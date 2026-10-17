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Mennyire vagy otthon a pszichológiában? Mérd fel tudásod kvízünkkel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pszichológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 17. 09:30
önismeretpszichológiai egészségelmekvíz
Ez jó móka lesz! Az alábbi pszichológiai kvíz játékos formában teszi próbára a tudásodat. De vigyázz, most nem rólad kérdezünk – neked kell számot adnod arról, mennyire ismered az emberi elmét és a hozzá kapcsolódó mítoszokat!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A pszichológia mint önálló tudományág 1879 óta létezik, Wilhelm Wundt német orvos és filozófus nevéhez fűződik, aki megalapította az első pszichológiai laboratóriumot
  • Mennyire ismered az emberi elmét és a pszichológia izgalmas világát?
  • Tedd próbára a tudásod egy szórakoztató, középhaladó kvízben!

A pszichológia világa sokkal izgalmasabb, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen nemcsak a lelki problémákról szól, hanem arról is, hogyan csap be minket a saját agyunk a mindennapokban. Olyan pszichológiai kvízt hoztunk, amely képet ad arról, mennyire vagy otthon a pszichológiában. 

pszichológiai kvíz - páciens és pszichoterapeuta
A pszichológiai kvíz szórakoztató, míg a pszichológiai önismereti tesztek segítenek jobban megérteni a személyiségtípusodat, temperamentumodat és érzelmi intelligenciát. 
Forrás: 123RF

Pszichológiai kvíz − Mennyire ismered az emberi elmét?

Hasznos lehet, ha konyítunk egy kicsit a pszichológiához, mert így olyan, mintha kapnánk egy használati utasítást az emberekhez és önmagunkhoz. Emberi természetünkből adódik a vágy, hogy megértsük önmagunkat. Az egyik legkülönösebb és leginkább elgondolkodtató jelenség az úgynevezett Dunning-Kruger hatás. Ez a pszichológiai torzítás azt a mindennapi helyzetet írja le, amikor minél kevesebbet tud valaki egy témáról, annál magabiztosabban hiszi azt, hogy ő a szakértője. Ezzel szemben a valódi profik gyakran alulértékelik a saját tudásukat, mert pontosan látják, mennyire komplex az adott terület, és mennyi mindent nem tudnak még.

Miért szeretünk pszichológiai teszteket kitölteni?

Izgalmas rájönni, kik is vagyunk valójában: mindig kíváncsiak vagyunk magunkra. Egy jó teszt olyan, mint egy tükör: megmutathatja a rejtett tulajdonságainkat, vagy megmagyarázhatja, miért viselkedünk bizonyos helyzetekben úgy, ahogy. Jó látni, amikor a teszt eredménye pontosan leírja, amit érzünk, de magunktól nem tudtuk megfogalmazni. 

Alábbi nem személyiségteszt, hanem kőkemény középhaladó pszichológiai kvíz. Ha készen állsz, indulhat is!

 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mióta tartják számon a pszichológiát önálló tudományként?

Hogyan „működik" és miért haszos a Rorschach-teszt?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu