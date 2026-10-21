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Tánc, mozi, forradalom: felismered az '50-es évek legmeghatározóbb budapesti helyszíneit? Műveltségi kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors 1950-es évek
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 17:30
helyszínekműveltségi kvízek
Október 23-a közeledtével érdemes visszatekinteni arra a korszakra, amelyben a mindennapok szürkeségét ikonikus találkozóhelyek, pezsgő kultúrházak és balatoni nyarak színesítették. Ez a műveltségi kvíz most az 1950-es évek legmeghatározóbb budapesti és vidéki helyszíneire, valamint a forradalom ikonikus pontjaira kalauzol el.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Kultikus helyszínek: éjszakai barok, zsúfolt mozik és szórakozóhelyek nyújtottak menedéket a mindennapok szürkesége elől.
  • Átalakuló terek: a korszak gigantikus állami beruházásai és bontásai gyökeresen átrajzolták Magyarország és különösen Budapest arculatát.
  • Történelmi emlékek: a mindennapi kikapcsolódás helyszínei mellett az 1956-os forradalom kulcsfontosságú szimbólumai is megelevenednek.

Az 1950-es évek Magyarországa egy rendkívül ellentmondásos, feszültségekkel teli, mégis feledhetetlen korszakként vonult be a történelembe. Ahogy közeledik október 23-a, óhatatlanul is felidéződnek bennünk a Rákosi-korszak mindennapjai, a korabeli társadalom életérzései és a forradalomhoz vezető út mérföldkövei. Ez a műveltségi kvíz most arra vállalkozik, hogy a történelemkönyvek száraz tényei helyett a korabeli életstílust, a szórakozást és az ikonikus helyszíneket hozza közelebb hozzánk.

Műveltségi kvíz az 1950-es évek Magyarországáról.
Műveltségi kvíz az 1950-es évek ikonikus helyszíneiről. Neked is ismerősek?
Fotó: Fortepan / Mácsai István

Pesti flasztertől a forradalomig: műveltségi kvíz az '50-es évek ikonikus helyszíneiről

A szigorú állami kontroll és az ideológiai elvárások árnyékában az emberek igyekeztek megőrizni a hétköznapok apró örömeit, így a kultúra és a kikapcsolódás terei különleges szerephez jutottak. A fővárosi éjszakai élet füstös bárjai, a zsúfolt mozielőadások és a kávéházi találkozók mind-mind a korabeli valóság elől nyújtottak menedéket.

Ezzel párhuzamosan a korszak gigantikus állami beruházásai és a dolgozó tömegeknek szánt új pihenőhelyek gyökeresen átalakították a városképet és a balatoni nyarak hangulatát. Ugyanakkor a városrendezési tervek olyan értékes épületeket is áldozatul követeltek, amelyek eltűnése mély nyomot hagyott az emlékezetben. A köztudatban élő legendás helyszínek mellett az 56-os forradalom kiemelkedő, történelmi jelentőségű szimbólumai egyaránt megelevenednek a kérdésekben. Teszteld a tudásod a következő kvíz kérdéssorával, és derítsd ki, mennyire ismered a hatvan-hetven évvel ezelőtti Magyarország legmeghatározóbb tereit és történeteit! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik népszerű budapesti szórakozóhely volt híres az 50-es években, ahol a mindennapok szürkesége elől a zene és a tánc világába lehetett menekülni és ahol nyugat koktélokat is lehetett inni?

Nézd meg a videót is az 50-es évek Magyarországáról: 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu