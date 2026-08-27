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Széphalom, a magyar nyelvújítás bölcsője.

Ahol a magyar nyelv született – Kazinczy Ferenc és Széphalom csodája

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kazinczy Ferenc
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 27. 12:00
belföldi utazásSzéphalomemlékhelySátoraljaújhely
Fedezd fel a magyar nyelvújítás bölcsőjét, ahol a történelem és a kultúra különleges módon fonódik össze. Ez a virtuális utazás a zempléni tájak egyik legfontosabb emlékhelyére, Széphalom településére repít el.
Etédi Alexa
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A Bodrogköz, a Hegyköz és Hegyalja találkozásánál fekvő település eredetileg a Kisbányácska nevet viselte. A változást Kazinczy Ferenc hozta el, aki 1794-ben szerzett itt birtokot, ám beköltözni csak jóval később, a börtönévei után tudott. Széphalom 1806-tól vált az író otthonává, és innen indult útjára az a szellemi mozgalom, amely alapjaiban határozta meg a modern magyar nyelv kialakulását. Kazinczy nemcsak nevet adott a falunak, hanem az ország kulturális központjává is emelte a helyszínt; a település 1886-ban hivatalosan is felvette a Széphalom nevet.

Kazinczy Ferenc, aki Széphalom nevét adta a településnek.
Kazinczy Ferenc Török Sophie-val való esküvője után adta a településnek a bájos Széphalom nevet 
Fotó: profimedia
  • Nyelvújítási központ: Széphalom Kazinczy Ferenc otthonaként a modern magyar nyelv születésének legfontosabb helyszíne.
  • Ybl-mauzóleum: az egykori kúria helyén álló neoklasszicista emlékcsarnok és a Magyar Nyelv Múzeuma különleges kulturális élményt nyújt.
  • Zempléni panoráma: a látogatás Sátoraljaújhelyen várnézéssel és a 80 méter magasban feszülő függőhíddal tehető teljessé.

Széphalom, a nyelvújítás bölcsője

Kazinczy egykori kúriája az író halála után az enyészeté lett, ám a Magyar Tudományos Akadémia 1859-ben, születésének centenáriumán gyűjtést indított a telek, a nyelvújítás bölcsőjének megmentésére.

A Kazinczy-mauzóleum, melynek terveit Ybl Miklós készítette.
A Kazinczy-mauzóleum, melynek terveit Ybl Miklós készítette. 
Fotó: Kurka Geza Corey / shutterstock

Bár az eredeti épületet nem sikerült megőrizni, a helyén 1873-ra egy klasszicista stílusú mauzóleum épült fel. A görög templomokat idéző építmény terveit Ybl Miklós készítette el. Az épület belsejében Becske Bálint, az író unokája által összegyűjtött hagyaték kapott helyet: kéziratok, személyes tárgyak és festmények mesélnek a nyelvújító mindennapjairól. A bútorzat Dobay István asztalosmester munkája, a tér központjában pedig egy fehér márványból faragott mellszobor őrzi a mester alakját.

Megújuló emlékpark és a nyelv múzeuma

A mauzóleumot körülölelő emlékpark ma természetvédelmi terület, ahol a csend és a méltóság az úr. Az itt található emlékoszlop alatt nyugszik Kazinczy Ferenc és felesége, Török Sophie, a sírkertben pedig gyermekeik és unokáik sírjai is megtalálhatóak. Külön érdekesség, hogy itt helyezték örök nyugalomra azt a hűséges szolgálót is, aki a börtönévek alatt osztozott az író sorsában Munkács várában.

Török Sophe mellszobra Széphalmon.
A költő feleségének, Török Sophie-nak a mellszobra az emlékparkban.
Fotó: wikipedia Both Előd

A helyszín 2008 óta egy újabb jelentős intézménnyel gazdagodott: az egykori gyümölcsöskert területén épült fel a Magyar Nyelv Múzeuma. Ez az ország egyetlen olyan gyűjteménye, amely kifejezetten a magyar nyelv múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozik, modern és interaktív formában mutatva be anyanyelvünk gazdagságát. 2022-ben a teljes emlékpark megújult: a csarnokot restaurálták, bővítették a sétautakat, és láthatóvá tették az egykori kúria alapfalait is, így a látogatók pontosan beazonosíthatják, hol állt Kazinczy egykori lakóháza.

A Magyar Nyelv Múzeumának épülete Széphalmon.
A Magyar Nyelv Múzeumának épülete, ahol interaktív módon lehet megismerkedni anyanyelvünk múltjával és jövőjével.
Fotó: wikipedia Both Előd 

Sátoraljaújhely további látnivalói

Széphalom közigazgatásilag ma már Sátoraljaújhely része, így a látogatás könnyen összeköthető a környék egyéb felfedezni valóival. A városban érdemes felkeresni a Kazinczy Ferenc Múzeumot, amely az egykori vármegyeháza klasszicista épületében kapott helyet, vagy a sátoraljaújhelyi várat, ahol a feltárások során felszínre került középkori falak között tehetünk időutazást.

A sátoraljaújhelyi vár romjai.
Kellemes kirándulást kínál a sártoraljaújhelyi vár romja is. 
Fotó: wikipedia BáthoryPéter 

Az izgalmakat kedvelőknek a Zemplén Kalandpark nyújt felejthetetlen élményt, itt található ugyanis Magyarország leghosszabb, 700 méter hosszan kígyózó gyalogos függőhídja, amelyről 80 méteres magasságból nyílik lélegzetelállító kilátás a városra és a környező hegyekre. 

Nézd meg a videóban is Széphalmot:

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