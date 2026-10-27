Helyesírási kvíz Kazinczy Ferenc emlékére: mennyire ismered a nyelvújítás szavait?

Kazinczy Ferenc munkássága máig meghatározza a magyar nyelv alakulását.

A nyelvújítás során számos ma is használt szavunk született meg.

Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ helyesírási kvízünkben? Tedd magad próbára!

Érsemjénben, 1759. október 27-én született, és a magyar irodalmi élet egyik legmeghatározóbb alakjaként vonult be a nyelv- és irodalomtörténelembe. A Kazinczy Ferenc nevéhez fűződő helyesírási kvíz bizonyára sokaknak okoz majd fejtörést. Vajon neked hogyan sikerül?

Helyesírási kvízünk segít elmélyíteni a magyar nyelv történetével kapcsolatos tudásod. Forrás: 123RF

Kazinczy Ferenc, a nyelvújítási mozgalom vezéralakja – Helyesírási kvíz

A nyelvújítás Kazinczy életművének legfontosabb sarokköve, amelynek az volt a célja, hogy alkalmassá tegye a magyar nyelvet a tudományok és a magas irodalom művelésére. Kazinczy a nyelvújítók élére állt, akik az idegen szavak átvétele helyett új magyar kifejezések megalkotását szorgalmazták.

Habár a radikálisabb szóalkotási kísérletei komoly vitákat szültek, a mozgalom végül több ezer új és ma is használt szóval gazdagította anyanyelvünket.

A nyelvújítás során az alábbi főbb nyelvi újításokat és szóalkotási módszereket vezették be:

Szóelvonás: létező szavak végéről vágtak le képzőket vagy egyéb végződéseket (például a gyárt szóból a gyár)

létező szavak végéről vágtak le képzőket vagy egyéb végződéseket (például a gyárt szóból a gyár) Szóösszetétel: két önálló szót kapcsoltak össze teljesen új fogalmak kifejezésére (például folyóirat, anyanyelv, szemüveg, jármű).

két önálló szót kapcsoltak össze teljesen új fogalmak kifejezésére (például folyóirat, anyanyelv, szemüveg, jármű). Képzők újrafelfedezése és sűrítése: elfeledett vagy ritka képzőket (mint a -g, -z, -alom, -elem) tettek újra élővé, és ezekkel képeztek új kifejezéseket (például érzelem, fogalom, poncol, zongora).

elfeledett vagy ritka képzőket (mint a -g, -z, -alom, -elem) tettek újra élővé, és ezekkel képeztek új kifejezéseket (például érzelem, fogalom, poncol, zongora). Szócsonkítás: két különböző szót mostak össze egyetlen új kifejezéssé a tömörség kedvéért (például a könnyű elme szavakból született a könnyelmű).

Kazinczy verseny és a Kazinczy utca

Szellemi örökségét őrzi és közvetíti a ma is népszerű Kazinczy-verseny, hivatalos nevén a Szép Magyar Beszéd verseny, amely évente ad alkalmat az általános és középiskolás fiataloknak arra, hogy tolmácsolják a magyar próza értékeit. Szintén a nyelvújító előtti tisztelgésként neveztek el utcát Budapesten: 1897 óta viseli a Kazinczy utca nevet a zsidó negyed egyik legforgalmasabb, meglehetősen szűk utcája, mely a Király utcát és a Rákóczi utat köti össze.