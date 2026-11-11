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Salzburg télen: milyen izgalmas programokkal vár minket Mozart városa a karácsonyi vásár mellett?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 15:30
karácsonyi vásársalzburgsíelésAusztriatéli hangulat
Adventi vásárok, látványos krampuszfelvonulások és közeli síterepek várnak Mozart városában. Mutatjuk, mit kínál Salzburg télen, akár adventkor, akár a karácsonyi napokban vagy a két ünnep között érkezzünk.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Salzburg adventi vásárai közül a központi Christkindlmarkt a két ünnep között is várja a látogatókat.
  • December elején látványos krampuszfelvonulásokat nézhetünk meg a város több helyszínén.
  • Az óvárosi sétákat, múzeumlátogatásokat és koncerteket síeléssel is összeköthetjük a Dachstein West régióban.

Salzburg télen jó választás, ha városnézésre és hegyi programokra is vágyunk. A barokk óvárosban rövid sétákkal elérhetjük a történelmi tereket, közben pedig beülhetünk egy kávéra és süteményre. Advent idején a vásárok körül nagy a forgalom, ezért ilyenkor ne kihalt utcákra számítsunk. De karácsony után sem maradunk ünnepi program nélkül, hiszen a központi vásár január elejéig nyitva tart. Az ünnepnapokra tervezett múzeumlátogatások előtt viszont ellenőrizzük a nyitvatartást.

Salzburg télen lenyűgöző panorámát kínál.
Mintha csak egy csodálatos mesekönyv díszlete lenne, olyan Salzburg télen, amikor hótakaró borítja a szép barokk várost. 
                                         Fotó: Shutterstock                                               

Salzburg télen: mit érdemes megnézni a városban?

Városi látnivalók és adventi énekek

A dóm környékének barokk tereit és az óváros szűk utcáit érdemes nappal és az esti kivilágításban is bejárnunk. A város fölé magasodó Hohensalzburg vára a téli városnézés egyik fő állomása, ahonnan más nézőpontból láthatjuk Salzburg háztetőit. Hideg időben a szabadtéri sétát szakítsuk meg egy kiállítással vagy egy hosszabb kávéházi pihenővel.

Az adventi éneklés Salzburg ünnepi kulturális kínálatának fontos része, a Volksgarten Winterfestje pedig kortárs cirkuszművészeti előadásokat kínál. A Mozartplatzon működő karácsonymúzeumban az ünnep régi tárgyait és szokásait ismerhetjük meg. Ha a szilvesztert is itt töltenénk, az óváros zenés programjai és az év végi koncertek közül választhatunk.

Mozart figurája áll a karácsonyi díszletekkel ellátott kirakatok előtt Salzburgban.
Mozart városa romantikus karácsonyi díszletek között vár az ünnepek idején. 
Fotó: Shutterstock           

Adventi vásárok több helyszínen

A Domplatz és a Residenzplatz Christkindlmarktja 2026. november 19-től 2027. január 1-ig várja a látogatókat, így a két ünnep között is vásározhatunk. A standokon karácsonyfadíszeket, kézműves ajándékokat és osztrák finomságokat találunk, a programot kórusok és toronyzene kíséri. További adventi vásár helyszín a Mirabellplatz, a Hohensalzburg várában rendezett vásár és a családok körében is kedvelt hellbrunni Adventzauber.

Salzburgi adventi vásár az óvárosban alkonyatkor.
A karácsonyi fényektől megvilágított adventi vásárok hangulatos esi sétát ígérnek Salzburg óvárosában. 
Fotó: Shutterstock

Krampuszok és télűző maskarások

Faragott faálarcokban, szarvakkal, szőrmejelmezben és hangos kolompokkal vonulnak végig Salzburg utcáin Szent Miklós félelmetes kísérői, a krampuszok. A 2026-os programok közül december 3-án 18 órától a Mirabellplatz családi krampuszfutását, december 4-én 18 órakor a hellbrunni kastély udvarának felvonulását, december 5-én pedig az óvárosi krampuszparádét nézhetjük meg.

Aki közelebbről is megismerné a szokást, a hellbrunni Krampuswelt kiállítását is felkeresheti, december 13-án pedig az anifi krampuszegyesület tagjaival maszk nélkül találkozhat. A két figura eltérő hagyományhoz tartozik: a krampusz Szent Miklós félelmetes kísérője, míg a Perchten alakoskodóihoz télűző szokások kapcsolódnak.

Krampusz maskarás Salzburgban.
Az egész Ausztria-szerte nagy élménynek számító krampuszünnep természetesen Salzburgban is elérhető - ráadásul több alkalommal is. 
Fotó: Shutterstock 

Síelés a Dachstein West régióban

A városi napok mellé külön hegyi kirándulást tervezhetünk a Salzburg tartomány és Felső-Ausztria határán fekvő Dachstein West sírégióba. Gosau, Rußbach és Annaberg síközpontjai családoknak és különböző tudásszintű síelőknek kínálnak lehetőségeket, a sípályákról pedig a Dachstein vonulatára nyílik kilátás. Aki nem hódol a síelésnek, hótalpas túrával vagy sífutással töltheti a napot; indulás előtt nézzük meg a hójelentést és az üzemelő felvonókat. 

Sípálya Salzburg közelében.
Egy téli ausztriai kiruccanás elmaradhatatlan tevékenysége a síelés, amelyről Salzburgban sem kell lemondanunk. 
Fotó: Shutterstock

Nézd meg a videót is a mesekönyvek lapjaira kívánkozó téli Salzburgról:

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