Meseszép kismama Varga Barnabás kedvese - fotók

Sugárzik a boldogságtól az AEK Athén magyar válogatott labdarúgójának, Varga Barnabásnak a kedvese. A meseszép Laura az első gyermekükkel várandós, most pedig a görögországi Santorini szigetéről osztott meg közös pillanatokat.

Varga Barnabás hamarosan édesapa lesz

Fotó: Tumbász Hédi

Varga Barnabás és párjának kapcsolata

Varga Barnabás és párja már évek óta egy párt alkotnak, az AEK Athén labdarúgója pedig tavaly májusban kérte meg Laura kezét. Az idei nyárra tervezett esküvő viszont időhiány miatt elhalasztásra került.

Szerettük volna, hogy még májusban megtarthassuk az esküvőt, de az időhiány miatt végül úgy döntöttünk, elhalasztjuk egy kicsit

– nyilatkozta korábban Varga Barnabás, akinek a menyasszonya hozzátette: jelenleg nem az esküvő élvez prioritást az életükben, ugyanakkor a jövőben szeretnének majd tartani egy lagzit.

Első gyermeküket várják

Laura aztán júniusban örömhírt osztott meg a közösségi oldalán, és bejelentette, hogy gyermeket várnak.

Ébren álmodunk

– írta Varga Barnabás menyasszonya, aki most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett az Instagramon.