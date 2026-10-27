Így hatott az óraátállítás a házi kedvenceinkre – Erre figyelj, ha gyógyszert szed

Fáradtságérzet, ingerültség, alvási nehézségek: ezt mind maga után vonhatja az óraátállítás, főleg azoknál, akiknek a biológiai órája érzékenyebb a változásokra. Képzeljük el, ha minket ennyire megvisel egyetlen óra visszahúzása, akkor mit élhetnek át a kis kedvenceink, akik szervezetének a működése kizárólag a belső órájuktól függ? Cikkünkben kifejtjük, pontosan hogyan hatott az óraátállítás a kisállatokra, valamint tippeket is adunk ahhoz, hogy gazdiként hogyan könnyítheted meg kedvenced számára az átállást.

A kisállatok biológiai órája teljesen felborul az óraátállítás következtében. Fotó: Vlad Linev

Óraátállítás hatásai a kis kedvencekre

Habár mi egy órával többet alhattunk, és mégcsak ébresztőre sem kellett kelnünk lévén, hogy vasárnap húztuk vissza az órát, a kis kedvenceink nem tudják értelmezni az óraátállítást. Ők nem tudják, hogy a reggeli hét órából hat lett, csak azt érzékelik, hogy tovább kell várniuk a reggelire, a megszokott sétára és az ürítésre. Ez különösen megzavarhatja őket, a szervezetük számára stresszt okozhat és ingerültté, nyugtalanná válhatnak, szorongani kezdhetnek.

Ennek oka, hogy a kedvenceink életét elsősorban a biológiai ritmusuk, a természetes fényviszonyok és a megszokott rutin határozza meg.

A szervezetük pontosan érzékeli, mikor közeledik az etetés, a séta vagy a pihenés ideje. Az óraátállítás azonban egyik pillanatról a másikra felboríthatja ezt a rendszert, aminek következtében a mi szempontunkból korábban kelhetnek és hangosan követelhetik a betevőt, sőt akár be is piszkíthatnak, ha nem visszük ki őket a megszokott ritmusban.

Különös elővigyázatosságra van szükség, ha gyógyszert kap a kisállatod

Azoknál az állatoknál, amelyek rendszeresen gyógyszert kapnak, különösen fontos az elővigyázatosság. Az inzulinnal kezelt cukorbeteg vagy epilepsziás kedvencek gyógyszerelésének időpontját kizárólag állatorvossal egyeztetve változtassuk meg.

Így könnyíthetjük meg az átállást

A szakemberek szerint a legjobb megoldás a fokozatosság. Az etetés, a séta és a lefekvés időpontját a kis kedvencek eddig megszokott ritmusához mérten naponta 10-15 perccel módosítva néhány nap alatt kialakíthatjuk az új rutint. Fontos türelmesnek lennünk, a kisállataink ugyanis nem értik, miért változott meg egyik napról a másikra a megszokott napirendjük. Ami nekünk csupán egyetlen óra, számukra komoly kellemetlenséget jelenthet.

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