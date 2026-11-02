Berki Krisztián lelke újra üzent: lányként születik újra és sztár lesz

Berki Krisztián lelke már régóta tervezi a „leszületését”

A spiritiszta ekkor merész kijelentést tett: „Nem titok, hogy Berki Krisztián szeretne leszületni újra Mazsihoz. Nem feltétlenül miatta, inkább a kislányuk miatt, akivel nem jutott sajnos elég ideje.”

Nem tud tőle elszakadni, ezért szeretne a közelében lenni.

„Ha mondjuk tehát Mazsinak születne most gyermeke, akkor nagy valószínűséggel Krisztián lelke születne le. Vagy, ha a családban lenne gyermekáldás, akkor is” – mondta több mint két évvel ezelőtt Lénárt Évi, akinek a nyilatkozata egybeesett a felröppenő pletykákkal, amelyek azt sugallták, hogy Berki Krisztián egykori felesége várandós lehet. A pletykák akkor nem igazolódtak be, de most az elhunyt híresség lelke ismét jelentkezett, ráadásul nem ő az egyetlen, akinek mondanivalója akadt.

Nem csak Berki Krisztián üzent Lánárt Évin keresztül, de Szolnoki Péter és Szilágyi Tibor is jelentkezett odaátról (Fotó: MW)

Hajdú Péter is kapott üzenetet a négy éve elhunyt hírességtől

Lánárt Évi erről így beszélt a Borsnak, a halottak napja előtt: „Mivel a napokban rengetegen gondolnak az elhunyt szeretteikre, nagyon sokan, köztük hírességek lelkei is újra felvették velem a kapcsolatot. Berki Krisztián is ismét üzent. Elmondta nekem, hogy lányként születik majd újra hamarosan. Azt is megsúgta, hogy újra híresség válik majd belőle. Ugyanakkor egy vágyát is megosztotta velem. Szeretné, ha egy mozifilm készülne abból az életből, amit Berki Krisztiánként élt le. Ráadásul a produceri feladatokra is kijelölt valakit. Szerinte ugyanis jó barátja, Hajdú Péter lenne a legalkalmasabb erre a feladatra. Véleménye szerint, így válhatna az életéből igazi mozisiker, és így maradhatna fent a neve a jövőben is” – fogalmazta meg lapunknak küldött üzenetét Lénárt Évi parapszichológus, aki a nyáron elhunyt Szilágyi Tibor üzenetét is tolmácsolta. A Kossuth-díjas színésznek, elmondása szerint nagyon hiányzik az unokája, akire büszke és akivel álmában szokott beszélgetni. De üzenet érkezett az idén nyáron, hosszan tartó, súlyos betegség után távozott Szolnok Pétertől is, aki azt kérte a szeretteitől, hogy ne hullassanak könnyeket miatta, mivel neki már isteni gondviselésben van része, és minden fájdalma elmúlt.