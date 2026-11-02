Cooky kisfia olyat mondott a Fradiról, amivel mindenkinek mosolyt csalt az arcára

Mosolyt csalt az arcokra a népszerű rádiós műsorvezető, Cooky kisfia, aki az édesapjával együtt a Fradi stúdiójából nézte végig a magyar rekordbajnok Paks elleni bajnoki mérkőzését. Szelba Kevin nemcsak a klub fiatal tehetsége, hanem a nagycsapat szurkolója is, és véleménye szerint, ha Borbély Balázs együttese így folytatja, az NB I mellett az Európa-ligát is megnyerheti.

Cooky kisfia, Kevin (balra) a Fradi tehetséges labdarúgója

Fotó: Mediaworks

FTC-Paks (NB I)

2-0

Cooky kisfia a Fradiról

Cooky kisfia, Szelba Kevin a Fradi egyik kiemelkedő tehetsége. A klub utánpótlásában dolgozó Szerdahelyi Tamás korábban úgy fogalmazott róla, hogy nagyon jó a labdakezelése, ügyesen cselez és bátran vezeti be a labdát az üres területekbe. A fiatal labdarúgó ezúttal viszont a nagycsapat szurkolójaként jelent meg a Ferencváros stúdiójában, és nézte végig a Paks elleni NB I-es mérkőzést.

A Fradi nagyon jól kezdte az első félidőt, sokkal többet támadt a Paksnál. Jól védekezett a csapat, jó agressziót csináltak. Hogyha így csináljuk tovább a ligában, ezen a meccsen, az Európa-ligában, megnyerjük az egészet

– fogalmazott a félidőben Cooky kisfia, amivel nemcsak az édesapja és a műsorvezető, hanem számos szurkoló arcára is mosolyt csalt.

De aranyos. Milyen ügyes, okos

– írta egy drukker a közösségi médiában.

Szelba Kevin elárulta, a saját mérkőzésein sokkal jobban izgul, mint amikor a Fradi felnőtt csapatát kíséri be a pályára. Majd azt is elmondta, milyen érzés a klub színeiben pályára lépni.

Nagyon jó érzés. Tehát az a feeling, amikor bemész a pályára, rúgsz egy gólt, mindenki örül, az nagyon nagy

– mondta a Fradi utánpótlásában nevelkedő tehetség.