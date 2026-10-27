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Helyesírási kvíz Kazinczy Ferenc emlékére: mennyire ismered a nyelvújítás szavait?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyelvhelyesség
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 27. 11:30
helyesírás kvízKazinczy Ferencévfordulóhelyesírás
Kazinczy Ferenc a magyar nyelvújítás egyik legmeghatározóbb alakja, aki éppen ezen a napon, október 27-én született. A munkássága máig hatással van az anyanyelvünkre. A hozzá kapcsolódó helyesírási kvíz most próbára teszi a tudásod: vajon mennyire maradtak meg benned a nyelvújítás korának nyelvi „találmányai"?
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Kazinczy Ferenc munkássága máig meghatározza a magyar nyelv alakulását.
  • A nyelvújítás során számos ma is használt szavunk született meg.
  • Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ helyesírási kvízünkben? Tedd magad próbára!

Érsemjénben, 1759. október 27-én született, és a magyar irodalmi élet egyik legmeghatározóbb alakjaként vonult be a nyelv- és irodalomtörténelembe. A Kazinczy Ferenc nevéhez fűződő helyesírási kvíz bizonyára sokaknak okoz majd fejtörést. Vajon neked hogyan sikerül? 

Helyesírási kvízt végeztető szemüveges tanár egy osztályteremben, a háttérben egy táblára író kislánnyal
Helyesírási kvízünk segít elmélyíteni a magyar nyelv történetével kapcsolatos tudásod.  Forrás: 123RF

Kazinczy Ferenc, a nyelvújítási mozgalom vezéralakja – Helyesírási kvíz

A nyelvújítás Kazinczy életművének legfontosabb sarokköve, amelynek az volt a célja, hogy alkalmassá tegye a magyar nyelvet a tudományok és a magas irodalom művelésére. Kazinczy a nyelvújítók élére állt, akik az idegen szavak átvétele helyett új magyar kifejezések megalkotását szorgalmazták. 

Habár a radikálisabb szóalkotási kísérletei komoly vitákat szültek, a mozgalom végül több ezer új és ma is használt szóval gazdagította anyanyelvünket.

A nyelvújítás során az alábbi főbb nyelvi újításokat és szóalkotási módszereket vezették be:

  • Szóelvonás: létező szavak végéről vágtak le képzőket vagy egyéb végződéseket (például a gyárt szóból a gyár)
  • Szóösszetétel: két önálló szót kapcsoltak össze teljesen új fogalmak kifejezésére (például folyóirat, anyanyelv, szemüveg, jármű).
  • Képzők újrafelfedezése és sűrítése: elfeledett vagy ritka képzőket (mint a -g, -z, -alom, -elem) tettek újra élővé, és ezekkel képeztek új kifejezéseket (például érzelem, fogalom, poncol, zongora).
  • Szócsonkítás: két különböző szót mostak össze egyetlen új kifejezéssé a tömörség kedvéért (például a könnyű elme szavakból született a könnyelmű). 

Kazinczy verseny és a Kazinczy utca

Szellemi örökségét őrzi és közvetíti a ma is népszerű Kazinczy-verseny, hivatalos nevén a Szép Magyar Beszéd verseny, amely évente ad alkalmat az általános és középiskolás fiataloknak arra, hogy tolmácsolják a magyar próza értékeit. Szintén a nyelvújító előtti tisztelgésként neveztek el utcát Budapesten: 1897 óta viseli a Kazinczy utca nevet a zsidó negyed egyik legforgalmasabb, meglehetősen szűk utcája, mely a Király utcát és a Rákóczi utat köti össze. 

Magas rangú elismerés: Kazinczy-díj

A szép és példamutató magyar beszéd legmagasabb rangú elismeréseként létezik a Kazinczy-díj, amelyet 1963-ban alapított Péchy Blanka színművésznő. 

Ezt a kitüntetést minden évben azok a pedagógusok, rádiós és televíziós munkatársak, valamint diákok kaphatják meg, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az anyanyelv ápolásában.

Következzen helyesírási kvízünk, amelyben számot adhatsz nyelvi tudásodról!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik táborhoz tartozott Kazinczy Ferenc a nyelvújítási törekvések idején?

Egy kis adalék a nyelvújítás témaköréhez:

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