Sztárban Sztár: Ádám Szofi újra szerelmes! Részleteket árult el az új párjáról!

A Sztárban Sztár hatodik adásában rengeteg szórakoztató és érzelmes pillanatnak lehettek szemtanúi a nézők. Ádám Szofi két karakter bőrébe bújt: Freddie Mercuryként és Pinkként is a színpadra lépett.

Ádám Szofi és Takács Nikolas duettje elvarázsolta a Sztárban Sztár zsűrijét (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár szereplője újra szerelmes

Ádám Szofi a kisfilmjében arról mesélt, hogy Pink dalának mondanivalója azért érintette meg, mert korábban ő is átélt egy olyan szakítást, amelyből nem volt könnyű felállnia. A nagy szerelem után sokáig tartott számára elfogadni, hogy a kapcsolat véget ért, a mostani produkció azonban segített neki pontot tenni a történet végére. Úgy érzi, ezzel végre elengedhette a múltat, és tiszta lappal indulhat tovább.

Nekem ez a produkció egy olyan szintű lezárás volt, amit egy életre megfogadok magamnak, hogy kész, vége, bezártam az ajtókat, és most már boldogan élhetem az életem egy kemény lezárással

– kezdte az énekesnő a Borsnak.

Ádám Szofi nemcsak arra áll készen, hogy új élményekkel töltse meg a mindennapjait. A jövőre bizakodva tekint, és úgy érzi, sok szép dolog vár még rá.

„Egy új fejezet jön, és szerintem nagyon sok boldogság lesz, kacagás és önfejlesztés, illetve szerelem.”

A boldogságra nem is kell sokáig várnia, ugyanis az énekesnő a magánéletében is fontos mérföldkőhöz érkezett: lapunknak elárulta, hogy foglalt a szíve, ráadásul a párját már négy éve ismeri.

Egyébként van párom! Nemrégiben jöttünk össze, tizenöt napja kérdezte meg hivatalosan, de egyébként már négy éve ismerjük egymást, és két-három hónapja kezdtünk el jobban ismerkedni

– újságolta boldogan.

Ádám Szofi egyéni produkciója elképesztően látványos volt (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár zsűrije is elégedett volt a teljesítményével

A szerelem mellett természetesen a Sztárban Sztár is komoly kihívást jelent számára. Az énekesnő a hatodik élő show után bejutott az elődöntőbe, és mindent megtesz azért, hogy a fináléban is ott lehessen.

„Minden álmom egyébként a döntőbe kerülni, és Abigélnek is megígértem, hogy egyedüli csajként oda kell tenni magam. Nagyon kemény munka ez, főleg, hogy két produkcióval is kell készülni. Én meg amilyen izgulós vagyok… Hát, nem könnyű! De nagyon örülök, hogy itt vagyok, és mindent köszönök mindenkinek!”