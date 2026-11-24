Életét vesztette egy 21 éves férfi Skóciában, miután súlyos sérülésekkel találtak rá egy kórház parkolójában. A történtek után nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a helyszínre.

Tragédia a kórház parkolójában: meghalt egy 21 éves férfi, őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tragédia a kórház parkolójában: meghalt egy 21 éves férfi, őrizetbe vettek egy gyanúsítottat

A hatóságok azóta őrizetbe vettek egy 25 éves férfit, akit összefüggésbe hoztak a skóciai Dundee városában található Ninewells Kórháznál történt esettel.

A skót rendőrség tájékoztatása szerint a 21 éves fiatal eredetileg Arbroath városának Ladyloan nevű részén sérült meg, mintegy 30 kilométerre attól a kórháztól, amelynek parkolójában később rátaláltak. Egyelőre nem tisztázott, hogyan jutott el a kórházhoz.

A súlyosan sérült férfit bevitték a kórházba, ám nem sokkal a vasárnap hajnali 3 óra 45 perc körüli felvételét követően életét vesztette. Az ügyben őrizetbe vett 25 éves férfi várhatóan kedden áll a dundee-i bíróság elé.

Az ügyről jelentést készítenek, amelyet megküldenek a skót ügyészségnek. Mark Wilson nyomozófelügyelő korábban elmondta, hogy a rendőrség továbbra is vizsgálódik Arbroath Ladyloan nevű városrészében, miközben igyekeznek feltárni a történtek pontos körülményeit.

A rendőri jelenlét továbbra is fennmarad az érintett helyszíneken. Arra kérek mindenkit, akinek aggályai vannak, vagy bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, hogy forduljon bizalommal a helyszínen tartózkodó rendőrökhöz. Aki bármilyen információval rendelkezik, hívja a rendőrséget a 101-es telefonszámon, és hivatkozzon a november 22-i, 0523-as ügyszámra. Névtelen bejelentést a Crimestoppers bűnmegelőzési szervezet 0800 555 111-es telefonszámán is lehet tenni

– idézi a Mirror.