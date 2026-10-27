Mindössze 27 évesen halt meg a sziámi ikerpár - most megszólalt testvérük utolsó napjaikról

José Luis és José Armando Cevallos, az Instagramon közös életüket bemutató sziámi ikerpár testvére szívszorító nyilatkozatot tett a 27 éves korukban bekövetkezett haláluk után.

Mindössze 27 évesen halt meg a sziámi ikerpár. (Képünk illusztráció) Fotó: Nai Jose

Családjuk október 15-én, a testvérek közös Instagram-oldalán jelentette be a megrendítő hírt.

Őszintén köszönjük mindazoknak, akik mellettük álltak, támogatták őket, és segítettek nekik megvalósítani az álmaikat. Örömük, történetük és az a szeretet, amelyet mások iránt tanúsítottak, örökre a szívünkben marad

- írták a bejelentésben.

A hozzátartozók a hivatalos közleményben nem erősítették meg a halál pontos okát.

A halálukról szóló bejelentésben a család ezt írta:

Örökségük tovább él abban a mondatban, amely mindig is jelképezte őket: "Ahol van akarat, ott van út is, és a fogyatékosság nem akadálya a boldogságnak."

Az ecuadori testvérpár 1999. szeptember 8-án született. A törzsüknél és a medencéjüknél nőttek össze, közös májon és beleken osztoztak, ugyanakkor mindkettőjüknek saját szíve volt. Szüleik a születésük előtt még egyetlen gyermeket vártak, de a szülés során komplikációk léptek fel, ezért az orvosok császármetszés mellett döntöttek. Ekkor derült ki, hogy az ikrek összenőve jöttek világra.

A beszámolók szerint az orvosok kezdetben nagyon rövid várható élettartamot jósoltak nekik, de a testvérek végül 27 évet éltek.

Megszólalt a sziámi ikerpár testvére

Testvérük, Damián felidézte az ikrekkel folytatott utolsó beszélgetését, amelyre néhány nappal a haláluk előtt került sor.

A spanyol Y Ahora Sonsoles című lapnak elmondta, hogy október 13-án vagy 14-én beszélt velük, mindössze néhány nappal a haláluk előtt. A testvérek ekkor arra kérték, hogy váltsa ki nekik a gyógyszereiket. "Nincsenek szavaim arra, hogy leírjam, mit éreznek a szüleim" - számolt be szülei gyászáról Damián.

A történetük, a mosolyuk és az élethez való hozzáállásuk kitörölhetetlen nyomot hagyott sok ember szívében. Vigaszt jelent számunkra a tudat, hogy boldogok voltak, megvalósíthatták az álmaikat, és olyan célokat érhettek el, amelyek reménnyel töltötték el őket.

- mondta testvéreiről.