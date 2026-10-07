Izgalmas Magyarország-kvíz: 8 kérdésből hányra tudod a választ?

8 kérdés Magyarország ismert és különleges helyeiről

Városok, tavak, barlangok és híres látnivalók

Tedd próbára magad, mennyire ismered hazánk nevezetességeit!

Ez a földrajzi kvíz most Magyarországon kalauzol végig, és közben kiderül, mennyire ismered hazánk nevezetes helyeit. Belföldi utazásaink során sokszor felkeressük a legismertebb városokat és látnivalókat, de vajon azt is tudjuk, mi teszi őket különlegessé?

Nagy földrajzi kvíz Magyarország legizgalmasabb lánivalóiról.

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Földrajzi kvíz: mennyire ismered Magyarország nevezetességeit?

Magyarország természeti és kulturális öröksége jóval több meglepetést tartogat, mint elsőre gondolnánk. Tavak, folyók, barlangok, nemzeti parkok és különleges épületek egyaránt szerepelnek a következő kérdésekben.

Az UNESCO világörökségi helyszíneiről szerzett tudásodra is szükséged lesz. Lesz olyan kérdés, amelyre valószínűleg gondolkodás nélkül rávágod a választ, másnál viszont könnyen elbizonytalanodhatsz. Nyolc kérdés vár rád, mindegyiknél három lehetőség közül választhatsz. Vajon hány pontot szerzel ezen a kvízen?