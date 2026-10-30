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Erős szél és eső, ezt hozza a lehűlés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 07:00
széleső
Hajnalban fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet. Az időjárás egyre dermesztőbben alakul.
Bors
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Az időjárás előrejelzések szerint nem sok napsütéssel találkozhatunk a következő napokban. Mutatjuk, mire kell készülni!

Időjárás: esőre is készülni kell
Időjárás: esőre is készülni kell / Fotó: unsplash.com

Így alakul az időjárás

Pénteken is borult lesz az ég, és elszórtan eshet az eső, jelentős csapadék azonban nem várható. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Ismét hűvös, 0–10 fok körüli reggelre ébredünk, délután pedig újra 11–14 fokig melegszik a levegő.

Szombaton vastag felhőzet borítja az eget, és több helyen az eső is eleredhet. Élénk, helyenként erős északi, északnyugati szél fúj. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, a minimumok -1–7 fok között alakulnak, délután viszont 10–13 fokot mérhetünk - írja a Köpönyeg.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu