt korábban? Teszteld a memóriád! 

Történelmi kvíz kérdésein gondolkdó nő
A történelmi kvíz mindenkit megizzaszt. Te mindegyik kérdésre tudod a helyes választ?
Fotó:   123RF

Szuperképesség vagy átok a tökéletes memória történelmi kvíz kitöltésekor?

Hogy a hipermnézia áldás vagy átok, arról még a tudósok véleménye is megoszlik. E speciális készséggel élők nem válogathatják meg, mikor akarnak emlékezni, az emlékek előhívása esetükben ugyanis nem kontrollálható, nem szelektálható.  Mivel önkéntelen folyamatról van szó, a képesség akár átok is lehet, hiszen a hipermnéziás személy gyakran elveszik a saját emlékeiben. Olyan, mintha sosem kapcsolna ki teljesen az agya, csak kattog és kattog. Egy egyszerű beszélgetés is elég lehet, hogy egy-egy dátum vagy szó emlékek áradatát indítsa el náluk. Egy történelmi kvíz meg sem kottyan nekik, de életüket nagyban megnehezíti ez a szuperképesség. 

A világon eddig mindössze néhány tucat ilyen esetet dokumentáltak

Jill Price az első hivatalosan diagnosztizált és tudományosan vizsgált hipermnéziás. Tizenéves korától szinte minden napját fel tud idézni. Marilu Hennert is szupermemóriával áldotta meg az élet: a ma is élő híres amerikai színésznő azon ritka kivételek közé tartozik, akik pozitív ajándékként tekintenek adottságukra.

Talán nem tartozol a szupermemóriával élők közé, de ettől még nagyon is sikerülhet az alábbi kvíz. Tudod, melyik esemény történt korábban? 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mi volt előbb?

Érdekességek a hipermnéziáról:

@pulicornofficial 🧠Hipermnézia: az örök emlékezés állapota. Léteznek ilyen emberek? Dr. Nyiri Gábor agykutatóval erről is beszélgettünk. A teljes adást a bióba lévő linkre kattintva érhetitek el!🧐 #fyp #nekedbe #magyartiktok #foryou #hipermnesia #science #podcast ♬ eredeti hang - pulicornofficial

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