JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar konyha kvíz: te mennyire ismered a hazai gasztronómiát?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 18:30
magyar ételmagyar konyhateszt
A magyar gasztronómia tele van ikonikus fogásokkal, amelyekre joggal lehetünk büszkék. Te vajon tudod, melyik étel származik valóban hazánkból? A magyar konyha története évszázadokra nyúlik vissza, a legismertebb fogások eredete azonban néha meglepőbb, mint gondolnánk.
K.B.
A szerző cikkei

Sokan biztosra veszik, hogy a kedvenc fogásaik a klasszikus magyar ételek közé tartoznak. Kevesen néznek utána annak, hogy valójában honnan származik egy-egy hazánkban is népszerű főétel. Ezúttal néhány olyan ínyencséget vizsgálunk meg, amely bár évszázadok óta a magyar konyha része, származását tekintve nem biztos, hogy a Kárpát-medencéből indult hódító útjára. 

Dobostorta evése egy magyar konyha épületében
Dobostorta, töltött káposzta, palócleves: te tudod, hogy melyiket származik hazánkból és melyik az Oszmán birodalom öröksége? A magyar konyha kvízünkben tesztelheted tudásod! Fotó: Jacek Chabraszewski

Mennyire ismered a magyar konyha ételeit?

Gulyásleves, hortobágyi húsos palacsinta, vagy éppen a lecsó: ez csupán néhány azok közül az ételek 0közül, amelyek hétről hétre megjelennek a magyar családok ebédlőasztalán. Te tudod, hogy melyeket találták ki ezek közül hazánk fiai, és melyiket kölcsönöztük egy másik nép gasztronómiájából? Tesztünkből kiderül!

Rengeteg olyan fogás létezik, amelyről a legtöbben azt hiszik, hogy igazi hungarikumok, pedig a történetük jóval összetettebb. Szerinted melyik étel származik valóban Magyarországról, és melyik épült be annyira a mindennapjainkba, hogy már magyarnak hisszük? Teszteld tudásod és töltsd ki a magyar eredetű ételek kvízünket!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Kezdjük a magyar éttermek nagyágyújával, a gulyáslevessel. Vajon magyar eredetű ételről van szó?

Ha érdekel az igazi magyar húsos palacsinta elkészítése, nézd meg ezt a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu