JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Izgalmas Magyarország-kvíz: 8 kérdésből hányra tudod a választ?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 18:30
földrajz kvízeknevezetességek
Mennyire ismered Magyarország legszebb tájait, városait és nevezetes látnivalóit? Tedd próbára a tudásodat: ez a földrajzi kvíz megmutatja, hány kérdésre tudod a helyes választ!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • 8 kérdés Magyarország ismert és különleges helyeiről
  • Városok, tavak, barlangok és híres látnivalók
  • Tedd próbára magad, mennyire ismered hazánk nevezetességeit!

Ez a földrajzi kvíz most Magyarországon kalauzol végig, és közben kiderül, mennyire ismered hazánk nevezetes helyeit. Belföldi utazásaink során sokszor felkeressük a legismertebb városokat és látnivalókat, de vajon azt is tudjuk, mi teszi őket különlegessé?

Földrajzi kvíz Magyarország látnivalóiról, mint a tokaji szőlők.
Nagy földrajzi kvíz Magyarország legizgalmasabb lánivalóiról.
Fotó: Shutterstock

Földrajzi kvíz: mennyire ismered Magyarország nevezetességeit?

Magyarország természeti és kulturális öröksége jóval több meglepetést tartogat, mint elsőre gondolnánk. Tavak, folyók, barlangok, nemzeti parkok és különleges épületek egyaránt szerepelnek a következő kérdésekben.

Az UNESCO világörökségi helyszíneiről szerzett tudásodra is szükséged lesz. Lesz olyan kérdés, amelyre valószínűleg gondolkodás nélkül rávágod a választ, másnál viszont könnyen elbizonytalanodhatsz. Nyolc kérdés vár rád, mindegyiknél három lehetőség közül választhatsz. Vajon hány pontot szerzel ezen a kvízen?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik nemzeti parkban található a híres Kilenclyukú híd?

Nézd meg a videót is Magyarországról:

Ezek a kvízek is érdekelhenek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu