Tragikus hirtelenséggel elhunyt a kétgyermekes labdarúgó, felesége egyedül maradt a kicsikkel

Tragikusan fiatalon elhunyt a Premier League-ben szereplő Brighton korábbi labdarúgója, Doug Loft. Az egykori középpályás váratlanul, egy orvosi vészhelyzet következtében, mindössze 39 éves korában vesztette életét. Feleségét és két gyermekét hagyta hátra.

Egykori labdarúgóját, Doug Loftot gyászolja a Premier League-ben szereplő Brighton

Fotó: unsplash.com

Elhunyt Doug Loft labdarúgó

Doug Loft még akkor volt a Brighton labdarúgója, amikor a klub az angol másodosztályban szerepelt, de játszott a Port Vale-ban és a Gillinghamben is – utóbbi két együttesben csapatkapitány volt.

Mély fájdalommal értesültünk Doug Loft, a Vale korábbi kapitányának 39 éves korában bekövetkezett haláláról. Loft 2009 nyarán csatlakozott hozzánk a Brightontól, és öt szezon alatt rendkívül népszerűvé vált a klubnál

– idézi a DailyStar a Port Vale közleményét. Hozzátették, Doug Loft egy mindig keményen dolgozó, sokoldalú középpályás volt, aki gyorsan kulcsemberré vált náluk, és a Vale mezében mutatott teljesítményével hamar kivívta a szurkolók tiszteletét.

A 2011/12-es szezonban nyújtott teljesítményének köszönhetően elnyerte a szezon játékosa címet, majd megkapta a csapatkapitányi karszalagot.

A korábbi labdarúgó – aki 2023-ban vonult vissza súlyos Achilles-sérülést követően – másik klubja, a Gillingham közleményében azt írta, Doug Loft a hétvégén, teljesen váratlanul, egy orvosi vészhelyzet következtében hunyt el. Felesége, Laura és gyermekei, Freya és Amelie gyászolják.