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Forró medencés fotóval bukkant fel Lindsey Vonn új pasija

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lindsey vonn
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 27. 09:00
alpesimatthieu bailet
Forró medencés fotókkal robbantotta fel az internetet a világ legszexibb síkirálynője, aki a jelek szerint újra szerelmes. Lindsey Vonn hónapokig titkolózott, ám most hivatalosan is megmutatta a nyilvánosságnak azt a 30 éves francia sármőrt, aki elrabolta a szívét a horrorbalesete utáni nehéz időszakban.
CHI
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A 30 éves francia alpesisí-versenyző, Matthieu Bailet nemcsak a lejtőkön nyújtott teljesítményével, hanem a magánéletével is felhívta magára a figyelmet: ő az amerikai sílegenda, Lindsey Vonn új barátja. A nizzai születésű sportoló a lesiklás és a szuperóriás-műlesiklás (super-G) specialistája, így nem meglepő, hogy gyorsan megtalálta a közös hangot a sportág történetének egyik legsikeresebb női versenyzőjével.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn nemrégiben vállalta fel az új kapcsolatát Fotó: AFP

A párost először 2026 májusában látták együtt New Yorkban, ahol a Soho negyedben vásárolgattak, és közösen megtekintettek egy Broadway-előadást is. Bár a pletykák már ekkor szárnyra kaptak, a kapcsolatot csak szeptemberben vállalták fel hivatalosan a nyilvániság előtt. Vonn az Instagram-oldalán egy romantikus nyári összefoglaló formájában osztott meg több fotót, amelyeken Bailet-vel láthatók: a képek tanúsága szerint egy medencében csókolóznak, a tengerparton pihennek, és láthatóan nagy az összhang közöttük.

Lindsey Vonn és Matthieu Bailet

Matthieu Bailet személyében Vonn egy olyan társra talált, aki pontosan megérti az élsportolói lét mindennapi kihívásait, a kőkemény edzéseket és a sérülésekkel járó mentális terheket. Ez a támogatás jelenleg különösen fontos az amerikai olimpiai bajnok számára, aki éppen egy súlyos, a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián elszenvedett síbalesetből lábadozik. 

Miközben Bailet és Vonn a magánéletben egymásra találtak, az amerikai klasszis üzleti és divatbirodalma is virágzik. Vonn nemrég debütált modellként a párizsi divathéten a L’Oréal kifutóján, emellett saját luxus síruházati márkáját, a Vonn Collective-et menedzseli. Ingatlanportfóliója szintén figyelemreméltó: jelenleg mintegy 10,5 millió fontra becsült vagyonából több luxusingatlant tart fenn Miami partjainál és a hegyekben, miközben 3 millió fontért árulja korábbi Beverly Hills-i otthonát – írja a The Sun

 

 

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