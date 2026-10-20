Ezt az irodalmi műveltségi kvízt csak a magyarok 2%-a tudja megoldani – Vajon közéjük tartozol?

Október 20-án született a magyar líra első óriása, Balassi Bálint.

Vitézi élete és költészete évszázadok óta meghatározó örökségünk.

Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered a munkásságát!

Október 20-án a magyar irodalomtörténet egyik legszínesebb és legmeghatározóbb alakjára emlékezünk születésnapja alkalmából, akinek emléke előtt most egy izgalmas műveltségi kvíz kérdéssorával tisztelgünk.

Műveltségi kvíz Balassi Bálint születésnapja 472. évfordulója alkalmából.

Fotó: Wikipedia

Műveltségi kvíz: mit tudsz Balassi Bálint életéről és munkásságáról?

Balassi Bálint nemcsak szavaival forgatta a tollat, hanem végvári vitézként a kardot is forgatta, így élete legalább annyira kalandos volt, mint amennyire költészete megújította a hazai irodalmat. A magyar líra első óriása megkerülhetetlen nyomot hagyott a hazai kultúrában, műveiben pedig páratlan természetességgel fér meg egymás mellett a szenvedélyes szerelem, a mély hit és a vitézi életforma.

Életútja tele volt megpróbáltatásokkal, politikai és magánéleti viharokkal, ám sokoldalú műveltsége révén mindig kiemelkedett kortársai közül. Bár sorsa tragikus véget ért a harcmezőn, öröksége évszázadok óta töretlenül él a magyar köztudatban. Költői formanyelve és műfaji újításai alapjaiban határozták meg a későbbi generációk alkotómunkáját. Most, a jeles évforduló apropóján eljött az idő, hogy próbára tedd a tudásod e sokoldalú alkotó életével és munkásságával kapcsolatban. Töltsd ki a következő kvízt, és tudd meg, mennyire ismered a magyar költészet első nagy mesterének történetét!