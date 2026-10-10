Magyar konyha kvíz: te mennyire ismered a hazai gasztronómiát?

Sokan biztosra veszik, hogy a kedvenc fogásaik a klasszikus magyar ételek közé tartoznak. Kevesen néznek utána annak, hogy valójában honnan származik egy-egy hazánkban is népszerű főétel. Ezúttal néhány olyan ínyencséget vizsgálunk meg, amely bár évszázadok óta a magyar konyha része, származását tekintve nem biztos, hogy a Kárpát-medencéből indult hódító útjára.

Dobostorta, töltött káposzta, palócleves: te tudod, hogy melyiket származik hazánkból és melyik az Oszmán birodalom öröksége? A magyar konyha kvízünkben tesztelheted tudásod! Fotó: Jacek Chabraszewski

Mennyire ismered a magyar konyha ételeit?

Gulyásleves, hortobágyi húsos palacsinta, vagy éppen a lecsó: ez csupán néhány azok közül az ételek 0közül, amelyek hétről hétre megjelennek a magyar családok ebédlőasztalán. Te tudod, hogy melyeket találták ki ezek közül hazánk fiai, és melyiket kölcsönöztük egy másik nép gasztronómiájából? Tesztünkből kiderül!

Rengeteg olyan fogás létezik, amelyről a legtöbben azt hiszik, hogy igazi hungarikumok, pedig a történetük jóval összetettebb. Szerinted melyik étel származik valóban Magyarországról, és melyik épült be annyira a mindennapjainkba, hogy már magyarnak hisszük? Teszteld tudásod és töltsd ki a magyar eredetű ételek kvízünket!