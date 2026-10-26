"Megismerkedtem egy csodás férfival, de ami a házasságairól kiderült, már túl sok volt!"

Elkeresett nő kereste fel panaszával a The Sun nevű brit lap tanácsadóját, aki nemrég ismerkedett meg egy csodás, jóképű férfival, azonban idővel fény derült az illető hazugságára a házasságaival kapcsolatban. A 35 éves nő a levelében elárulta, a munkahelyén ismerkedett meg a 42 éves férfival, aki ügyfélként jelent meg a szervizükben, majd hamarosan randevúzni kezdtek.

Hazudott a harmadik házasságáról a férfi / Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Hazudott a harmadik házasságáról a férfi

Három randi után elmondta, hogy kétszer nősült, és mindkét felesége megcsalta. Nehezen akartam elhinni, mert annyira jóképű. Múlt héten találkoztam egy barátnőmmel, és meséltem neki az új szerelmemről. Legnagyobb meglepetésemre azt állította, hogy ismeri, és megkérdezte, elvált-e már a harmadik feleségétől

- ecsetelte a sokkoló fordulatot a nő.

A levélíró ezek után szembesítette a férfit, mire az beismerte, nős volt, amikor megismerkedtek, de annyira megszerette őt, hogy nem akarta beismerni a harmadik házasságát. A nőnek most fogalma sincs, mihez kezdjen, és hogy bízhat-e még egyáltalán a szerelmében.

A tanácsadó, Deidre, úgy vélte, jobb az óvatosság, mert ugyan lehetséges, hogy a férfi nem merte bevallani a harmadik házasságot, hátha ezzel elriasztja a kiszemeltjét, viszont ebből joggal következhet az a kérdés, vajon mi mindenről hallgathat még?

Három házasság 42 évesen sok ember számára megkongathatja a vészharangot. Kérd meg, hogy meséljen többet és szánj rá időt, hogy újjáépítsd a bizalmat. Amennyiben viszont további nyugtalanító titkokra derül fény, el kell fogadnod, hogy itt az ideje távozni

- tette hozzá Deidre.



