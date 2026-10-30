Szakított A Kísértés egyik párosa: Kasza Tibi is lefagyott a drámai jelenet közben

„Te vagy kellemetlen, égjen le az arcodról a bőr! Nincs mit mondanom Milán, én végeztem” – hangzott el Niki szájából a kijelentés. Már A Kísértés első hete után kiderült, hogy Niki és Milán kapcsolata közel sem áll stabil lábakon. A fiú már az első napon nagyon közel került Leilához és úgy tűnik, hogy a barátnő megelégelte ezt a viselkedést, így ő is nyitni kezdett Dávid irányába. Azonban ott nem álltak meg a testiségeknél, mivel Niki már a szerelemről vallott a tábortűz ceremónián.

A Kísértés 2026-os évadában Niki és Milán kapcsolata nagyon hamar véget ért (Fotó: TV2)

Szakított A Kísértés párosa

Nekem Leila felé elindult egy érzelmi szál, de soha nem mondtam azt, hogy szerelmes vagyok. Te pedig most már olyanokat mondasz, hogy életedben nem voltál ilyen szerelmes. Ugyanazt csináltam, mint te a másik villában. Nekem nem kell megmagyaráznom semmit, mivel ezt majd mindenki látni fogja. Ennyire egyszerű

– jelentette ki Milán.

Ezek után mindketten elmondták, hogy szerintük már nincs mit megbeszélniük, amikor Kasza Tibi gondolta úgy, hogy meg kell szólalnia. „Megmondom őszintén, hogy ez nem néz ki jól. Nem véletlen adtunk nektek lehetőséget, hogy tisztázzátok a helyzetet. Niki tett egy kijelentést, miszerint a ti kapcsolatotok az ő szívében végleg véget ért. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy van-e még nektek közös út?” – tette fel a kérdést a műsorvezető.

A kísértő fiúknak, pontosabban Dávidnak sikerült elérnie, hogy A Kísértés Nikije szerelmes legyen már most belé (Fotó: Szabolcs László)

Végül Niki mondta ki, hogy véget ért a kapcsolatuk

A Kísértés szigete elvégezte a dolgát, bár ez sokkal hamarabb történt, mint ahogy ezt terveztétek volna. Nagyon rossz most látni, ahogy itt ültök előttem, mert olyan, mintha idegenek lennétek vagy rosszabb

– jegyezte meg Kasza Tibi.

Milán pedig már a villába sem térhetett vissza, ami úgy tűnik, jobban fájt neki, mint a kapcsolatának a vége. „Nagyon sajnálom, mert kialakult egy zseniális kapcsolat a többiekkel és egy érzelmi szál is, bár én nem mondtam ki, hogy szerelmes vagyok, mert ez még nem is lenne igaz. Sajnos Niki ezt kimondta, és ez ellen nem tudok mit csinálni” – mesélte A Kísértés fiatalja.

Niki sorsa pedig majd hétfőn derül ki, mivel Dávidnak lehetősége lesz vele együtt elhagyni a szigetet vagy maradni, és tovább kísérteni a lányokat. Az viszont biztos, hogy Nikinek is haza kell mennie, csak az a kérdés, hogy egyedül vagy a kísértő fiúval együtt.