Székesfehérvár télen is izgalmas úti cél, a városi sétát pedig érdemes a Városház téren kezdenünk. Itt áll az Országalma, ahonnan néhány perc alatt elérjük a Romkertet, ahol az egykori koronázóbazilika maradványait láthatjuk. Itt koronázták meg és temették el számos magyar királyunkat, és egykor itt őrizték a Szent Koronát is. Advent idején a belvárosi séta végére érdemes hagyni a főteret, amikor már égnek az ünnepi fények. Másnap világosban bejárhatjuk a Bory-várat, a harmadik nap délelőttjére pedig belefér egy séta a Sóstónál.
A 2026-os adventi vásár november 27-től 2027. január 3-ig tart. A faházak a Palotai kapu tértől a Városház téren és a Fő utcán át sorakoznak, kézműves portékákkal és téli finomságokkal. Az Országalmánál érdemes megállni egy pohár forralt borral. A téren áll a város idei karácsonyfája is, egy közel 11 méteres fenyő, amely november 16-án érkezett Szabadbattyánból.
A székesfehérvári Koriliget jégpálya az adventi vásárral egy napon, november 27-én, pénteken nyit a Zichy ligetben. December 1. és 23. között fél hatkor a Városháza előtt is érdemes megállni. Ilyenkor nyitják ki az élő adventi naptár következő ablakát, és minden este más verset, mesét vagy dalt hallhatunk.
A vásár után az Oskola utcába is forduljunk be. A Hiemer-házban működő Hetedhét Játékmúzeum egy hideg délutánra is jó program. Moskovszky Éva gyűjteményében régi babákat és aprólékosan berendezett babaszobákat nézhetünk meg. A miniatűr bútorok és háztartási tárgyak azt is megmutatják, hogyan rendezték be egykor a polgári otthonokat. Ugyanitt Réber László grafikáit is megnézhetjük, akinek rajzait sokan Lázár Ervin mesekönyveiből ismerik.
A Bory-várra érdemes külön délelőttöt szánni. Bory Jenő építész és szobrász maga tervezte és évtizedeken át építette a tornyos, árkádos várat. Az udvarokon és a folyosókon ma is ott állnak a szobrai. A Hitvesi szeretet kápolnájában feleségét, Komócsin Ilona festőművészt is megörökítette. A festőművész portréját a képtár bejárata mellett is megtaláljuk. A vár télen reggel 9-kor nyit, hétköznap 15 órakor, hétvégén 16 órakor zár, így az udvarokat még világosban bejárhatjuk.
A belvárostól mintegy két és fél kilométerre már a Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület ösvényein járhatunk. A Sóstó tanösvény egész évben ingyenesen látogatható, ahol a tó környéki vizes élőhelyeket ismerhetjük meg. A nádas mellett érdemes egy kicsit megállni, és megfigyelni a vízi, vagy partmenti madarakat. A délelőtti tóparti séta után még bőven marad idő egy belvárosi ebédre, mielőtt hazaindulnánk.
Nézd meg a videót is a téli Székesfehérvárról:
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