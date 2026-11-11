Salzburg télen: milyen izgalmas programokkal vár minket Mozart városa a karácsonyi vásár mellett?

Salzburg télen jó választás, ha városnézésre és hegyi programokra is vágyunk. A barokk óvárosban rövid sétákkal elérhetjük a történelmi tereket, közben pedig beülhetünk egy kávéra és süteményre. Advent idején a vásárok körül nagy a forgalom, ezért ilyenkor ne kihalt utcákra számítsunk. De karácsony után sem maradunk ünnepi program nélkül, hiszen a központi vásár január elejéig nyitva tart. Az ünnepnapokra tervezett múzeumlátogatások előtt viszont ellenőrizzük a nyitvatartást.
A dóm környékének barokk tereit és az óváros szűk utcáit érdemes nappal és az esti kivilágításban is bejárnunk. A város fölé magasodó Hohensalzburg vára a téli városnézés egyik fő állomása, ahonnan más nézőpontból láthatjuk Salzburg háztetőit. Hideg időben a szabadtéri sétát szakítsuk meg egy kiállítással vagy egy hosszabb kávéházi pihenővel.
Az adventi éneklés Salzburg ünnepi kulturális kínálatának fontos része, a Volksgarten Winterfestje pedig kortárs cirkuszművészeti előadásokat kínál. A Mozartplatzon működő karácsonymúzeumban az ünnep régi tárgyait és szokásait ismerhetjük meg. Ha a szilvesztert is itt töltenénk, az óváros zenés programjai és az év végi koncertek közül választhatunk.
A Domplatz és a Residenzplatz Christkindlmarktja 2026. november 19-től 2027. január 1-ig várja a látogatókat, így a két ünnep között is vásározhatunk. A standokon karácsonyfadíszeket, kézműves ajándékokat és osztrák finomságokat találunk, a programot kórusok és toronyzene kíséri. További adventi vásár helyszín a Mirabellplatz, a Hohensalzburg várában rendezett vásár és a családok körében is kedvelt hellbrunni Adventzauber.
Faragott faálarcokban, szarvakkal, szőrmejelmezben és hangos kolompokkal vonulnak végig Salzburg utcáin Szent Miklós félelmetes kísérői, a krampuszok. A 2026-os programok közül december 3-án 18 órától a Mirabellplatz családi krampuszfutását, december 4-én 18 órakor a hellbrunni kastély udvarának felvonulását, december 5-én pedig az óvárosi krampuszparádét nézhetjük meg.
Aki közelebbről is megismerné a szokást, a hellbrunni Krampuswelt kiállítását is felkeresheti, december 13-án pedig az anifi krampuszegyesület tagjaival maszk nélkül találkozhat. A két figura eltérő hagyományhoz tartozik: a krampusz Szent Miklós félelmetes kísérője, míg a Perchten alakoskodóihoz télűző szokások kapcsolódnak.
A városi napok mellé külön hegyi kirándulást tervezhetünk a Salzburg tartomány és Felső-Ausztria határán fekvő Dachstein West sírégióba. Gosau, Rußbach és Annaberg síközpontjai családoknak és különböző tudásszintű síelőknek kínálnak lehetőségeket, a sípályákról pedig a Dachstein vonulatára nyílik kilátás. Aki nem hódol a síelésnek, hótalpas túrával vagy sífutással töltheti a napot; indulás előtt nézzük meg a hójelentést és az üzemelő felvonókat.
Nézd meg a videót is a mesekönyvek lapjaira kívánkozó téli Salzburgról:
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