Cooky kisfia olyat mondott a Fradiról, amivel mindenkinek mosolyt csalt az arcára

Mosolyt csalt az arcokra a népszerű rádiós műsorvezető, Cooky kisfia, aki az édesapjával együtt a Fradi stúdiójából nézte végig a magyar rekordbajnok Paks elleni bajnoki mérkőzését. Szelba Kevin nemcsak a klub fiatal tehetsége, hanem a nagycsapat szurkolója is, és véleménye szerint, ha Borbély Balázs együttese így folytatja, az NB I mellett az Európa-ligát is megnyerheti.
Cooky kisfia, Szelba Kevin a Fradi egyik kiemelkedő tehetsége. A klub utánpótlásában dolgozó Szerdahelyi Tamás korábban úgy fogalmazott róla, hogy nagyon jó a labdakezelése, ügyesen cselez és bátran vezeti be a labdát az üres területekbe. A fiatal labdarúgó ezúttal viszont a nagycsapat szurkolójaként jelent meg a Ferencváros stúdiójában, és nézte végig a Paks elleni NB I-es mérkőzést.
A Fradi nagyon jól kezdte az első félidőt, sokkal többet támadt a Paksnál. Jól védekezett a csapat, jó agressziót csináltak. Hogyha így csináljuk tovább a ligában, ezen a meccsen, az Európa-ligában, megnyerjük az egészet
– fogalmazott a félidőben Cooky kisfia, amivel nemcsak az édesapja és a műsorvezető, hanem számos szurkoló arcára is mosolyt csalt.
De aranyos. Milyen ügyes, okos
– írta egy drukker a közösségi médiában.
Szelba Kevin elárulta, a saját mérkőzésein sokkal jobban izgul, mint amikor a Fradi felnőtt csapatát kíséri be a pályára. Majd azt is elmondta, milyen érzés a klub színeiben pályára lépni.
Nagyon jó érzés. Tehát az a feeling, amikor bemész a pályára, rúgsz egy gólt, mindenki örül, az nagyon nagy
– mondta a Fradi utánpótlásában nevelkedő tehetség.
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