Helyesírási kvíz Kazinczy Ferenc emlékére: mennyire ismered a nyelvújítás szavait?

Érsemjénben, 1759. október 27-én született, és a magyar irodalmi élet egyik legmeghatározóbb alakjaként vonult be a nyelv- és irodalomtörténelembe. A Kazinczy Ferenc nevéhez fűződő helyesírási kvíz bizonyára sokaknak okoz majd fejtörést. Vajon neked hogyan sikerül?
A nyelvújítás Kazinczy életművének legfontosabb sarokköve, amelynek az volt a célja, hogy alkalmassá tegye a magyar nyelvet a tudományok és a magas irodalom művelésére. Kazinczy a nyelvújítók élére állt, akik az idegen szavak átvétele helyett új magyar kifejezések megalkotását szorgalmazták.
Habár a radikálisabb szóalkotási kísérletei komoly vitákat szültek, a mozgalom végül több ezer új és ma is használt szóval gazdagította anyanyelvünket.
A nyelvújítás során az alábbi főbb nyelvi újításokat és szóalkotási módszereket vezették be:
Szellemi örökségét őrzi és közvetíti a ma is népszerű Kazinczy-verseny, hivatalos nevén a Szép Magyar Beszéd verseny, amely évente ad alkalmat az általános és középiskolás fiataloknak arra, hogy tolmácsolják a magyar próza értékeit. Szintén a nyelvújító előtti tisztelgésként neveztek el utcát Budapesten: 1897 óta viseli a Kazinczy utca nevet a zsidó negyed egyik legforgalmasabb, meglehetősen szűk utcája, mely a Király utcát és a Rákóczi utat köti össze.
A szép és példamutató magyar beszéd legmagasabb rangú elismeréseként létezik a Kazinczy-díj, amelyet 1963-ban alapított Péchy Blanka színművésznő.
Ezt a kitüntetést minden évben azok a pedagógusok, rádiós és televíziós munkatársak, valamint diákok kaphatják meg, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az anyanyelv ápolásában.
Következzen helyesírási kvízünk, amelyben számot adhatsz nyelvi tudásodról!
Egy kis adalék a nyelvújítás témaköréhez:
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