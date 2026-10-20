JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezt az irodalmi műveltségi kvízt csak a magyarok 2%-a tudja megoldani – Vajon közéjük tartozol?

Ezt az irodalmi műveltségi kvízt csak a magyarok 2%-a tudja megoldani – Vajon közéjük tartozol?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors balassi bálint
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 20. 19:00
műveltségi kvízekszületésnapirodalom
Október 20-án született a magyar irodalom egyik legizgalmasabb és legviharosabb életű alakja, aki vitézként és költőként egyaránt beírta magát a történelembe. Teszteld a tudásod, és derítsd ki egy izgalmas műveltségi kvíz segítségével, mennyire ismered Balassi Bálint kalandos életét és felejthetetlen munkásságát!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Október 20-án született a magyar líra első óriása, Balassi Bálint.
  • Vitézi élete és költészete évszázadok óta meghatározó örökségünk.
  • Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered a munkásságát!

Október 20-án a magyar irodalomtörténet egyik legszínesebb és legmeghatározóbb alakjára emlékezünk születésnapja alkalmából, akinek emléke előtt most egy izgalmas műveltségi kvíz kérdéssorával tisztelgünk.

Műveltségi kvíz Balassi Bálint születésnapja alkalmából.
Műveltségi kvíz Balassi Bálint születésnapja 472. évfordulója alkalmából. 
Fotó: Wikipedia

Műveltségi kvíz: mit tudsz Balassi Bálint életéről és munkásságáról?

Balassi Bálint nemcsak szavaival forgatta a tollat, hanem végvári vitézként a kardot is forgatta, így élete legalább annyira kalandos volt, mint amennyire költészete megújította a hazai irodalmat. A magyar líra első óriása megkerülhetetlen nyomot hagyott a hazai kultúrában, műveiben pedig páratlan természetességgel fér meg egymás mellett a szenvedélyes szerelem, a mély hit és a vitézi életforma.

Életútja tele volt megpróbáltatásokkal, politikai és magánéleti viharokkal, ám sokoldalú műveltsége révén mindig kiemelkedett kortársai közül. Bár sorsa tragikus véget ért a harcmezőn, öröksége évszázadok óta töretlenül él a magyar köztudatban. Költői formanyelve és műfaji újításai alapjaiban határozták meg a későbbi generációk alkotómunkáját. Most, a jeles évforduló apropóján eljött az idő, hogy próbára tedd a tudásod e sokoldalú alkotó életével és munkásságával kapcsolatban. Töltsd ki a következő kvízt, és tudd meg, mennyire ismered a magyar költészet első nagy mesterének történetét! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik történelmi korszak kiemelkedő magyar költője volt Balassi Bálint?

Nézd meg a videóban is Balassi legszebb költeményeit:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu