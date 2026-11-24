A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése kedd reggeltől, kedd éjfélig: döntően napos, gyengén felhős idő várható, de az északkeleti harmadban, illetve olykor a középső országrészben időszakosan több lehet a felhő az égen.
Az északkeleti tájakon hózápor, kisebb havazás előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, olykor erős lökések kísérik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul, de a déli, délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
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