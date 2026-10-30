Sztárban Sztár: Dr. Mátyásnak idő kell ahhoz, hogy feldolgozza Stohl András bókjait

Dr. Mátyás számára különösen mozgalmasan alakult a Sztárban Sztár legutóbbi élő show-ja: először Lady Gaga bőrébe bújt, majd a duett produkcióban is női karaktert kellett megformálnia. Bár a korábbi adásokban többször is átváltozott már nővé, és ezek az alakításai többnyire jól sikerültek, a mostani este komoly kihívás elé állította. Lapunknak őszintén mesélt arról, miért érzi nehezebbnek a női előadók megformálását, hogyan élte meg a zsűri véleményét, és miért örült annak, hogy Brasch Bencével együtt léphetett színpadra.

Dr. Mátyás a Sztárban Sztár hatodik élő műsorában először Lady Gaga bőrébe bújt (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár szereplője nem volt elégedett az első produkciójával

Az énekes ezúttal Lady Gaga dalaival készült, ám a látványos koreográfia és a folyamatos mozgás alaposan megnehezítette a dolgát. Úgy érzi, a táncra fordított energia elvonta a figyelmét az éneklésről, így a produkció nem úgy sikerült, ahogyan szerette volna.

„A női szerep egyáltalán nem áll hozzám közel. A Gaga produkciót nagyon elugráltam, sajnos az a tánc az ének rovására ment. Én is éreztem, hogy borzalmas volt, de aztán visszahallgattam, és hallottam, hogy hamis is volt, fülsértő is volt, de szerencsére a második produkció jól sikerült. Bencével sikerült visszatérnem, és nagyon örülök, hogy bent maradtam a műsorban, mert szeretnék még bizonyítani” – mondta a Borsnak.

Brasch Bencével a közös duettjük óriási sikert aratott (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár zsűrije szerint Mátyás nagyon szép nőként

A zsűri értékelése is tartogatott számára meglepetéseket.

Nagy bajban vagyok. Zavarban voltam a Mátyástól, nem mertem odanézni

– mondta Stohl András Mátyás első produkciója után, a második után pedig a zsűritársaival együtt többek között arról áradoztak, hogy az énekes mennyire szép nőként.

Dr. Mátyás egyelőre fel sem dolgozta teljesen, milyen szavakkal illették a színpadon.

Még fel sem fogtam, hogy András miket mondott rólam, szerintem vissza is kell néznem, de az mindenképpen nagyon fura nekem, ahogyan arról áradozik mindenki, hogy milyen szép vagyok. Nagyon fura érzés, de egyben vicces is.

Az énekes azt is elárulta, hogy már ő maga is meglepődik azon, milyen gyakran kell női előadókat megformálnia a műsorban.