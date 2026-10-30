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Elhunyt Sir Patrick Stewart: X-Men kvízzel tisztelgünk Xavier professzor előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors X-Men
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 15:30
gyászfilmes kvízekPatrick Stewarthalál
Gyászba borult a világ. 86 éves korában meghalt Sir Patrick Stewart, aki generációk számára vált legendává Jean-Luc Picard kapitányként és az X-Menek vezetőjeként, Charles Xavier professzorként. A világsztár emlékére egy X-Men-kvízt készítettünk, amelyből kiderül, mennyire emlékszel a színész leghíresebb filmszériájára.
K.B.
A szerző cikkei
  • Életének 86. életévében hosszú és méltóságteljesen viselt betegsége után elhunyt Sir Patrick Stewart.
  • A világhírű színész már nem érhette meg utolsó filmjét, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című alkotást, amely idén decemberben kerül a mozikba.
  • Sir Patrick Stewart halála lesújtotta a szuperhős mozik rajongóit, ugyanis több mint 25 éven át alakította Charles Xavier professzort, a mutánsok vezetőjét.

A színész a haláláig aktívan dolgozott, utolsó filmje, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése idén karácsonykor debütál a mozikban. Patrick Stewart ezt sajnálatos módon már nem érheti meg, a rajongók azonban még egyszer utoljára láthatják a színészt X-professzor szerepében.

Sir Patrick Stewart X-professzorként az X-Men: Az ellenállás vége című filmben
Sir Patrick Stewart X-professzorként az X-Men: Az ellenállás vége című filmben
Fotó: ZUMA Press

Patrick Stewart a Star Trekkel tört be a köztudatba, de az X-Men-filmek sztárjaként vonul be a történelembe

A legendás brit színész színházi szerepekkel kezdte karrierjét, azonban az első filmszerepe után máris a sci-fik világában találta magát. Játszott az 1984-es Dűne című filmben, három év múlva pedig már a Start Trek: Az új nemzedék című tévésorozatban tűnt fel Picard kapitányként. Később még egyszer eljátszotta az ikonikus karaktert, amiből a mai napig mémek százai készülnek.

A filmes áttörést végül a 2000-es X-Men - A kívülállók hozta meg neki, amelyben a kerekesszékes Charles Xavier professzort alakította hatalmas sikerrel. Karaktere az elmúlt 26 évben további 7 filmben tűnt fel, és bár nem csak ő, hanem James McAvoy is eljátszotta a karaktert, a legtöbben Stewarttal azonosítják X professzort. Éppen ezért egy X-Men-filmek kvízzel kedveskedünk ma neked, amelyben tesztelheted, mennyire emlékszel a legendás filmszériára és annak szereplőire, Farkasra, Magnetóra vagy éppen Mystique-re. Töltsd ki a tesztünket és bizonyítsd, hogy betéve ismered a mutánsok világát!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mi volt Xavier professzor mutáns képessége?

Egy kis nosztalgiáért nézd meg ezt a jelenetet az X-Men: Az eljövendő múlt napjaiból:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu