Salzburg télen: milyen izgalmas programokkal vár minket Mozart városa a karácsonyi vásár mellett?

Salzburg adventi vásárai közül a központi Christkindlmarkt a két ünnep között is várja a látogatókat.

December elején látványos krampuszfelvonulásokat nézhetünk meg a város több helyszínén.

Az óvárosi sétákat, múzeumlátogatásokat és koncerteket síeléssel is összeköthetjük a Dachstein West régióban.

Salzburg télen jó választás, ha városnézésre és hegyi programokra is vágyunk. A barokk óvárosban rövid sétákkal elérhetjük a történelmi tereket, közben pedig beülhetünk egy kávéra és süteményre. Advent idején a vásárok körül nagy a forgalom, ezért ilyenkor ne kihalt utcákra számítsunk. De karácsony után sem maradunk ünnepi program nélkül, hiszen a központi vásár január elejéig nyitva tart. Az ünnepnapokra tervezett múzeumlátogatások előtt viszont ellenőrizzük a nyitvatartást.

Mintha csak egy csodálatos mesekönyv díszlete lenne, olyan Salzburg télen, amikor hótakaró borítja a szép barokk várost.

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Salzburg télen: mit érdemes megnézni a városban?

Városi látnivalók és adventi énekek

A dóm környékének barokk tereit és az óváros szűk utcáit érdemes nappal és az esti kivilágításban is bejárnunk. A város fölé magasodó Hohensalzburg vára a téli városnézés egyik fő állomása, ahonnan más nézőpontból láthatjuk Salzburg háztetőit. Hideg időben a szabadtéri sétát szakítsuk meg egy kiállítással vagy egy hosszabb kávéházi pihenővel.

Az adventi éneklés Salzburg ünnepi kulturális kínálatának fontos része, a Volksgarten Winterfestje pedig kortárs cirkuszművészeti előadásokat kínál. A Mozartplatzon működő karácsonymúzeumban az ünnep régi tárgyait és szokásait ismerhetjük meg. Ha a szilvesztert is itt töltenénk, az óváros zenés programjai és az év végi koncertek közül választhatunk.

Mozart városa romantikus karácsonyi díszletek között vár az ünnepek idején.

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