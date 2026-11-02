Dolly Parton hagyatéki háborúja drámai fordulatot vett: kirúgták az énekesnő unokahúgát

A countrylegenda öröksége körüli vita egyre jobban fokozódik. Kirúgták az énekesnő unokahúgát és teljes csapatát a Dolly Parton emlékét őrző múzeumból. Rebecca Seaver volt a Life of Many Colors Museum ügyvezető igazgatója, aki már a megvalósításban is komoly szerepet játszott.

Dolly Parton unokahúgát, Rebecca Seavert kirúgták az énekesnő emlékét őrző múzeum éléről (Fotó: AFF/PA Images / Northfoto)

Kirúgták Rebecca Seaver t és teljes csapatát az énekesnő emlékét őrző múzeum éléről

t és teljes csapatát az énekesnő emlékét őrző múzeum éléről Bryan Seaver , az énekesnő unokaöccse Facebook-oldalán nyilvánosan állt ki testvére mellett

, az énekesnő unokaöccse Facebook-oldalán nyilvánosan állt ki testvére mellett Dolly Parton halála óta egyre több a vita az énekesnő hagyatéka körül

Dolly Parton hagyatéki háborúja drámai fordulatot vett

A TMZ értesülései szerint Dolly Parton unokahúgát, Rebecca Seavert elbocsátották a néhai énekesnő múzeumának és archívumának vezetéséből. Rebecca korábban az intézmény ügyvezető igazgatójaként dolgozott, és fontos szerepet vállalt abban, hogy Dolly Parton életének és karrierjének emlékeit összegyűjtsék, rendszerezzék, majd a rajongók számára is bemutassák. A beszámoló szerint október 29-én szüntették meg az énekesnő unokahúgának és a teljes csapatának a munkaviszonyát. A történtek azért is keltettek feltűnést, mert a múzeum alig egy hónappal korábban nyitotta meg kapuit, és az énekesnő unokahúga fontos szerepet játszott már a megvalósításban is.

Bryan Seaver nyilvánosan kiállt a testvére mellett

Rebecca Seaver elbocsátása után Dolly Parton unokaöccse egyértelműen jelezte, hogy támogatja a nővérét. Bryan Seaver Facebook-oldalán állt ki testvére mellett:

Nagyon büszke vagyok a nővéremre, Rebecca Seaverre, és arra a munkára, amit Dolly archívumának és múzeumának létrehozása érdekében végzett.

Továbbá bejegyzésében túlnyomórészt igyekezett eloszlatni azokat a találgatásokat, amelyek szerint a családtagok között komoly ellentétek lennének.

Dolly Parton hagyatékát kezelő cég beperelte az énekesnő unokaöccsét, Bryan Seavert (Fotó: Curtis Hilbun / AFF-USA.com / Northfoto)

Dolly Parton hagyatéki háborúja

A nyilatkozat azért is különösen érdekes a férfitől, mert az elmúlt hetekben Bryan Seaver volt a Dolly Parton hagyatéka körüli konfliktus egyik főszereplője. Pár hete ugyanis az énekesnő hagyatékát kezelő vállalat, a She's Alive LLC jogi lépéseket tett ellene és biztonsági cége ellen, mivel állításuk szerint Bryan Seaver fenyegető üzeneteket küldött az énekesnő üzleti érdekeit képviselő személyeknek, és megpróbált nyomást gyakorolni rájuk. És bár Dolly Parton unokaöccse tagadta a vádakat, a jogi konfliktus során ideiglenes távoltartási végzést is elrendeltek ellene.