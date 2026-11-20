A fehérvári adventi vásár november 27-től január 3-ig tart, a Városház téren pedig egy közel 11 méteres karácsonyfa áll.

A belvárosi sétán útba ejthetjük az egykori koronázóbazilika romjait és a Hetedhét Játékmúzeum régi babaszobáit.

A Bory-vár télen is nyitva tart, a Sóstó tanösvényét pedig egész évben ingyenesen bejárhatjuk.

Székesfehérvár télen is izgalmas úti cél, a városi sétát pedig érdemes a Városház téren kezdenünk. Itt áll az Országalma, ahonnan néhány perc alatt elérjük a Romkertet, ahol az egykori koronázóbazilika maradványait láthatjuk. Itt koronázták meg és temették el számos magyar királyunkat, és egykor itt őrizték a Szent Koronát is. Advent idején a belvárosi séta végére érdemes hagyni a főteret, amikor már égnek az ünnepi fények. Másnap világosban bejárhatjuk a Bory-várat, a harmadik nap délelőttjére pedig belefér egy séta a Sóstónál.

Székesfehérvár télen is megér egy hosszú hétvégét, akár az adventi vásár, akár a város látnivalói miatt induljunk útnak.

Fotó: Shtterstock

Mit kínál Székesfehérvár télen?

A 2026-os adventi vásár november 27-től 2027. január 3-ig tart. A faházak a Palotai kapu tértől a Városház téren és a Fő utcán át sorakoznak, kézműves portékákkal és téli finomságokkal. Az Országalmánál érdemes megállni egy pohár forralt borral. A téren áll a város idei karácsonyfája is, egy közel 11 méteres fenyő, amely november 16-án érkezett Szabadbattyánból.

A székesfehérvári Koriliget jégpálya az adventi vásárral egy napon, november 27-én, pénteken nyit a Zichy ligetben. December 1. és 23. között fél hatkor a Városháza előtt is érdemes megállni. Ilyenkor nyitják ki az élő adventi naptár következő ablakát, és minden este más verset, mesét vagy dalt hallhatunk.

A székesfehérvári adventi vásár hangulatos esti program a kézműves termékeket árusító fabódékkal és a város karácsonyfájával.

Fotó: Shtterstock

A vásár után az Oskola utcába is forduljunk be. A Hiemer-házban működő Hetedhét Játékmúzeum egy hideg délutánra is jó program. Moskovszky Éva gyűjteményében régi babákat és aprólékosan berendezett babaszobákat nézhetünk meg. A miniatűr bútorok és háztartási tárgyak azt is megmutatják, hogyan rendezték be egykor a polgári otthonokat. Ugyanitt Réber László grafikáit is megnézhetjük, akinek rajzait sokan Lázár Ervin mesekönyveiből ismerik.