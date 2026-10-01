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Felismered a zenetörténelem legnagyobb klasszikusait? Teszteld tudásod kvízünkkel

Felismered a zenetörténelem legnagyobb klasszikusait? Teszteld tudásod kvízünkkel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zene világnap
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 13:30
muzsikazenei kvízjáték
Készen állsz arra, hogy felidézd a legfelejthetetlenebb slágereket és dallamokat? Teszteld a tudásodat a Zene világnapján, és kiderül, mennyire vagy otthon a hangok birodalmában: jöjjön a nagy zenei kvíz!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • 10 izgalmas kérdés a komolyzenétől a populáris slágerekig
  • Legendás előadók, felejthetetlen dallamok és zenei érdekességek
  • Derítsd ki, mennyire vagy otthon a hangok birodalmában!

Ez a zenei kvíz remek alkalom arra, hogy felidézzük a muzsika varázsát és mindennapjainkra gyakorolt hatását. Október elsején a világ minden táján a hangok művészetét, a Zene világnapját ünnepeljük, hiszen a dallamok univerzális nyelve határokon és kultúrákon átívelve köti össze az embereket.

Zenei kvíz és a Zene allegóriája Francois Boucher festményén a Zene világnapjára
Zenei kvíz kérdéssorunkkal a Zene világnapját ünnepeljük (François Boucher: A zene allegóriája, 1752)
Fotó: wikipedia/Slowking4 /National Gallery of Art

Zenei kvíz: mennyire ismered a világ leghíresebb dallamait?

A zene képes emlékeket ébreszteni, gyógyítani a lelket, vagy éppen egyetlen pillanat alatt teljesen megváltoztatni a hangulatunkat. Az évszázadok során a klasszikus mesterművektől a legendás rockhimnuszokon át a modern popslágerekig számtalan felejthetetlen alkotás született.

A fülbemászó ritmusok és a felemelő harmóniák nemcsak a mindennapi kikapcsolódásunkat segítik, hanem a legfontosabb élethelyzeteinket is elkísérik. Ez az ünnepnap tökéletes lehetőség arra, hogy kicsit lelassuljunk, és odafigyeléssel hallgassuk meg a kedvenc szerzeményeinket. Merülj el a dallamok színes világában, válassz ki egy jó lejátszási listát, a kedvenc zenei előadódat, és ünnepeld velünk a hangok csodáját, de előbb még teszteld a tudásodat, töltsd ki a következő kvízt, és derítsd ki, mennyire igazodsz el a dallamok birodalmában! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Kinek a kezdeményezésére ünnepeljük 1975 óta minden év október 1-jén a Zene világnapját?

Nézd meg a videót is a témában:

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