Óvodai botrány: bepereltek egy kaliforniai óvodát, mert a gyanú szerint a szülők beleegyezése nélkül altató hatású gumicukrot adtak a kisgyerekeknek. A november 4-én benyújtott keresetben az intézményt és három alkalmazottját gondatlansággal, jogellenes testi érintkezéssel, valamint érzelmi megrázkódtatás okozásával vádolják.

Óvodai botrány: altató gumicukrot adhattak a gyerekeknek a szülők tudta nélkül Fotó: unsplash.com

Óvodai botrány: altató gumicukrot adhattak a gyerekeknek a szülők tudta nélkül

A történtekre feltehetően az óvodai délutáni pihenő idején közvetített élő kamerafelvétel derített fényt, amelynek nyomán két édesanya is pert indított. Cassandra Sandoval és Priscilla Ayala állítása szerint a kaliforniai Orange városában működő Kiddie Academy óvoda dolgozói titokban valamilyen szert kevertek a gyerekek italába.

A The California Post által megismert kereset szerint az édesanyák azt állítják, hogy gyermekeik 2026 májusa és szeptembere között altató hatású gumicukrokat kaptak az intézményben. Sandovalnak akkor támadt gyanúja, amikor észrevette, hogy megváltoztak a kisfia alvási szokásai.

Szeptember 4-én a négyéves kisfia állítólag altató gumicukrot kért tőle, mondván, hogy az óvodában is ilyet szokott kapni a délutáni pihenő idején. A kereset szerint az édesanya három nappal később jelentette a történteket a gyermekfelügyeleti intézmények működését felügyelő hatóságnak.

Szeptember 11-én Sandoval éppen az óvoda csoportszobájából közvetített élő kamerafelvételt nézte, amikor észrevette, hogy az egyik óvónő valamilyen ismeretlen anyagot ad a takaró alatt fekvő kisfia szájába – áll a keresetben.

A felvételen látható, ahogy az óvónő leül az ügyfelünk mellé, felhúzza a takarót a gyermek arcára, majd benyúl alá, a szája környékére, és bead neki valamit

– mondta a KTLA televíziónak Kimberly DeGonia, a két családot képviselő ügyvéd.

Az intézmény korábbi alkalmazottai és más szülők is hasonló vádakat fogalmaztak meg. DeGonia hozzátette, hogy egyes beszámolók szerint előfordult, hogy a gyerekek egyszerre több gumicukrot is kaptak.

Ayala keresetében szintén aggasztó állítások szerepelnek autizmussal élő kislányával kapcsolatban. Az édesanya szerint az óvoda dolgozói többször is engedélyt kértek tőle arra, hogy melatonint adjanak a gyermekének, ő azonban ezt minden alkalommal elutasította. A kereset szerint a kislánya később mégis arról számolt be neki, hogy az egyik óvónőtől gumicukrot kapott.