Dolly Parton utolsó napjaiban is másokon akart segíteni: szívszorító, mit árult el róla testvére

Dolly Parton még élete utolsó napjaiban is másokra gondolt. Húga, Stella Parton most elárulta, milyen önzetlen ajánlatot tett a legendás énekesnő az orvosoknak annak érdekében, hogy saját szenvedését mások megsegítésére fordítsa.

Dolly Parton halála előtt mások megsegítése érdekében engedélyezni akarta az orvosoknak, hogy kísérleti gyógyszereket próbáljanak ki rajta (Fotó: Marcel Thomas/Northfoto)

Dolly Parton testvére szívszorító titkot árult el a countrylegenda utolsó napjairól

testvére szívszorító titkot árult el a countrylegenda utolsó napjairól Állítása szerint az énekesnő engedélyezni akarta az orvosoknak, hogy kísérleti kezeléseket alkalmazzanak rajta mások megsegítése érdekében

Stella Parton arra buzdította a rajongókat, hogy tiszteljék meg Dolly Parton örökségét azzal, hogy kedvesek lesznek egymással, csak úgy, mint ahogy a nővére is azt tette.

Dolly Parton utolsó napjaiban is másokon akart segíteni

Dolly Parton augusztus 25-én 80 éves korában hunyt el Nashville-ben egy rövid lefolyású daganatos betegség következtében. Húga, Stella Parton Facebook-oldalán egy érzelmes megemlékezésben számolt be testvére nagylelkűségéről. Állítása szerint Dolly Parton halála előtt is azon gondolkodott, hogyan segíthetne másokon. Kész volt arra, hogy ha az orvosok már nem tudják érdemben kezelni az állapotát, kísérleti gyógyszereket próbáljanak ki rajta:

A nővérem az egyik legnagylelkűbb, legfigyelmesebb és legkedvesebb ember volt, akit valaha ismertem. Amit a világ látott belőle, az pontosan az volt, aki valójában volt, annyira, hogy nemrég azt mondta nekem: ha már neki nincs remény, akkor is engedné, hogy az orvosi csapata kísérleti gyógyszereket próbáljon ki, abban a reményben, hogy azok a jövőben másoknak segíthetnek.

Dolly Parton számára a segítségnyújtás volt az első

Dolly Parton önzetlensége azonban nem csak az utolsó napjaiban kezdődött. Az énekesnő évtizedeken keresztül rengeteget tett azért, hogy mások életét jobbá tegye. A legismertebb kezdeményezése az Imagination Library volt, amelyet még 1995-ben indított el. A program gyermekeknek biztosít ingyenes könyveket, és az évek során világszerte több mint 300 millió könyvet juttatott el családokhoz. De a koronavírus-járvány idején is jelentős összeget ajánlott fel a kutatások támogatására: egymillió dollárt adományozott a Vanderbilt Egyetemnek, amely részt vett a Moderna koronavírus elleni vakcinájának fejlesztésében. Emellett gyermekkórházakat, természeti katasztrófák károsultjait és oktatási programokat is rendszeresen támogatott.