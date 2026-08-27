Ahol a magyar nyelv született – Kazinczy Ferenc és Széphalom csodája

A Bodrogköz, a Hegyköz és Hegyalja találkozásánál fekvő település eredetileg a Kisbányácska nevet viselte. A változást Kazinczy Ferenc hozta el, aki 1794-ben szerzett itt birtokot, ám beköltözni csak jóval később, a börtönévei után tudott. Széphalom 1806-tól vált az író otthonává, és innen indult útjára az a szellemi mozgalom, amely alapjaiban határozta meg a modern magyar nyelv kialakulását. Kazinczy nemcsak nevet adott a falunak, hanem az ország kulturális központjává is emelte a helyszínt; a település 1886-ban hivatalosan is felvette a Széphalom nevet.

Kazinczy Ferenc Török Sophie-val való esküvője után adta a településnek a bájos Széphalom nevet

Fotó: profimedia

Nyelvújítási központ: Széphalom Kazinczy Ferenc otthonaként a modern magyar nyelv születésének legfontosabb helyszíne.

Széphalom Kazinczy Ferenc otthonaként a modern magyar nyelv születésének legfontosabb helyszíne. Ybl-mauzóleum: az egykori kúria helyén álló neoklasszicista emlékcsarnok és a Magyar Nyelv Múzeuma különleges kulturális élményt nyújt.

az egykori kúria helyén álló neoklasszicista emlékcsarnok és a Magyar Nyelv Múzeuma különleges kulturális élményt nyújt. Zempléni panoráma: a látogatás Sátoraljaújhelyen várnézéssel és a 80 méter magasban feszülő függőhíddal tehető teljessé.

Széphalom, a nyelvújítás bölcsője

Kazinczy egykori kúriája az író halála után az enyészeté lett, ám a Magyar Tudományos Akadémia 1859-ben, születésének centenáriumán gyűjtést indított a telek, a nyelvújítás bölcsőjének megmentésére.

A Kazinczy-mauzóleum, melynek terveit Ybl Miklós készítette.

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Bár az eredeti épületet nem sikerült megőrizni, a helyén 1873-ra egy klasszicista stílusú mauzóleum épült fel. A görög templomokat idéző építmény terveit Ybl Miklós készítette el. Az épület belsejében Becske Bálint, az író unokája által összegyűjtött hagyaték kapott helyet: kéziratok, személyes tárgyak és festmények mesélnek a nyelvújító mindennapjairól. A bútorzat Dobay István asztalosmester munkája, a tér központjában pedig egy fehér márványból faragott mellszobor őrzi a mester alakját.

Megújuló emlékpark és a nyelv múzeuma

A mauzóleumot körülölelő emlékpark ma természetvédelmi terület, ahol a csend és a méltóság az úr. Az itt található emlékoszlop alatt nyugszik Kazinczy Ferenc és felesége, Török Sophie, a sírkertben pedig gyermekeik és unokáik sírjai is megtalálhatóak. Külön érdekesség, hogy itt helyezték örök nyugalomra azt a hűséges szolgálót is, aki a börtönévek alatt osztozott az író sorsában Munkács várában.