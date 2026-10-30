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Meseszép kismama Varga Barnabás kedvese - fotók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Varga Barnabás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 08:00
szerelemmenyasszony
Az első gyermekükkel várandós kismama a görögországi Santorini szigetéről osztott meg fotókat. Varga Barnabás menyasszonya láthatóan ragyog a boldogságtól.
Bors
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Sugárzik a boldogságtól az AEK Athén magyar válogatott labdarúgójának, Varga Barnabásnak a kedvese. A meseszép Laura az első gyermekükkel várandós, most pedig a görögországi Santorini szigetéről osztott meg közös pillanatokat.

Varga Barnabás hamarosan édesapa lesz
Varga Barnabás hamarosan édesapa lesz
Fotó: Tumbász Hédi

Varga Barnabás és párjának kapcsolata

Varga Barnabás és párja már évek óta egy párt alkotnak, az AEK Athén labdarúgója pedig tavaly májusban kérte meg Laura kezét. Az idei nyárra tervezett esküvő viszont időhiány miatt elhalasztásra került.

Szerettük volna, hogy még májusban megtarthassuk az esküvőt, de az időhiány miatt végül úgy döntöttünk, elhalasztjuk egy kicsit

– nyilatkozta korábban Varga Barnabás, akinek a menyasszonya hozzátette: jelenleg nem az esküvő élvez prioritást az életükben, ugyanakkor a jövőben szeretnének majd tartani egy lagzit.

Első gyermeküket várják

Laura aztán júniusban örömhírt osztott meg a közösségi oldalán, és bejelentette, hogy gyermeket várnak.

Ébren álmodunk

– írta Varga Barnabás menyasszonya, aki most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett az Instagramon.

A kismama a görögországi Szantorini szigetéről osztott meg közös emlékeket labdarúgó vőlegényével. Laura pedig láthatóan ragyog a boldogságtól.

 

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