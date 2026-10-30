Elhunyt Sir Patrick Stewart: X-Men kvízzel tisztelgünk Xavier professzor előtt

Életének 86. életévében hosszú és méltóságteljesen viselt betegsége után elhunyt Sir Patrick Stewart.

A világhírű színész már nem érhette meg utolsó filmjét, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című alkotást, amely idén decemberben kerül a mozikba.

című alkotást, amely idén decemberben kerül a mozikba. Sir Patrick Stewart halála lesújtotta a szuperhős mozik rajongóit, ugyanis több mint 25 éven át alakította Charles Xavier professzort, a mutánsok vezetőjét.

A színész a haláláig aktívan dolgozott, utolsó filmje, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése idén karácsonykor debütál a mozikban. Patrick Stewart ezt sajnálatos módon már nem érheti meg, a rajongók azonban még egyszer utoljára láthatják a színészt X-professzor szerepében.

Sir Patrick Stewart X-professzorként az X-Men: Az ellenállás vége című filmben

Fotó: ZUMA Press

Patrick Stewart a Star Trekkel tört be a köztudatba, de az X-Men-filmek sztárjaként vonul be a történelembe

A legendás brit színész színházi szerepekkel kezdte karrierjét, azonban az első filmszerepe után máris a sci-fik világában találta magát. Játszott az 1984-es Dűne című filmben, három év múlva pedig már a Start Trek: Az új nemzedék című tévésorozatban tűnt fel Picard kapitányként. Később még egyszer eljátszotta az ikonikus karaktert, amiből a mai napig mémek százai készülnek.

A filmes áttörést végül a 2000-es X-Men - A kívülállók hozta meg neki, amelyben a kerekesszékes Charles Xavier professzort alakította hatalmas sikerrel. Karaktere az elmúlt 26 évben további 7 filmben tűnt fel, és bár nem csak ő, hanem James McAvoy is eljátszotta a karaktert, a legtöbben Stewarttal azonosítják X professzort. Éppen ezért egy X-Men-filmek kvízzel kedveskedünk ma neked, amelyben tesztelheted, mennyire emlékszel a legendás filmszériára és annak szereplőire, Farkasra, Magnetóra vagy éppen Mystique-re. Töltsd ki a tesztünket és bizonyítsd, hogy betéve ismered a mutánsok világát!