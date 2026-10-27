Mindössze 27 évesen halt meg a sziámi ikerpár - most megszólalt testvérük utolsó napjaikról

José Luis és José Armando Cevallos, az Instagramon közös életüket bemutató sziámi ikerpár testvére szívszorító nyilatkozatot tett a 27 éves korukban bekövetkezett haláluk után.
Családjuk október 15-én, a testvérek közös Instagram-oldalán jelentette be a megrendítő hírt.
Őszintén köszönjük mindazoknak, akik mellettük álltak, támogatták őket, és segítettek nekik megvalósítani az álmaikat. Örömük, történetük és az a szeretet, amelyet mások iránt tanúsítottak, örökre a szívünkben marad
- írták a bejelentésben.
A hozzátartozók a hivatalos közleményben nem erősítették meg a halál pontos okát.
A halálukról szóló bejelentésben a család ezt írta:
Örökségük tovább él abban a mondatban, amely mindig is jelképezte őket: "Ahol van akarat, ott van út is, és a fogyatékosság nem akadálya a boldogságnak."
Az ecuadori testvérpár 1999. szeptember 8-án született. A törzsüknél és a medencéjüknél nőttek össze, közös májon és beleken osztoztak, ugyanakkor mindkettőjüknek saját szíve volt. Szüleik a születésük előtt még egyetlen gyermeket vártak, de a szülés során komplikációk léptek fel, ezért az orvosok császármetszés mellett döntöttek. Ekkor derült ki, hogy az ikrek összenőve jöttek világra.
A beszámolók szerint az orvosok kezdetben nagyon rövid várható élettartamot jósoltak nekik, de a testvérek végül 27 évet éltek.
Testvérük, Damián felidézte az ikrekkel folytatott utolsó beszélgetését, amelyre néhány nappal a haláluk előtt került sor.
A spanyol Y Ahora Sonsoles című lapnak elmondta, hogy október 13-án vagy 14-én beszélt velük, mindössze néhány nappal a haláluk előtt. A testvérek ekkor arra kérték, hogy váltsa ki nekik a gyógyszereiket. "Nincsenek szavaim arra, hogy leírjam, mit éreznek a szüleim" - számolt be szülei gyászáról Damián.
A történetük, a mosolyuk és az élethez való hozzáállásuk kitörölhetetlen nyomot hagyott sok ember szívében. Vigaszt jelent számunkra a tudat, hogy boldogok voltak, megvalósíthatták az álmaikat, és olyan célokat érhettek el, amelyek reménnyel töltötték el őket.
- mondta testvéreiről.
Luis és Armando több mint 60 ezer követőt gyűjtött össze az Instagramon, ahol sziámi ikrekként szerzett egyedi tapasztalataikat osztották meg. Rendszeresen kapcsolatba léptek rajongóikkal: válaszoltak a kérdéseikre, és bepillantást engedtek a mindennapjaikba - írja az Unilad.
Az utolsó ismert bejegyzésük október 12-én jelent meg. A felvételen az látható, amint közösen pakolnak be különböző tárgyakat egy autó csomagtartójába.
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