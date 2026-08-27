Ahol a magyar nyelv született – Kazinczy Ferenc és Széphalom csodája

A Bodrogköz, a Hegyköz és Hegyalja találkozásánál fekvő település eredetileg a Kisbányácska nevet viselte. A változást Kazinczy Ferenc hozta el, aki 1794-ben szerzett itt birtokot, ám beköltözni csak jóval később, a börtönévei után tudott. Széphalom 1806-tól vált az író otthonává, és innen indult útjára az a szellemi mozgalom, amely alapjaiban határozta meg a modern magyar nyelv kialakulását. Kazinczy nemcsak nevet adott a falunak, hanem az ország kulturális központjává is emelte a helyszínt; a település 1886-ban hivatalosan is felvette a Széphalom nevet.
Kazinczy egykori kúriája az író halála után az enyészeté lett, ám a Magyar Tudományos Akadémia 1859-ben, születésének centenáriumán gyűjtést indított a telek, a nyelvújítás bölcsőjének megmentésére.
Bár az eredeti épületet nem sikerült megőrizni, a helyén 1873-ra egy klasszicista stílusú mauzóleum épült fel. A görög templomokat idéző építmény terveit Ybl Miklós készítette el. Az épület belsejében Becske Bálint, az író unokája által összegyűjtött hagyaték kapott helyet: kéziratok, személyes tárgyak és festmények mesélnek a nyelvújító mindennapjairól. A bútorzat Dobay István asztalosmester munkája, a tér központjában pedig egy fehér márványból faragott mellszobor őrzi a mester alakját.
A mauzóleumot körülölelő emlékpark ma természetvédelmi terület, ahol a csend és a méltóság az úr. Az itt található emlékoszlop alatt nyugszik Kazinczy Ferenc és felesége, Török Sophie, a sírkertben pedig gyermekeik és unokáik sírjai is megtalálhatóak. Külön érdekesség, hogy itt helyezték örök nyugalomra azt a hűséges szolgálót is, aki a börtönévek alatt osztozott az író sorsában Munkács várában.
A helyszín 2008 óta egy újabb jelentős intézménnyel gazdagodott: az egykori gyümölcsöskert területén épült fel a Magyar Nyelv Múzeuma. Ez az ország egyetlen olyan gyűjteménye, amely kifejezetten a magyar nyelv múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozik, modern és interaktív formában mutatva be anyanyelvünk gazdagságát. 2022-ben a teljes emlékpark megújult: a csarnokot restaurálták, bővítették a sétautakat, és láthatóvá tették az egykori kúria alapfalait is, így a látogatók pontosan beazonosíthatják, hol állt Kazinczy egykori lakóháza.
Széphalom közigazgatásilag ma már Sátoraljaújhely része, így a látogatás könnyen összeköthető a környék egyéb felfedezni valóival. A városban érdemes felkeresni a Kazinczy Ferenc Múzeumot, amely az egykori vármegyeháza klasszicista épületében kapott helyet, vagy a sátoraljaújhelyi várat, ahol a feltárások során felszínre került középkori falak között tehetünk időutazást.
Az izgalmakat kedvelőknek a Zemplén Kalandpark nyújt felejthetetlen élményt, itt található ugyanis Magyarország leghosszabb, 700 méter hosszan kígyózó gyalogos függőhídja, amelyről 80 méteres magasságból nyílik lélegzetelállító kilátás a városra és a környező hegyekre.
Nézd meg a videóban is Széphalmot:
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