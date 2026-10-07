Izgalmas Magyarország-kvíz: 8 kérdésből hányra tudod a választ?

Ez a földrajzi kvíz most Magyarországon kalauzol végig, és közben kiderül, mennyire ismered hazánk nevezetes helyeit. Belföldi utazásaink során sokszor felkeressük a legismertebb városokat és látnivalókat, de vajon azt is tudjuk, mi teszi őket különlegessé?
Magyarország természeti és kulturális öröksége jóval több meglepetést tartogat, mint elsőre gondolnánk. Tavak, folyók, barlangok, nemzeti parkok és különleges épületek egyaránt szerepelnek a következő kérdésekben.
Az UNESCO világörökségi helyszíneiről szerzett tudásodra is szükséged lesz. Lesz olyan kérdés, amelyre valószínűleg gondolkodás nélkül rávágod a választ, másnál viszont könnyen elbizonytalanodhatsz. Nyolc kérdés vár rád, mindegyiknél három lehetőség közül választhatsz. Vajon hány pontot szerzel ezen a kvízen?
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