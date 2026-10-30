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Képeslapra illő őszi séta Győrben a Széchenyi tértől a Radó-szigetig – Galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 12:00
városlátogatásőszi hangulatGyőrgaléria
Fedezd fel hazánk egyik legszebb barokk belvárosát, amikor a folyóparti sétányok és az ódon utcák az október legszebb színeibe öltöznek. Készülj fel egy hangulatos őszi kirándulásra, és nézd meg, miért varázsol el mindenkit Győr ősszel!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Árnyalt barokk építészet: a Széchenyi tér és a Loyolai Szent Ignác-templom őszi fényei.
  • Kiemelkedő kulturális emlékek: látogatás az impozáns győri zsinagógánál és a Püspökvárnál.
  • Séták a folyóparton: a Radó-sziget színei és a Spartacus csónakház nosztalgikus hangulata.

Az októberi és novemberi napfényben egészen különleges arculatot öltenek a hazai történelmi városok, és ezt a saját szemünkkel is megtapasztalhatjuk – például a Kisalföld központjában. Győr ősszel lassabb iramra kapcsol, a nyüzsgő fesztiválszezon lecsengésével végre kényelmesen, a saját tempónkban járhatjuk be a macskaköves utcákat. A folyók találkozásánál fekvő óváros és a vízközeli sétányok aranybarna lombkoronái tökéletes díszletet nyújtanak egy hétvégi kiránduláshoz. A szűk sikátorok és a partmenti fák ilyenkor egészen más hangulatot árasztanak, mint kánikula idején. Mutatjuk, mely helyszíneket érdemes mindenképpen beiktatni a sétába!

Győr ősszel
Győr ősszel izgalmas és színpompás sétákra csábít, érdemes egy egész hétvégét is eltölteni itt. Fotó: Tupungato /  Shutterstock 

Milyen hangulattal vár minket Győr ősszel?

A városnézést érdemes a Széchenyi téren kezdeni, ahol a korai órákban a fények gyönyörűen kiemelik a barokk építészet remekeit. A tér meghatározó épülete a Loyolai Szent Ignác-templom, amelynek kéttornyos homlokzata és elegáns belső tere rögtön magával ragadja a látogatót. Innen pár perces sétával elérhető a győri zsinagóga is: a szecessziós és historizáló jegyeket viselő kupolás építmény a város egyik legimpozánsabb kulturális és építészeti emléke, amely az őszi napsütésben különösen szép látványt nyújt.

A győri Püspökvár a Radó-szigetről
A Püspökvár a Radó-szigetről képeslapra kívánkozó panorámát kínál. Fotó: wikipedia/Csanády

A vízpartok és a szigetek mélabús hangulata

A belváros műemlékei után érdemes a vízpartok felé venni az irányt. A Mosoni-Duna és a Rába találkozásánál fekvő Püspökvár a kőfalaival és a környező sétányokkal a város történelmi magját alkotja. A vár tövéből híd vezet át a Radó-szigetre, amely a város zöld szíveként ősszel aranysárga és rozsdabarna színekben tündököl.

A Rába-part mentén haladva keressük fel a legendás Spartacus csónakházat is! A vízparti épület és a mellette kikötött hajók képe a tükröződő vízzel és a színes lombok szegélyével békés, klasszikus vízparti hangulatot teremt. A folyóparti padokon megpihenve tisztán érezhető, hogy a folyók városa ebben az évszakban nyújtja a legharmonikusabb élményt a sétálóknak.

Nézd meg a videót is az őszi Győrről:

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